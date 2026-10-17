Ông Trần Lệ Nguyên đầu tư phim điện ảnh về nữ anh hùng Võ Thị Sáu, bắt tay đạo diễn “Hai Phượng”

AIRO do ông Trần Lệ Nguyên, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc KIDO, giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đây là bước đi tiếp theo của công ty trong lĩnh vực điện ảnh, sau khi ra mắt hệ sinh thái truyền thông, giải trí và thương mại vào cuối tháng 9/2026.

Đất Đỏ do đạo diễn Lê Văn Kiệt, người đứng sau các bộ phim Hai Phượng, Bóng Đè và Khế Ước Bán Dâu, đảm nhận vai trò đạo diễn. Dự án được sản xuất bởi 1-ALL STARS, với nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng.

Bộ phim khắc họa Võ Thị Sáu từ một thiếu nữ 13 tuổi hồn nhiên, yêu đời đến khi tham gia hoạt động cách mạng và trải qua những ngày tháng khắc nghiệt tại nhà tù Côn Đảo. Tác phẩm được xây dựng theo hướng chính kịch, hành động, với cách kể chuyện hiện thực, giàu cảm xúc.

Theo kế hoạch, phim dự kiến quay trong 42 ngày tại Đất Đỏ, Vũng Tàu, Bình Thuận, Côn Đảo và TP.HCM. Thời điểm khởi chiếu dự kiến vào năm 2027, nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Chia sẻ về dự án, ông Trần Lệ Nguyên nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn cùng đội ngũ sản xuất mang đến một tác phẩm chất lượng cao, vừa tôn vinh hình tượng nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, vừa truyền cảm hứng mạnh mẽ về lòng tự hào Việt Nam đến thế hệ trẻ hôm nay.”

Về định hướng phát triển, ông cho biết: “AIRO chọn con đường hợp tác sâu rộng cùng các đối tác hàng đầu trong và ngoài nước vì không một doanh nghiệp nào có thể đơn độc làm nên tất cả. Kết hợp công nghệ, sản xuất nội dung với hệ sinh thái hàng tiêu dùng sẵn có, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần đưa văn hóa Việt Nam trở thành động lực phát triển kinh tế và từng bước vươn tầm quốc tế.”

Poster phim Đất đỏ

Trước dự án Đất Đỏ, AIRO đã có hàng loạt động thái mở rộng sang lĩnh vực giải trí. Ngày 29/9, KIDO công bố hệ sinh thái AIRO với mục tiêu sản xuất khoảng 200 phim ngắn ứng dụng AI mỗi năm, đồng thời hợp tác với Tencent thông qua nền tảng WeTV, Mango TV và các đối tác trong nước để phát triển, phân phối nội dung.

Ở lĩnh vực điện ảnh, AIRO cũng công bố kế hoạch tham gia các dự án như Chị Chị Em Em 3, Án Mạng Karaoke và Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ. Công ty dự kiến tham gia khoảng 30-40% vốn đầu tư tùy từng dự án.

Đến ngày 6/10, AIRO tiếp tục hợp tác với Tập đoàn YeaH1 thành lập Công ty A&M, đồng thời giới thiệu chương trình truyền hình Xin Chào Thứ Bảy, phiên bản Việt Nam của Hello Saturday do Mango TV phát triển, với sự tham gia của nghệ sĩ Trấn Thành.

AIRO là liên doanh giữa KIDO và đối tác công nghệ, trong đó KIDO sở hữu 51% vốn. Công ty định hướng phát triển chuỗi hoạt động từ sở hữu nội dung, ứng dụng AI trong sản xuất đến phân phối và thương mại hóa, đồng thời đặt mục tiêu IPO vào năm 2030.