Phát hiện 2 tàu khổng lồ 7500 tấn do Việt Nam tự đóng, đưa robot xuống độ sâu 4.000m cứu nạn tàu ngầm

Hải quân Việt Nam có hai tàu chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ cứu nạn tàu ngầm, gồm tàu Yết Kiêu 927 và tàu 928, với tổng lượng giãn nước lên tới 7.470 tấn. Đây đều là những con tàu được đóng mới trong nước, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ phức tạp trên biển.

Trong đó, tàu Yết Kiêu 927 được Nhà máy Z189 đóng mới tại Hải Phòng, hạ thủy năm 2019 và bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào tháng 7/2021. Tàu có lượng giãn nước 3.950 tấn, dài hơn 93m, rộng khoảng 16m, có khả năng hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, chịu sóng cấp 9 và gió cấp 12.



