Nóng: Tổng Giám đốc Cao su Đà Nẵng bị khởi tố

Ngày 16/10/2026, CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản".

Theo đó, công ty đã nhận được Quyết định số 521/QĐ-VKS-P3 ngày 14/10/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nhựt của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng.

Ông Nhựt bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can được ban hành ngày 3/10/2026.

Ngay trong ngày 16/10, HĐQT Cao su Đà Nẵng đã họp và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, đồng thời chấm dứt tư cách người đại diện theo pháp luật của ông tại công ty. Lý do miễn nhiệm được công bố là "bị khởi tố".

HĐQT quyết định cử ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT, làm người đại diện theo pháp luật. Ông Văn Trung Tâm, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, được giao phụ trách Ban điều hành và thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc cho đến khi có quyết định thay thế.

Cùng ngày, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cũng quyết định cho ông Nhựt thôi làm người đại diện phần vốn của tập đoàn tại Cao su Đà Nẵng. Phần vốn do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Bắc đại diện được nâng từ 10,51% lên 20,51% vốn điều lệ.

Vinachem đồng thời yêu cầu thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để xem xét miễn nhiệm ông Nhựt khỏi HĐQT.

Cao su Đà Nẵng là công ty sản xuất săm lốp ô tô, lốp xe tải và các sản phẩm cao su, có cổ phiếu DRC niêm yết trên HoSE. Vinachem là cổ đông lớn tại công ty.