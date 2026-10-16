Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Tổng Giám đốc Cao su Đà Nẵng bị khởi tố

| | Doanh nghiệp

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt

Cao su Đà Nẵng vừa công bố quyết định khởi tố Tổng Giám đốc Lê Hoàng Khánh Nhựt

Ngày 16/10/2026, CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản".

Theo đó, công ty đã nhận được Quyết định số 521/QĐ-VKS-P3 ngày 14/10/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nhựt của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng.

Ông Nhựt bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can được ban hành ngày 3/10/2026.

Ngay trong ngày 16/10, HĐQT Cao su Đà Nẵng đã họp và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, đồng thời chấm dứt tư cách người đại diện theo pháp luật của ông tại công ty. Lý do miễn nhiệm được công bố là "bị khởi tố".

HĐQT quyết định cử ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT, làm người đại diện theo pháp luật. Ông Văn Trung Tâm, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, được giao phụ trách Ban điều hành và thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc cho đến khi có quyết định thay thế.

Cùng ngày, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cũng quyết định cho ông Nhựt thôi làm người đại diện phần vốn của tập đoàn tại Cao su Đà Nẵng. Phần vốn do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Bắc đại diện được nâng từ 10,51% lên 20,51% vốn điều lệ.

Vinachem đồng thời yêu cầu thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để xem xét miễn nhiệm ông Nhựt khỏi HĐQT.

Cao su Đà Nẵng là công ty sản xuất săm lốp ô tô, lốp xe tải và các sản phẩm cao su, có cổ phiếu DRC niêm yết trên HoSE. Vinachem là cổ đông lớn tại công ty.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
KOS giảm sàn 20 phiên, mất hơn 5.500 tỷ vốn hóa nhưng chưa là gì: 7 cổ phiếu từng lao dốc khốc liệt hơn, có người lĩnh án 20 năm tù

KOS giảm sàn 20 phiên, mất hơn 5.500 tỷ vốn hóa nhưng chưa là gì: 7 cổ phiếu từng lao dốc khốc liệt hơn, có người lĩnh án 20 năm tù Nổi bật

Cập nhật BCTC chiều 16/10: Công ty thép lãi 9 tháng gấp 121 lần cùng kỳ, nhiều DN tăng bằng lần

Cập nhật BCTC chiều 16/10: Công ty thép lãi 9 tháng gấp 121 lần cùng kỳ, nhiều DN tăng bằng lần Nổi bật

AEON mở TTTM tại Hải Dương, đón hơn 200.000 lượt khách sau 5 ngày

AEON mở TTTM tại Hải Dương, đón hơn 200.000 lượt khách sau 5 ngày

17:30 , 16/10/2026
Một quỹ đầu tư kịp thoát hàng khi PNJ lao dốc 58%, vẫn tin yêu FPT dù cổ phiếu liên tục dò đáy

Một quỹ đầu tư kịp thoát hàng khi PNJ lao dốc 58%, vẫn tin yêu FPT dù cổ phiếu liên tục dò đáy

16:05 , 16/10/2026
PVOIL giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng trên toàn quốc

PVOIL giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng trên toàn quốc

15:30 , 16/10/2026
Chủ nhân 20 tàu container lớn nhất Việt Nam tính chi thêm 70 triệu USD đóng 2 tàu mới: Chờ 3 năm mới nhận, giữa lúc tàu cũ đắt gần bằng tàu mới

Chủ nhân 20 tàu container lớn nhất Việt Nam tính chi thêm 70 triệu USD đóng 2 tàu mới: Chờ 3 năm mới nhận, giữa lúc tàu cũ đắt gần bằng tàu mới

15:03 , 16/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên