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Vàng SJC mỗi nơi một giá

| | Tài chính - ngân hàng

Chiều 15/10, giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua - bán được nới rộng từ 3 triệu đồng đến gần 5 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 139,8 - 143,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 138,6 - 143,3 chênh lệch mua - bán 4,7 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị trường.

﻿Có đơn vị nới rộng mức chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC lên gần 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng đi ngang và có mức chênh lệch mua - bán khác nhau giữa các thương hiệu. Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 138,6 - 142,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139 - 143 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.642 đồng/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.700 - 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với ngày hôm qua.

Theo Ngọc Mai

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