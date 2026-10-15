Ngân hàng rao bán máy ATM giá chỉ từ 700.000 đồng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang (VietinBank Hà Giang) vừa thông báo thanh lý tài sản là một máy ATM với giá khởi điểm 2,2 triệu đồng.

Thiết bị được đưa vào sử dụng ngày 26/6/2018, có nguyên giá 748 triệu đồng và giá trị còn lại bằng 0 đồng.

VietinBank Hà Giang cho biết tài sản thuộc quyền sở hữu của chi nhánh, do đơn vị quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, máy hiện đã hỏng, không đáp ứng yêu cầu công việc và ngân hàng không còn nhu cầu sử dụng nên quyết định thanh lý.

Giá khởi điểm được đưa ra là 2,2 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức giá này chưa bao gồm chi phí tháo dỡ và vận chuyển; các khoản chi phí này do bên mua tự chi trả.

Trước đó, hai chi nhánh khác của VietinBank tại Bến Tre và TP.HCM cũng thông báo thanh lý tổng cộng 10 máy ATM cũ.

Cụ thể, VietinBank Bến Tre đưa ra thanh lý 6 máy ATM hiệu NCR 77, được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2007-2009. Theo thông báo, các thiết bị đã hết khấu hao, cấu hình thấp, không đáp ứng chuẩn EMV, một số bộ phận bị hỏng và đã ngừng bảo trì. Toàn bộ số máy hiện được lưu kho.

Giá khởi điểm cho cả lô 6 máy là 4,2 triệu đồng, tương đương bình quân 700.000 đồng/máy. Chi nhánh tổ chức chào giá cạnh tranh bằng hình thức bỏ phiếu kín một lần duy nhất; người trả giá cao nhất và cao hơn giá khởi điểm sẽ trúng chào giá.

Trong khi đó, VietinBank Chi nhánh 6 TP.HCM thông báo mời thầu gói “Bán thanh lý 4 máy ATM” đã cũ, hỏng hóc. Giá khởi điểm được đưa ra là 1,5 triệu đồng/máy.