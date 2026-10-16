Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 16/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng

Giá vàng trong nước chốt phiên 16/10 đồng loạt tăng tại tất cả thương hiệu được khảo sát so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn tăng 500.000 - 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, trong khi vàng miếng SJC đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều tại các thương hiệu.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng, cùng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Tại PNJ, vàng nhẫn giao dịch ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, lên 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này cũng tăng 600.000 đồng/lượng, lên 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Giá mua vào vàng miếng SJC tại đây cũng tăng 600.000 đồng/lượng, lên 138,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng tương ứng lên 143,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng 600.000 đồng/lượng, lên 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 140,4 143,4 140,9 143,9 PNJ 140,3 143,3 140,9 143,9 DOJI 139,5 143,5 140,9 143,9 Bảo Tín Minh Châu 138,8 142,8 138,8 143,9 Bảo Tín Mạnh Hải 139,5 143,5 140,9 143,9

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4.155 USD/ounce,giảm 0,35% so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, kim loại quý đã tăng 1,6% trong phiên 15/10, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống.

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Cập nhật lúc 13h45 ngày 16/10, giá vàng trong nước nhìn chung ổn định tại phần lớn thương hiệu so với cuối phiên hôm trước. Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán đối với vàng nhẫn và giá mua vào vàng miếng SJC.

Cụ thể, SJC và PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn mua vào - bán ra ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 138,6 - 142,6 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm trước.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng giá mua vào lên 138,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 143,3 triệu đồng/lượng.

13h45 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,8 142,8 140,3 143,3 PNJ 139,8 142,8 140,3 143,3 DOJI 139 143 140,3 143,3 Bảo Tín Minh Châu 138,6 142,6 138,6 143,3 Bảo Tín Mạnh Hải 139 143 140,3 143,3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4.186 USD/ounce, tăng 0,38% so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, kim loại quý đã tăng 1,6% trong phiên 15/10, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống.

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Cập nhật đầu phiên sáng 16/10, giá vàng trong nước nhìn chung ổn định so với cuối phiên hôm trước. Vàng nhẫn tại SJC và PNJ được niêm yết ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng. Ở phân khúc vàng miếng SJC, giá bán ra tại các thương hiệu được khảo sát cùng ở mức 143,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC và PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn mua vào - bán ra ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào ở mức 138,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ ở mức 143,3 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,8 142,8 140,3 143,3 PNJ 139,8 142,8 140,3 143,3 DOJI 139 143 140,3 143,3 Bảo Tín Minh Châu 138,2 142,2 138,2 143,3 Bảo Tín Mạnh Hải 139 143 140,3 143,3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4.154 USD/ounce, giảm 0,37% so với mức đóng cửa phiên trước. Trong phiên 15/10, kim loại quý tăng 1,6%, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống.

Chỉ số USD giảm 0,5%, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi xuống mức thấp nhất trong ba tuần, tạo lực hỗ trợ cho giá vàng.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng thị trường phần lớn đã dự đoán được dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tích cực sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cao hơn dự kiến trong ngày 14/10. Theo ông, thị trường cũng đang nhận thấy dư địa tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị hạn chế bởi tình hình tài khóa, bởi việc nâng lãi suất lên cao hơn nữa có thể tạo gánh nặng đáng kể cho nền kinh tế.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không mang lại thu nhập định kỳ như các tài sản sinh lời khác.

Theo dữ liệu công bố ngày 15/10, giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất trong 4 năm rưỡi vào tháng 9, khi chi phí hàng hóa và dịch vụ gia tăng. Đây là dấu hiệu mới cho thấy áp lực lạm phát đang lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng.

Trước đó, báo cáo CPI công bố ngày 14/10 cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhanh hơn trong tháng 9, chủ yếu do giá xăng tăng mạnh. Dữ liệu này từng khiến thị trường nâng kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly và Phó Chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman cho rằng việc tăng lãi suất ngay lập tức có thể chưa cần thiết, qua đó phần nào làm dịu kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng này.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối tháng 10 ở mức khoảng 29%.

Giới đầu tư cũng theo dõi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dự kiến diễn ra lúc 23h30 ngày 15/10 theo giờ miền Đông Mỹ, để tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trước cuộc họp Fed trong tháng này.