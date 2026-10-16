Tháp Media Goldsun tạo dấu ấn OOH tại sân bay lớn

‏Hiện diện tại sân bay Nội Bài và Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, mỗi Tháp Media được thiết kế theo đặc điểm không gian và luồng di chuyển riêng. Một bên đóng vai trò như "hero screen" tại trung tâm nhà ga; một bên phát triển thành hệ thống tháp đôi đa mặt, mở rộng khả năng tiếp cận và sáng tạo nội dung.‏

‏Tháp Media không chỉ là một màn hình LED lớn‏

‏Về bản chất, Tháp Media là hệ thống LED khổ lớn được thiết kế theo cấu trúc thẳng đứng, tích hợp vào không gian nhà ga và đặt tại những khu vực có lưu lượng hành khách cao.‏

‏Tháp Media được phát triển như một điểm nhấn thị giác quy mô lớn trong nhà ga, kết hợp giữa vị trí, kiến trúc và công nghệ hiển thị để thương hiệu nổi bật ngay trong luồng di chuyển của hành khách.‏

‏Khác với các định dạng sân bay truyền thống tập trung vào độ phủ và tần suất, Tháp Media tạo lợi thế về visual impact, quy mô và khả năng sáng tạo nội dung. TVC, motion graphic hay creative 3D có thể được khai thác trên một "canvas" lớn, tạo dấu ấn mạnh hơn cho thương hiệu.‏

‏Vì vậy, Goldsun Media định vị Tháp Media như một "media landmark" – nơi quảng cáo trở thành một phần nổi bật của không gian sân bay.‏

‏Tháp Media Nội Bài: Khi quảng cáo là một phần kiến trúc‏

‏Điểm đặc biệt của Tháp Media Nội Bài nằm ở cách hệ thống LED được tích hợp trực tiếp với cụm thang máy của nhà ga, thay vì tồn tại như một màn hình quảng cáo tách biệt. Cấu trúc hiển thị bao quanh khối kiến trúc sẵn có giúp Tháp Media vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa giữ được sự liền mạch với tổng thể không gian công cộng.‏

‏Với tổng diện tích hiển thị khoảng 206,6 m² và công nghệ LED P2.5, Tháp Media tạo nên một bề mặt trình chiếu lớn theo chiều cao, phù hợp với những TVC giàu màu sắc, chuyển động và các creative cần khai thác quy mô hình ảnh. Hệ thống nằm trong nhà ga có lưu lượng khoảng 32 triệu lượt hành khách mỗi năm, mang đến khả năng tiếp cận liên tục trong hành trình di chuyển.‏

‏Đây cũng là điểm tạo nên khác biệt của sản phẩm: quảng cáo không đơn thuần được đặt vào sân bay mà được thiết kế để trở thành một phần của kiến trúc sân bay. Thay vì cạnh tranh với không gian xung quanh, màn hình tận dụng chính cấu trúc thang máy để hình thành một "media landmark" tự nhiên, nơi công nghệ hiển thị và kiến trúc cùng tạo nên trải nghiệm thị giác thống nhất.‏

‏Với đặc tính đó, Tháp Media Nội Bài phù hợp với các chiến dịch cần một hero visual mạnh, từ branding, ra mắt sản phẩm đến những chiến dịch premium muốn xây dựng cảm nhận về quy mô và vị thế thương hiệu.‏

‏Tháp đôi Media T3 Tân Sơn Nhất: Mở rộng điểm nhìn, mở rộng không gian sáng tạo‏

‏Nếu Nội Bài nổi bật với khả năng hòa vào kiến trúc, Tháp đôi Media tại Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất được phát triển để khai thác lợi thế của không gian check-in rộng và nhiều luồng di chuyển.‏

