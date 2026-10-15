Eximbank và HĐQT đặc biệt chưa từng thấy: 6/7 người mang quốc tịch nước ngoài, Tổng giám đốc từng làm Chủ tịch nay trở lại với tư cách thành viên không độc lập

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/10, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã chứng khoán: EIB) đã bầu bổ sung bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc ngân hàng, vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VIII (2025–2030). Đây là bước tiếp theo trong quá trình kiện toàn bộ máy quản trị cấp cao của ngân hàng sau những thay đổi nhân sự đáng kể từ đầu năm 2026.

Bà Phạm Thị Huyền Trang không phải là gương mặt mới tại HĐQT Eximbank. Ngày 4/12/2025, bà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025–2030), sau thời gian đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, thành viên độc lập.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7/2026, Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm bà Trang khỏi vị trí thành viên độc lập HĐQT, đồng thời tiến hành kiện toàn bộ máy quản trị.

Hơn một tuần sau, từ ngày 1/8/2026, bà Trang chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Eximbank, thay ông Trần Tấn Lộc. Như vậy, trong chưa đầy một năm, bà Trang lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và nay trở lại HĐQT với tư cách thành viên không độc lập.

Bà Phạm Thị Huyền Trang

Việc bổ sung Tổng giám đốc vào HĐQT diễn ra trong bối cảnh Eximbank tiếp tục tái cơ cấu bộ máy quản trị theo định hướng dài hạn. Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT Eximbank hiện có 7 thành viên, gồm Chủ tịch Nguyễn Lê Quốc Anh và 6 thành viên còn lại là ông Ho Poh Wah, ông Chua Teck Huat Bill, ông Michael Richard Harte, bà Ooi Huey Tyng, bà Richa Goswami và bà Phạm Thị Huyền Trang.

Đáng chú ý, ngoài bà Trang là thành viên HĐQT không độc lập, 6 thành viên còn lại đều là thành viên độc lập và mang quốc tịch nước ngoài (ông Nguyễn Lê Quốc Anh là người gốc Việt nhưng mang quốc tịch Mỹ. Các thành viên còn lại đều là chuyên gia quốc tế).

Theo dữ liệu công khai hiện có về các ngân hàng thương mại cổ phần trong nước, đây có thể xem là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện cơ cấu HĐQT với đặc điểm như vậy. Điểm đáng chú ý là Eximbank không phải ngân hàng 100% vốn nước ngoài, cũng không phải chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các thành viên HĐQT Eximbank trước đại hội (Ảnh: Eximbank)

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/10, một cổ đông đã đặt câu hỏi về việc Eximbank liên tục thay đổi nhân sự HĐQT, với phần lớn thành viên là người nước ngoài. Cổ đông này băn khoăn liệu sự khác biệt về văn hóa và phương thức làm việc có ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng hay không.

Trả lời cổ đông, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết ban lãnh đạo đang hướng tới xây dựng văn hóa tổ chức và văn hóa quản trị hiệu quả. Theo ông, tất cả thành viên HĐQT hiện tại đều có bề dày kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, với tối thiểu 25 năm làm việc, cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính nói chung. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ định hướng và hướng dẫn Ban điều hành cùng các bộ phận bên dưới trong quá trình hoạt động.

“Mục đích lớn nhất của Hội đồng quản trị, đó là hướng dẫn và định hướng chiến lược, cũng như hướng dẫn và định hướng văn hóa tổ chức”, ông Quốc Anh nói.

Theo Chủ tịch Eximbank, cần có tầm nhìn dài hạn hơn đối với xu hướng phát triển của ngành ngân hàng nói riêng và đất nước nói chung. Ông cho rằng những người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành có thể nhìn nhận xa hơn và nhận diện những bước ngoặt khó dự đoán trước.

“Đối với những người kỳ cựu trong ngành, họ sẽ nhìn được xa hơn và nhìn thấy những khúc ngoặt mà chúng ta không thể dự đoán trước được. Và như vậy sẽ giúp kiện toàn hệ thống quản trị, cũng như hệ thống chiến lược và nhất là xây dựng văn hóa trong tổ chức”, Chủ tịch Eximbank nhấn mạnh.

Tại đại hội, cổ đông Eximbank cũng thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 lên 8 người, trong đó có 7 thành viên độc lập. Việc tăng số lượng thành viên cho thấy cơ cấu quản trị của ngân hàng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.