Một cổ phiếu ngân hàng tăng gần 11% trong hôm nay

Kết phiên 16/10, VN-Index tăng 7,56 điểm (0,45%) lên 1.705,91 điểm. VN30 tăng 0,63%. Thanh khoản trên HOSE chỉ đạt 10.795 tỷ đồng, thấp nhất trong 20 phiên gần đây.

Ngân hàng là nhóm ngành vốn hóa lớn tăng tốt nhất phiên với hàng loạt mã ngập trong sắc xanh.

Đặc biệt, cổ phiếu PCB của PVCombank hôm nay tăng 10,84% lên 9.200 đồng/cp, mức giá giao dịch cao nhất trong phiên. Thanh khoản PCB cũng cải thiện với hơn 1,4 triệu đơn vị khớp lệnh, so với mức binh quân quanh 300.000 đơn vị các phiên trước.

Đà tăng diễn ra ngay sau khi PVcomBank công bố nghị quyết HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 15/10. Theo danh sách công bố, 7 nhà đầu tư gồm hai cá nhân là ông Phạm Thanh Tiến, ông Cao Hùng Cường và 5 doanh nghiệp dự kiến mua 300 triệu cổ phiếu. Trước đợt chào bán, các nhà đầu tư này nắm khoảng 88 triệu cổ phiếu PCB. Nếu hoàn tất giao dịch, sở hữu của họ sẽ tăng lên hơn 388 triệu cổ phiếu, tương đương 32,37% vốn sau phát hành, trong đó nhiều tổ chức sở hữu sát ngưỡng 5%.

Đứng thứ hai về mức tăng là VBB của Vietbank, tăng 5,96% lên 12.450 đồng/cp, sát giá trần 12.550 đồng. Cổ phiếu này tăng sau khi ngân hàng công bố ước lợi nhuận 9 tháng đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Vietbank cũng đang triển khai chào bán 296 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên gần 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thanh khoản VBB rất mỏng, chỉ hơn 31.000 cổ phiếu được khớp trong phiên.

Nhiều cổ phiế lớn khác cũng tăng mạnh như CTG (+2,68%), SHB (+2,4%), BID (+2,26%), LPB (+2,15%).

Thanh khoản trên HOSE hôm nay chỉ đạt gần 11.000 tỷ đồng, thấp nhất 20 phiên. Cổ phiếu ngân hàng vẫn chiếm 6 trong 10 mã có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường.

HDB dẫn đầu toàn thị trường với 600 tỷ đồng, tương ứng 26,7 triệu cổ phiếu, dù giá không đổi. SHB đứng thứ hai với 561 tỷ đồng và có khối lượng khớp lớn nhất sàn, hơn 52,4 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là TCB (441 tỷ đồng), VPB (372 tỷ đồng), CTG (320 tỷ đồng) và MSB (249 tỷ đồng).

Khối ngoại bán ròng 553 tỷ đồng trên ba sàn, phiên bán ròng thứ năm liên tiếp. Tổng giá trị bán ròng trong 20 phiên gần nhất đã lên 21.592 tỷ đồng. Riêng HDB bị bán ròng 182 tỷ đồng, bằng khoảng một phần ba tổng mức bán ròng toàn thị trường. Khối ngoại cũng bán ròng MSB (45 tỷ đồng), VCB (36 tỷ đồng), VPB (26 tỷ đồng) và SHB (10 tỷ đồng).

Ở chiều mua, CTG được mua ròng 42 tỷ đồng, MBB 32 tỷ đồng và TCB 27 tỷ đồng. Cả ba đều nằm trong top 5 mã được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên.



