Bạn gặp AI nhiều hơn mình nghĩ: Công nghệ này đang thay đổi những trải nghiệm quen thuộc ra sao?

‏Mỗi ngày, cho dù không dùng ChatGPT hay các công cụ tạo nội dung khác, chúng ta vẫn có thể tương tác với AI nhiều lần mà không hề nhận ra. Trên thực tế, AI đang xuất hiện ở nhiều điểm chạm quen thuộc hơn, từ tổng đài chăm sóc khách hàng, định danh điện tử trong giao dịch tài chính đến xử lý tài liệu và hỗ trợ công việc. Để những ứng dụng này hoạt động ở quy mô lớn, phía sau cần cả một hệ thống hạ tầng công nghệ.‏

‏AI hiện hữu ở từng điểm chạm cuộc sống‏

‏AI ngày càng được ứng dụng vào các quy trình như tiếp nhận yêu cầu khách hàng, xác minh danh tính điện tử (eKYC), trích xuất thông tin từ tài liệu hay tự động hóa công việc. Người dùng có thể không trực tiếp nhận ra AI đang hoạt động, nhưng công nghệ này đang hỗ trợ doanh nghiệp xử lý nhiều tác vụ và phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.‏

‏Đây là những nhóm ứng dụng được phát triển trong hệ sinh thái FPT.AI của FPT Smart Cloud - đơn vị cung cấp các giải pháp AI và Cloud của Tập đoàn FPT. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, nền tảng này đang đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp tại 15 quốc gia, với hơn 10.000 AI Agents và trên 200 triệu lượt tương tác mỗi tháng.‏

‏Tuy nhiên, khi AI phải xử lý lượng lớn yêu cầu cùng lúc, bài toán không chỉ nằm ở mô hình thông minh mà còn ở năng lực tính toán, lưu trữ và vận hành phía sau.‏

‏Nền tảng đưa sức mạnh của AI vào thực tế‏

‏Để phát triển và triển khai AI, đặc biệt với các mô hình có quy mô lớn, doanh nghiệp cần nguồn lực tính toán phù hợp. Quá trình huấn luyện, tinh chỉnh và vận hành mô hình đòi hỏi hệ thống phần cứng có khả năng xử lý khối lượng công việc lớn, cùng hạ tầng kết nối dữ liệu và phần mềm hỗ trợ.‏

‏Đây là bài toán mà FPT hướng tới giải quyết. Được phát triển bởi Tập đoàn FPT, nền tảng FPT AI Factory cung cấp các dịch vụ phục vụ quá trình phát triển và triển khai AI toàn diện, vận hành trên các nhà máy AI tiên tiến tại Việt Nam và Nhật Bản. Toàn bộ thiết kế hạ tầng GPU AI đã được NVIDIA chứng nhận đạt tiêu chuẩn hiệu năng cao, với kiến trúc GPU HGX B300, H200 và, H100 lọt top 10 hệ thống hiệu suất cao trên thế giới. ‏

‏Mô hình triển khai hạ tầng theo hướng Multi-Zone và Multi-Region tại các trung tâm dữ liệu ở các khu vực tại Việt Nam và quốc tế giúp đảm bảo tính sẵn sàng cao, khả năng mở rộng linh hoạt và giảm thiểu độ trễ cho các hệ thống AI tại nhiều khu vực khác nhau. Hệ thống sẵn sàng với khả năng mở rộng không downtime và các khu vực vật lý khác nhau trên thế giới.‏

‏Không chỉ trang bị hệ thống hạ tầng phần cứng cao cấp, năng lực của nền tảng còn nằm ở đội ngũ kỹ sư người Việt tham gia làm chủ các công nghệ phục vụ quy trình phát triển và ứng dụng AI, từ hệ thống quản lý, điều phối hạ tầng tính toán đến các công nghệ hỗ trợ cho mô hình AI.‏

‏Hiện tại nền tảng cung cấp năng lực phục vụ các công đoạn từ huấn luyện, tinh chỉnh đến triển khai và suy luận mô hình 43 dịch vụ cho hơn 18.000 kỹ sư, nhà khoa học và người dùng doanh nghiệp trên toàn cầu trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính… .‏

