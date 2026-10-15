Quét QR, dùng voucher và U-Point ngay khi thanh toán, cùng cơ hội nhận iPhone 18 Pro mỗi ngày từ Techcombank

Tính năng mới giúp đưa ưu đãi đến đúng thời điểm khách hàng phát sinh nhu cầu chi tiêu, đồng thời tối ưu giá trị nhận được từ mỗi giao dịch hàng ngày. Bên cạnh trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn, khách hàng còn có cơ hội nhận iPhone 18 Pro mỗi ngày cùng nhiều phần quà giá trị từ chương trình "Quét QR, Chạm vận may".

Từ sở hữu ưu đãi đến thực sự sử dụng ưu đãi ngay khi thanh toán

Thanh toán bằng cách quét mã QR đã trở thành thói quen trong chi tiêu hằng ngày của nhiều người, từ mua cà phê, dùng bữa tại nhà hàng đến mua sắm. Cùng với sự phát triển của thanh toán số, khách hàng không chỉ mong muốn giao dịch nhanh chóng và thuận tiện mà còn kỳ vọng nhận được nhiều giá trị hơn từ mỗi lần chi tiêu.

Tuy nhiên, việc phải chủ động tìm kiếm, lưu voucher, ghi nhớ điều kiện áp dụng và xuất trình khi thanh toán khiến không ít mã ưu đãi bị bỏ quên hoặc không được sử dụng kịp thời.

Với tính năng thanh toán QR áp dụng voucher và điểm thưởng U-Point, Techcombank đưa ưu đãi đến đúng thời điểm khách hàng phát sinh nhu cầu thực tế. Ngay trong lúc quét mã QR, những voucher phù hợp có thể được hiển thị để khách hàng lựa chọn và sử dụng mà không cần trải qua một hành trình tìm kiếm riêng biệt. Không dừng lại ở đó, sau khi áp dụng voucher, khách hàng còn có thể tiếp tục sử dụng U-Point để thanh toán toàn bộ hoặc một phần giá trị đơn hàng còn lại. Đây cũng là bước phát triển mới trong trải nghiệm thanh toán không tiền mặt, khi việc khám phá và sử dụng ưu đãi được tích hợp liền mạch vào hành trình thanh toán.

Tính năng thanh toán QR với voucher được Techcombank triển khai từ tháng 08/2026, tại một số thương hiệu ẩm thực và đồ uống được nhiều khách hàng yêu thích như Phúc Long, Katinat, Yakimono, Le Monde Steak, Ssamjang và Shang Chi.

Trong thời gian tới, Techcombank OneU sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đối tác nhằm mang ưu đãi đến gần hơn với các nhu cầu chi tiêu của khách hàng.

Không chỉ tại các đối tác triển khai voucher, khách hàng còn có thể sử dụng U-Point để thanh toán toàn bộ hoặc một phần giá trị hóa đơn tại các shop có QR cửa hàng Techcombank. Với mỗi U-Point tương đương một đồng giá trị sử dụng, hội viên Techcombank Inspire và khách hàng chưa xếp hạng hội viên được dùng tối đa 20.000 U-Point mỗi giao dịch (giảm trực tiếp 20.000 VND khi thanh toán), trong khi hội viên Techcombank Priority và Private được sử dụng tới 50.000 U-Point mỗi giao dịch, giúp tối ưu giá trị trên những chi tiêu hằng ngày.

Mỗi giao dịch QR thêm cơ hội nhận thưởng

Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng ưu đãi thuận tiện hơn, khách hàng Techcombank còn có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn từ chương trình "Quét QR, Chạm vận may", qua đó tận hưởng những trải nghiệm thú vị nhiều giá trị hơn trên những giao dịch QR hằng ngày.

Diễn ra từ ngày 1/10 đến 31/12/2026 với tổng giá trị giải thưởng hơn 5,78 tỷ đồng, chương trình mang đến cơ hội sở hữu 107 iPhone 18 Pro 256GB được trao trong suốt thời gian triển khai cùng nhiều phần quà khác như điểm U-Point và thẻ nạp điện thoại. Riêng ngày 5 hằng tháng, khách hàng có cơ hội nhận tới 6 iPhone 18 Pro trong một ngày.

Tinh thần "Đa tầng ưu đãi, lợi ích tối ưu" của Techcombank OneU được thể hiện qua việc kết nối ưu đãi, điểm thưởng và các chương trình đặc quyền dành cho khách hàng trên cùng một nền tảng. Trong đó, thanh toán QR là một trong những điểm chạm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và tận hưởng các giá trị này. Từ sử dụng voucher, thanh toán bằng U-Point đến cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình "Quét QR, Chạm vận may", mỗi giao dịch hằng ngày giờ đây có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

Với quy mô ưu đãi lên tới 1.500 tỷ đồng, hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và 9.000 điểm bán trên toàn quốc, chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU đang từng bước đưa những giá trị này đến gần hơn với các nhu cầu tiêu dùng hằng ngày.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Cao cấp Gắn kết khách hàng, Techcombank cho biết: "Khi thanh toán số đã trở thành một phần trong đời sống hằng ngày, trải nghiệm khách hàng không còn được đo bằng tốc độ giao dịch đơn thuần mà ở mức độ thuận tiện, liền mạch và những giá trị được tối ưu. Với tính năng thanh toán QR với voucher và U-Point, Techcombank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng tiên phong trong việc triển khai các giải pháp thanh toán tiện lợi, giúp khách hàng dễ dàng khám phá và sử dụng ưu đãi ngay trong quá trình thanh toán trên ngân hàng số. Trên nền tảng Techcombank OneU, chúng tôi tiếp tục kết nối ưu đãi từ các đối tác, điểm thưởng và các chương trình đồng hành như ‘Quét QR, Chạm vận may’ nhằm gia tăng giá trị trên mỗi giao dịch thường ngày, mang đến trải nghiệm tài chính số ngày càng cá nhân hóa và thiết thực hơn cho khách hàng."

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