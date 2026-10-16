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AEON mở TTTM tại Hải Dương, đón hơn 200.000 lượt khách sau 5 ngày

| | Doanh nghiệp

AEON mở TTTM tại Hải Dương, đón hơn 200.000 lượt khách sau 5 ngày

Phục vụ hơn 200.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày đầu khai trương, Trung tâm thương mại (TTTM) AEON Hải Dương khẳng định sức hút của mô hình bán lẻ quy mô vừa tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược tăng trưởng đến năm 2030 của AEON tại Việt Nam.

Cột mốc thứ 10 trong chiến lược mở rộng mạng lưới

AEON Hải Dương vừa chính thức khai trương ngày 3/10/2026, đánh dấu TTTM thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam. Sự ra đời của dự án nằm trong định hướng mở rộng đến năm 2030, khi tập đoàn bán lẻ Nhật Bản đẩy mạnh chiến lược tiến sang các thành phố vệ tinh và đô thị địa phương. Việc triển khai đa dạng các mô hình bán lẻ giúp AEON linh hoạt thích ứng với nhu cầu của từng khu vực, góp phần nâng cao chất lượng sống và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Hiện tại, Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm của AEON, dự kiến được phân bổ tới 60% tổng vốn đầu tư của Tập đoàn tại Đông Nam Á trong giai đoạn từ nay đến 2030. Việc gia tăng hiện diện tại các tỉnh thành là bước đi chiến lược nhằm hoàn thành mục tiêu tăng gấp 3 lần quy mô doanh thu vào năm 2030, đồng thời khẳng định mong muốn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa ngành bán lẻ.

Cú hích hạ tầng thương mại cho khu vực phía Đông Hải Phòng

Với tổng vốn đầu tư 1.180 tỷ đồng, AEON Hải Dương đi vào vận hành góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại - dịch vụ cho khu vực phía Đông Hải Phòng. Dự án cũng tạo ra khoảng 900 việc làm cho người dân địa phương.

Đánh giá về quyết định đầu tư, ông Tezuka Daisuke – Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam cho biết: "Người dân địa phương thường có thói quen đi Hà Nội vào cuối tuần để mua sắm. Trong bối cảnh kinh tế phát triển, nhu cầu về một lối sống hiện đại đang ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, trong khu vực lân cận hiện chưa có cơ sở bán lẻ nào đủ sức đáp ứng nhu cầu lối sống hiện đại đó".

AEON mở TTTM tại Hải Dương, đón hơn 200.000 lượt khách sau 5 ngày- Ảnh 1.

Ông Tezuka Daisuke – Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam. Nguồn: AEON Việt Nam

Thực tế chứng minh, sự xuất hiện của AEON Hải Dương đã giải quyết đúng khoảng trống thị trường này. Con số hơn 200.000 lượt khách đổ về tham quan, mua sắm chỉ trong 5 ngày đầu khai trương là bằng chứng rõ nhất cho tiềm năng bán lẻ tại đây.

Gắn kết chuỗi cung ứng địa phương và vận hành bán lẻ bền vững

Bên cạnh mở rộng, AEON Việt Nam cũng triển khai đẩy mạnh hợp tác với các nhà cung cấp địa phương. Đại diện AEON cũng cho biết, AEON Việt Nam đang tích cực đàm phán với các nhà cung cấp mới tại khu vực. Thông qua gia tăng chủng loại sản phẩm địa phương trong hệ thống bán lẻ, AEON kì vọng đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế vùng cũng như thúc đẩy các ngành công nghiệp bản địa.

Ngày 8/7/2026, AEON Việt Nam phối hợp cùng Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức hội thảo "AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh", trong khuôn khổ chuỗi chương trình mở rộng kết nối với doanh nghiệp địa phương tại nơi AEON chuẩn bị khai trương Trung tâm mới.

AEON mở TTTM tại Hải Dương, đón hơn 200.000 lượt khách sau 5 ngày- Ảnh 2.

Các sản phẩm được đưa vào hệ thống phân phối tại TTTM AEON Hải Dương. Nguồn: AEON Việt Nam

Ngoài ra, TTTM cũng phủ xanh khuôn viên bằng 13.000 cây xanh nhằm tạo môi trường mua sắm thân thiện, thoải mái cho khách hàng. Đồng thời, AEON Hải Dương khuyến khích các giải pháp tiêu dùng bền vững, và vận hành hướng tới công trình xanh, đạt chuẩn LOTUS & EDGE ADVANCE.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, đại diện AEON cho biết Tập đoàn sẽ tiếp tục gia tăng tốc độ phủ sóng tại thị trường Việt Nam: "Với sự tốc độ thay đổi nhanh chóng tại Việt Nam, chúng tôi cũng muốn tăng tốc, đẩy mạnh phát triển mạng lưới cửa hàng của AEON tại Việt Nam cũng như với những nhà cung cấp địa phương. Để phát triển trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ mở mới cửa hàng, phát triển hệ thống cửa hàng AEON trong tương lai." Dự kiến ngay trong quý 4/2026, AEON sẽ ra mắt 4 TTTM và TTBHTH & ST mới, đánh dấu tốc độ mở mới nhanh nhất của tập đoàn từ trước đến nay tại Việt Nam.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Aeon Mall

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