‏Hệ thống gồm 02 tháp đặt tại khu vực check-in cánh A và B, với tổng cộng 06 mặt LED và 408 m² diện tích hiển thị. Công nghệ LED P3.9 cùng thiết kế ba mặt trên mỗi tháp giúp nội dung có thể được quan sát từ nhiều hướng, thay vì phụ thuộc vào một góc nhìn cố định. Với nhà ga có công suất phục vụ khoảng 20 triệu lượt hành khách mỗi năm, đây là điểm chạm đáng chú ý ngay từ giai đoạn đầu của hành trình hàng không.‏

‏Điểm mạnh của cấu trúc tháp đôi không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở khả năng vận hành đồng bộ giữa nhiều bề mặt hiển thị. Thương hiệu có thể phát triển một nội dung xuyên suốt giữa hai tháp, phân chia creative theo từng mặt hoặc tạo các hiệu ứng chuyển tiếp, đối xứng và liên kết hình ảnh.‏

‏Điều này mở rộng đáng kể không gian sáng tạo so với một màn hình LED đơn lẻ. Một TVC không còn bị giới hạn trong một khung hình, mà có thể được phát triển thành một trải nghiệm thị giác đa bề mặt, đặc biệt phù hợp với các chiến dịch ra mắt sản phẩm, mùa lễ hội, thương hiệu cao cấp hoặc những concept cần tạo visual impact lớn.‏

‏Vì sao Goldsun Media phát triển chuỗi Tháp Media?‏

‏Sự phát triển của Tháp Media xuất phát từ thay đổi trong cách thương hiệu khai thác quảng cáo sân bay. Sân bay không chỉ cần một mạng lưới đủ rộng để tạo tần suất. Với những chiến dịch branding lớn, thương hiệu ngày càng cần các định dạng có khả năng "chiếm lĩnh không gian", đủ quy mô để trở thành tâm điểm thị giác nhưng vẫn hài hòa với kiến trúc công cộng.‏

‏Đây cũng là xu hướng dễ nhận thấy của Airport DOOH hiện đại: từ những màn hình quảng cáo độc lập sang các digital canvas quy mô lớn, được thiết kế dựa trên chính không gian, luồng hành khách và đặc điểm kiến trúc của từng nhà ga.‏

‏Tháp Media của Goldsun đi theo logic này nhưng không áp dụng một thiết kế giống nhau cho mọi sân bay. Nội Bài cần một điểm nhấn trung tâm; T3 Tân Sơn Nhất cần khả năng bao phủ nhiều luồng check-in. Vì vậy, mỗi sản phẩm được phát triển với cấu trúc riêng thay vì nhân bản một mô hình cố định.‏

‏Hai không gian, hai vai trò, một định hướng Tháp Media‏

‏Điểm đáng chú ý trong cách Goldsun Media phát triển chuỗi Tháp Media là không áp dụng một cấu trúc giống nhau cho mọi sân bay.‏

‏Tại Nội Bài, Tháp Media được xây dựng như một media landmark tích hợp kiến trúc, lấy sự hài hòa với không gian và một điểm nhìn lớn làm trọng tâm. Tại T3 Tân Sơn Nhất, mô hình tháp đôi đa mặt lại tập trung vào khả năng bao quát luồng di chuyển và mở rộng cách kể chuyện bằng nội dung đồng bộ.‏

‏Chính cách tiếp cận theo từng không gian giúp Tháp Media khác với tư duy đơn thuần "đặt một màn hình lớn hơn". Giá trị của sản phẩm đến từ sự kết hợp giữa vị trí, kiến trúc, quy mô hiển thị, công nghệ và creative, để mỗi màn hình vừa tạo dấu ấn cho thương hiệu, vừa phù hợp với trải nghiệm chung của nhà ga.‏

‏Với Tháp Media Nội Bài và Tháp đôi Media T3 Tân Sơn Nhất, Goldsun Media đang từng bước xây dựng một nhóm sản phẩm Airport DOOH có nhận diện riêng: không chỉ đưa quảng cáo vào sân bay, mà đưa truyền thông trở thành một phần của không gian và hành trình hành khách.‏