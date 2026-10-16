Doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Kosy Group tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu KOS

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy (Đầu tư Địa ốc Kosy) mới đây đã có báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Công ty CP Kosy (MCK: KOS) về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 9-15/10/2026, Đầu tư Địa ốc Kosy đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 754.900 cổ phiếu KOS, giảm sở hữu từ gần 9,97 triệu cổ phiếu (4,605%) về hơn 9,21 triệu cổ phiếu (4,26%).

Trước đó, ngày 29/9/2026 và từ ngày 1/10/2026 đến 5/10/2026, Đầu Tư Địa ốc Kosy cũng bị bán giải chấp 8.000 cổ phiếu KOS.

Được biết, ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT Kosy Group, đang là Chủ tịch HĐTV Đầu tư Địa ốc Kosy. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hằng- Phó Chủ tịch HĐQT Kosy Group, là thành viên góp vốn tại Đầu tư Địa ốc Kosy.

Theo báo cáo giao dịch cổ phiếu của Đầu tư Địa ốc Kosy, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường đang nắm giữ hơn 71,8 triệu cổ phiếu KOS (33,17%); còn Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hằng sở hữu gần 13,9 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 6,42% vốn điều lệ Kosy.

Cùng trong khoảng thời gian từ 9-15/10/2026, một doanh nghiệp khác liên quan đến 2 vị lãnh đạo trên của Kosy là Công ty CP Đầu tư Leo Regulus cũng bị bán giải chấp cổ phiếu KOS.

Cụ thể, Đầu tư Leo Regulus bị công ty chứng khoán bán giải chấp 4.732 cổ phiếu KOS, qua đó giảm sở hữu về gần 22,2 triệu cổ phiếu (10,251%).

Ở chiều ngược lại, mới đây, em dâu của ông Nguyễn Việt Cường là bà Hoàng Thị Yến đã đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu KOS nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/10/2026 đến ngày 13/11/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Yến sẽ tăng sở hữu từ 32.130 cổ phiếu KOS (tỷ lệ 0,01%) lên hơn 8,03 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,71%).

Trong một diễn biến khác, Kosy Group vừa có báo cáo chính thức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) liên quan đến việc cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 5/10/2026 đến ngày 9/10/2026.

Cụ thể, phía Kosy đánh giá, trong thời gian qua, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư.

Các công ty chứng khoán thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với mã cổ phiếu của Công ty, đồng loạt thực hiện giải chấp làm gia tăng áp lực bán trên thị trường khiến giá cổ phiếu giảm liên tiếp, tạo áp lực thanh khoản cổ phiếu.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện tại, các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án của

Công ty hiện vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.