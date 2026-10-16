BIDV kể chuyện về “ngân hàng đầu tiên” nhân dịp 20/10

Một cách gọi mới cho những điều thân thuộc

Trước khi mở tài khoản ngân hàng hay biết đến các dịch vụ tài chính, hầu hết mọi người đều có những trải nghiệm đầu đời từ mẹ. Đó có thể là những phong bao lì xì được mẹ giữ hộ, khoản tiền tiêu vặt mẹ cho hay những khoản đầu tư cho tương lai từ những ngày còn thơ bé. Qua những việc nhỏ, mẹ giúp ta hiểu giá trị của đồng tiền, biết cân nhắc nhu cầu trước mắt và chuẩn bị cho những dự định dài hơn.

Những ký ức quen thuộc ấy trở thành chất liệu cho iTVC "Cảm ơn Mẹ - ngân hàng đầu tiên của chúng ta" do BIDV thực hiện nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ý tưởng sáng tạo bắt đầu từ một liên tưởng gần gũi: trước khi ngân hàng hiện diện trong cuộc sống, mẹ đã đảm nhận nhiều vai trò tương tự, giữ hộ, tích lũy, hỗ trợ, đầu tư và cùng con cân nhắc những quyết định quan trọng.

Tuy nhiên, sức gợi của hình ảnh này còn nằm ở sự tin tưởng. Mẹ là người chúng ta tìm đến khi cần một lời khuyên, một điểm tựa hoặc đơn giản là có ai đó lắng nghe. Khi đặt cạnh hình ảnh ngân hàng, những điều bình dị ấy mở ra câu chuyện về sự tương đồng thú vị giữa mẹ và ngân hàng nơi khách hàng gửi gắm niềm tin tài chính.

Những lời mẹ dặn được trao truyền qua nhiều thế hệ

iTVC dẫn dắt người xem qua những câu chuyện và lời nhắc của mẹ tưởng chừng rất nhỏ: có thu nhập thì nên dành một phần tiết kiệm; trước một lựa chọn lớn phải suy nghĩ kỹ; khi đã quyết định thì cần đủ can đảm để theo đuổi.

Theo thời gian, ý nghĩa của những lời dặn ấy cũng thay đổi. Khi còn trẻ, chúng ta có thể thấy mẹ lo xa. Đến lúc tự mình xoay xở với công việc, gia đình và những khoản chi, mới hiểu vì sao mẹ luôn muốn con có một phần dành dụm. Khi đứng trước quyết định chuyển hướng nghề nghiệp hay bắt đầu kinh doanh, lời mẹ nói lại trở thành một nguồn động viên.

Một chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện là sự tiếp nối giữa các thế hệ. Khi chính mình trở thành cha mẹ, nhiều người nhận ra đang nói với con những điều từng được mẹ nhắc nhở. Bài học về tiền bạc vì thế được truyền đi cùng cách chăm sóc, sự quan tâm và mong muốn người thân có một tương lai vững vàng hơn.

Đây cũng là điểm kết nối tự nhiên giữa câu chuyện gia đình và lĩnh vực tài chính. Tiết kiệm, tích lũy hay chuẩn bị cho tương lai đều bắt đầu từ những mong muốn rất cụ thể: con có điều kiện học tập, gia đình có một mái nhà, người thân được an tâm khi cuộc sống thay đổi.

Liệu có những "lần đầu tiên" nào mẹ chưa từng thử

Nếu phần đầu thước phim gợi nhắc những điều mẹ đã làm cho con, phần tiếp theo chuyển sự chú ý sang những điều mẹ chưa từng trải nghiệm.

Một chuyến bay đầu tiên cho mẹ. Một chuyến đi xa cùng cả nhà. Một khoản tiết kiệm dành riêng để mẹ an nhàn tuổi già còn để ngỏ.

Sự chuyển hướng này tạo nên điểm nhấn của thông điệp chiến dịch. Người mẹ hiện diện với cả những mong muốn cá nhân, những niềm vui và trải nghiệm mà có thể chưa có dịp dành cho mình.

Bởi vậy, lời cảm ơn được cụ thể hóa thành một lời mời hành động: hãy dành thêm thời gian cho những lần đầu tiên của mẹ, bởi ngày nhỏ, mẹ giúp con bước vào những trải nghiệm mới. Khi trưởng thành, con có thể đồng hành để mẹ có thêm những lần đầu tiên của riêng mình.

Nhân dịp 20/10, iTVC của BIDV gửi một lời nhắc giản dị: mẹ đã ở bên trong biết bao khởi đầu của con và mẹ luôn xứng đáng có thêm những lần đầu cho chính mình.

Và một lời cảm ơn có thể bắt đầu bằng câu hỏi: "Mẹ có điều gì muốn thử mà chưa từng làm?"

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