‏Trong bối cảnh AI ngày càng được đưa vào nhiều hoạt động, năng lực tính toán không chỉ phục vụ việc tạo ra mô hình mới mà còn đóng vai trò trong quá trình đưa mô hình vào sử dụng thực tế. Một ứng dụng có thể bắt đầu từ một nhu cầu cụ thể, nhưng khi mở rộng đến nhiều người dùng và nhiều quy trình, yêu cầu về tài nguyên xử lý cũng thay đổi theo.‏

‏Từ sức mạnh xử lý đến hạ tầng vận hành toàn diện‏

‏Bên cạnh cung cấp năng lực tính toán phục vụ phát triển và triển khai AI, FPT cung cấp lớp hạ tầng điện toán đám mây rộng hơn, bao gồm điện toán, lưu trữ, mạng, bảo mật và các dịch vụ liên quan thông qua nền tảng FPT Cloud.‏

‏Đây là những thành phần cần thiết để doanh nghiệp vận hành các hệ thống công nghệ, quản lý dữ liệu và triển khai ứng dụng. Khi AI được tích hợp vào quy trình kinh doanh, nhu cầu về hạ tầng không chỉ dừng ở GPU mà còn bao gồm môi trường vận hành, khả năng lưu trữ và kết nối giữa các thành phần trong hệ thống.‏

‏FPT Cloud hiện cung cấp gần 100 dịch vụ, được xây dựng và vận hành trực tiếp bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Với khả năng phát triển và làm chủ các thành phần công nghệ, giúp đội ngũ kỹ sư chủ động hơn trong quá trình vận hành, tùy chỉnh và đáp ứng nhu cầu hạ tầng của doanh nghiệp.‏

‏Về bảo mật, FPT Cloud có chứng nhận an toàn thông tin cấp độ 4 và đáp ứng các tiêu chuẩn như SOC 2, PCI DSS, ISO 9001 và ISO 27018. Đây là những thông tin doanh nghiệp có thể tham khảo khi đánh giá nền tảng phù hợp với yêu cầu vận hành của mình.‏

‏Nếu FPT AI Factory tập trung vào năng lực tính toán phục vụ AI, FPT Cloud cung cấp nền tảng điện toán và các dịch vụ hạ tầng rộng hơn. Hai nền tảng này chính là các bệ đỡ vững chắc giúp doanh nghiệp dễ dàng phát triển và đưa ứng dụng AI vào sử dụng trong thực tế.‏

‏Nền tảng hạ tầng cho doanh nghiệp tiến vào kỷ nguyên AI‏

‏Không chỉ sở hữu hệ thống hạ tầng phần cứng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và nghị định trong nước, đội ngũ kỹ sư Việt Nam của FPT còn làm chủ các công nghệ cốt lõi, từ hệ thống quản lý và điều phối hạ tầng tính toán đến các công nghệ phục vụ đào tạo và chạy mô hình AI. Nhờ đó, FPT luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp việc triển khai và mở rộng giải pháp AI diễn ra thuận lợi, linh hoạt theo từng nhu cầu cụ thể.‏

‏Kỷ nguyên AI đang mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp. Để khai thác trọn vẹn sức mạnh của công nghệ này, mỗi doanh nghiệp cần một hệ thống công nghệ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu riêng của mình, từ nguồn lực tính toán, môi trường vận hành đến khả năng lưu trữ và bảo mật. Đây chính là vai trò mà các nền tảng hạ tầng do FPT phát triển có thể đảm nhận.

‏FPT AI Factory hiện đang cung cấp 43 dịch vụ "Made by FPT", phục vụ 18,843 nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà phát triển AI và người dùng doanh nghiệp tại các tổ chức trên toàn cầu. FPT AI Factory nằm trong Top 20 nhà cung cấp dịch vụ GPU Cloud trong bảng xếp hạng ClusterMAX™ của SemiAnalysis - một trong những hệ thống đánh giá độc lập và uy tín hàng đầu của ngành; đồng thời được xếp hạng #36 và #38 trong Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới, được công bố vào tháng 6 năm 2025.

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