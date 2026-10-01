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Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 17/10: Một doanh nghiệp khoáng sản báo lãi gấp 4 lần, loạt công ty thủy điện giảm lợi nhuận

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 17/10: Một doanh nghiệp khoáng sản báo lãi gấp 4 lần, loạt công ty thủy điện giảm lợi nhuận

Kim loại màu Thái Nguyên ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 84 tỷ đồng, tăng 305% so với cùng kỳ. Thủy điện Nước Trong, Sông Ba và Bắc Minh lần lượt báo lãi giảm 78%, 49% và 6%.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026 ngày 17/10:

Thủy điện Nước Trong (NTH) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 3 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 40 tỷ đồng, giảm 24%.

Sông Ba (SBA) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 27 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng, giảm 29%.

Bắc Minh (SBM) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 49 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 110 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

BSG Bạc Liêu (SBL) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 giảm 89% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 4 tỷ đồng, tăng 35%.

Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 6 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng, tăng 36%.

Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 84 tỷ đồng, tăng 305%, tương đương gấp khoảng 4 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 186 tỷ đồng, tăng 186%.

VP Tanker (VPA) báo lỗ trước thuế 4 tỷ đồng trong quý 3/2026, thu hẹp so với khoản lỗ 9 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp có lãi trước thuế 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 26 tỷ đồng.

Gas Shipping (GSP) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 11 tỷ đồng, tăng 212% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 62 tỷ đồng, giảm 15%.

Cấp thoát nước Long An (LAW) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 12 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 34 tỷ đồng, tăng 1%.

Viglacera Hạ Long (VHL) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 8 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 29 tỷ đồng, tăng 18%.

Agimexpharm (AGP) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 11 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 44 tỷ đồng, giảm 5%.

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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