SHB ước đạt LNTT 14.300 tỷ đồng trong 9 tháng, hoàn thành 81% kế hoạch cả năm

Tại Hội nghị Nhà đầu tư SHB 2026 tổ chức chiều ngày 15/10, Tổng giám đốc SHB Ngô Thu Hà cho biết, những năm gần đây, SHB tiếp tục nâng cao nội lực thông qua tăng trưởng hiệu quả, nâng cao năng lực vốn, quản trị rủi ro, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trên thị trường tài chính quốc tế, SHB nhận được sự đánh giá cao của các tổ chức định chế tài chính, uy tín. Mới đây, S&P Global Ratings xếp hạng "AA" cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác ADB bảo lãnh. Mức xếp hạng thuộc nhóm đầu tư chất lượng cao, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và đánh dấu bước tiến mới của SHB trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao vị thế trên thị trường tài chính khu vực.

Những bước đi này không chỉ góp phần nâng cao năng lực tài chính, mà còn thể hiện sự tín nhiệm của các đối tác, nhà đầu tư đối với nền tảng quản trị và triển vọng phát triển dài hạn của SHB.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được, SHB đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định vị "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới". Đây không chỉ là mục tiêu mở rộng quy mô, mà còn là cam kết nâng cao toàn diện chất lượng tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh, năng lực quản trị, công nghệ và khả năng kết nối các nguồn lực trong nền kinh tế.

Bà Ngô Thu Hà cũng thông báo với nhà đầu tư về tình hình kinh doanh sơ bộ của ngân hàng tính đến cuối tháng 9. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của SHB 9 tháng đầu năm ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 81% kế hoạch cả năm.

Tăng trưởng tổng tài sản từ đầu năm tới nay khoảng 11,4% đạt 990 nghìn tỷ đồng, cao hơn 16,5% so với cùng kỳ năm trước; Huy động vốn thị trường 1 tăng trưởng xấp xỉ 12,2% so với đầu năm và cao hơn 14,2% so với cùng kỳ, đạt 720 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng trưởng 9,52% đạt 680 nghìn tỷ đồng.

Cùng với tăng trưởng quy mô hoạt động, SHB cũng kiểm soát chất lượng tín dụng với tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về việc bán vốn công ty tài chính SHB Finance có tính vào kết quả kinh doanh quý 3 hay không, bà Ngô Thu Hà cho biết kết quả sẽ được hạch toán vào quý 4.

Lãnh đạo SHB cập nhật thêm, mới đây, SHB vừa đánh dấu sự kiện trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu bằng đồng SGD và niêm yết trên thị trường Singapore. Hiện trái phiếu này đã được giao dịch trên thị trường chứng khoán Singapore.