Một quỹ đầu tư kịp thoát hàng khi PNJ lao dốc 58%, vẫn tin yêu FPT dù cổ phiếu liên tục dò đáy

PNJ: Ảnh hưởng không nhiều do đã chốt lời một phần trước khi sự cố xảy ra

Tại buổi cập nhật kết quả đầu tư Quý 3/2026, nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng không thiết yếu được ghi nhận là ngành giảm điểm sâu nhất trên thị trường với mức giảm 12,8%, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ đà lao dốc mạnh của cổ phiếu PNJ khi giảm tới 58% trong quý do những sự cố phát sinh liên quan đến mảng kinh doanh kim cương.

Trước mối quan ngại của nhà đầu tư về mức độ ảnh hưởng của PNJ tới hiệu suất các quỹ mở, ông Nguyễn Triệu Vinh - Phó Giám đốc Đầu tư kiêm Giám đốc Đầu tư Cổ phiếu VCBF - cho biết quỹ luôn duy trì tính kỷ luật cao thông qua việc đa dạng hóa danh mục từ 30 - 35 doanh nghiệp nhằm cô lập rủi ro, tránh để biến động tiêu cực của một mã riêng lẻ làm suy chuyển thành quả chung.

Đáng chú ý, VCBF đã chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu PNJ từ trước khi sự cố xảy ra. Vào thời điểm đầu năm, khi thị giá PNJ tăng trưởng mạnh và đẩy tỷ trọng trong danh mục lên mức cao, đội ngũ quản lý quỹ đã thực hiện chốt lời một phần để đưa tỷ trọng về mức an toàn hơn.

Nhờ động thái phòng vệ sớm này, cùng với sự bù đắp từ nhiều cổ phiếu khác tăng giá tốt trong danh mục, cú sụt giảm 58% của PNJ có gây tác động nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới kết quả chung của các quỹ mở VCBF. Tính đến cuối Quý 3/2026, tỷ trọng nắm giữ PNJ đã giảm xuống mức rất thấp: Quỹ Cổ phiếu Cổ tức (AIF) chỉ còn chiếm 1%, Quỹ Cổ phiếu Hàng đầu (BCF) còn hơn 1% và Quỹ Cổ phiếu Tăng trưởng (MGF) chỉ nhỉnh hơn 2% một chút.

Về định hướng tiếp theo, đại diện VCBF cho biết quỹ vẫn đang theo dõi sát sao tiến trình tái cơ cấu của doanh nghiệp, đồng thời duy trì trao đổi thường xuyên với ban lãnh đạo PNJ để cập nhật các giải pháp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

FPT: Bức tranh tài chính cốt lõi vẫn tăng trưởng

Trái ngược với câu chuyện sự cố tại PNJ, trường hợp của Tập đoàn FPT lại phản ánh rõ nét nghịch lý giá cổ phiếu đi ngang hoặc giảm dù bức tranh tài chính cốt lõi vẫn tăng trưởng. FPT hiện nằm trong Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của cả hai quỹ BCF và MGF, với tỷ trọng phân bổ chiếm khoảng 4% đến 5% giá trị tài sản ròng – mức tỷ trọng được ban điều hành đánh giá là cân bằng và chịu ảnh hưởng chủ yếu.

Đánh giá chi tiết về hoạt động kinh doanh của FPT, ông Phạm Lê Duy Nhân – Giám đốc Quản lý Danh mục Đầu tư VCBF – đã chỉ ra diễn biến tại từng mảng hoạt động:

Mảng dịch vụ CNTT nước ngoài: Tốc độ tăng trưởng có phần chậm lại nhẹ trong tháng 8 và tháng 9/2026, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản do các doanh nghiệp sở tại bước vào chu kỳ rà soát và cân đối lại ngân sách công nghệ cho năm tới sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Ngược lại, các thị trường trọng điểm khác như Mỹ, EU và APAC vẫn duy trì đà tăng trưởng bám sát kế hoạch đề ra từ đầu năm. Dù những bất ổn địa chính trị toàn cầu khiến các tập đoàn quốc tế có phần dè chừng hơn khi giải ngân ngân sách CNTT, VCBF đánh giá nhu cầu chuyển đổi số dài hạn không hề mất đi mà chỉ tạm thời bị dồn nén.

Động lực tăng trưởng từ Trí tuệ nhân tạo (AI): Doanh thu liên quan đến AI trở thành điểm tựa quan trọng giúp FPT duy trì mức tăng trưởng chung. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu mảng AI đã tăng trưởng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2025 và đóng góp khoảng 10% vào tổng doanh thu dịch vụ CNTT nước ngoài của tập đoàn.

Mảng Viễn thông: Duy trì đà tăng trưởng hai con số rất ổn định trong 9 tháng đầu năm, ghi nhận doanh thu tăng khoảng 15% và lợi nhuận tăng khoảng 13%.

Mảng Giáo dục: Tạm thời đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng từ khối các trường đại học công lập trong ngắn hạn.

Tựu trung lại, VCBF dự báo tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2026 của FPT sẽ đạt khoảng 13%.

Xét về góc độ định giá, sau các nhịp điều chỉnh của thị trường, chỉ số P/E dự phóng cho năm 2026 của FPT đã rơi về dưới 11 lần. Mức định giá này thấp hơn đáng kể so với mức bình quân trong lịch sử của chính FPT, đồng thời hấp dẫn hơn nhiều khi so sánh với các tập đoàn công nghệ lớn của Ấn Độ (như TCS) – những doanh nghiệp hiện chỉ tăng trưởng ở mức một con số nhưng lại giao dịch ở mặt bằng P/E cao hơn.

Theo VCBF, việc một doanh nghiệp đầu ngành duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận 13% trong bối cảnh vĩ mô thách thức và sở hữu định giá chiết khấu đã mang lại biên an toàn rất tốt cho các vị thế đầu tư trung và dài hạn