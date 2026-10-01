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Phát hiện 2 tàu khổng lồ 7500 tấn do Việt Nam tự đóng, đưa robot xuống độ sâu 4.000m cứu nạn tàu ngầm

| | Doanh nghiệp

Phát hiện 2 tàu khổng lồ 7500 tấn do Việt Nam tự đóng, đưa robot xuống độ sâu 4.000m cứu nạn tàu ngầm

Hai con tàu được Nhà máy Z189 và Tổng công ty Sông Thu, đều thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), đóng mới để phục vụ Hải quân Việt Nam.

Hải quân Việt Nam có hai tàu chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ cứu nạn tàu ngầm, gồm tàu Yết Kiêu 927 và tàu 928, với tổng lượng giãn nước lên tới 7.470 tấn. Đây đều là những con tàu được đóng mới trong nước, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ phức tạp trên biển.

Trong đó, tàu Yết Kiêu 927 được Nhà máy Z189 đóng mới tại Hải Phòng, hạ thủy năm 2019 và bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào tháng 7/2021. Tàu có lượng giãn nước 3.950 tấn, dài hơn 93m, rộng khoảng 16m, có khả năng hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, chịu sóng cấp 9 và gió cấp 12.

Phát hiện 2 tàu khổng lồ 7500 tấn do Việt Nam tự đóng, đưa robot xuống độ sâu 4.000m cứu nạn tàu ngầm- Ảnh 1.
Đặc biệt, tàu Yết Kiêu 927 được trang bị robot lặn điều khiển từ xa có thể làm việc ở độ sâu tới 4.000m. Theo chuyên trang quốc phòng Janes, robot mang tên Perry XLX-C có khả năng dọn vật cản, vận chuyển các khoang chứa oxy, thuốc men và thực phẩm tới tàu ngầm gặp nạn, giúp duy trì sự sống cho thủy thủ trong thời gian chờ cứu hộ.

Ngoài ra, tàu còn có phương tiện lặn chuyên dụng hoạt động ở độ sâu tới 600m để tiếp cận tàu ngầm và đưa người gặp nạn lên tàu cứu hộ

Chiếc tàu thứ hai mang số hiệu 928, được Tổng công ty Sông Thu đóng mới tại Đà Nẵng và hạ thủy ngày 15/9/2026, sau hơn một năm thi công.

Phát hiện 2 tàu khổng lồ 7500 tấn do Việt Nam tự đóng, đưa robot xuống độ sâu 4.000m cứu nạn tàu ngầm- Ảnh 2.

Ảnh: Hải Quân Việt Nam

Khác với tàu cứu hộ thông thường, tàu 928 được thiết kế phục vụ can thiệp khẩn cấp, bảo đảm sự sống cho thủy thủ tàu ngầm gặp nạn, đồng thời khảo sát đáy biển, tìm kiếm cứu hộ tàu mặt nước và hỗ trợ trục vớt vật thể dưới nước. Độ sâu can thiệp tối đa của tàu hiện chưa được công bố.

Phát hiện 2 tàu khổng lồ 7500 tấn do Việt Nam tự đóng, đưa robot xuống độ sâu 4.000m cứu nạn tàu ngầm- Ảnh 3.

Ảnh: Hải Quân Việt Nam

Theo Báo Quân đội nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Sông Thu đạt doanh thu gần 740 tỷ đồng, giá trị sản xuất hơn 1.226 tỷ đồng. Công ty cũng đã khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng vào tháng 8/2026.

Sự xuất hiện của tàu 928 bên cạnh Yết Kiêu 927 cho thấy năng lực đóng tàu chuyên dụng trong nước tiếp tục được mở rộng, đáp ứng các nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho lực lượng tàu ngầm Hải quân Việt Nam.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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