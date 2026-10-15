Chia nhỏ khoản chi lớn cùng thẻ ACB, nhận đến 200.000 điểm thưởng khi trả góp lần đầu

Một khoản chi 20 triệu có thể được "chia" thế nào để ngân sách dễ thở hơn?

Tủ lạnh bất ngờ cần thay mới với giá 20 triệu đồng có thể không phải khoản chi vượt quá khả năng của một gia đình có thu nhập ổn định. Nhưng nếu thanh toán ngay, 20 triệu đồng sẽ lập tức trở thành một khoản chi lớn trong ngân sách, thu hẹp dòng tiền dành cho các nhu cầu thường xuyên và dự phòng. Bài toán vì thế không chỉ nằm ở việc "có đủ 20 triệu đồng để mua hay không", mà là "nên phân bổ 20 triệu đồng này như thế nào?". Với những khoản mua sắm giá trị lớn nhưng cần thiết như đồ điện gia dụng hay laptop, chia thanh toán qua nhiều kỳ có thể giúp giảm mức độ tập trung chi tiêu tại một thời điểm, từ đó duy trì dư địa ngân sách cho các nhu cầu khác.

Chẳng hạn, với chiếc tủ lạnh trị giá 20 triệu đồng tại Trung tâm mua sắm điện máy Nguyễn Kim, đối tác liên kết của ACB, người dùng có thể lựa chọn trả góp 12 tháng bằng thẻ tín dụng ACB với lãi suất 0% và không phí chuyển đổi tùy theo điều kiện áp dụng. Thay vì dành toàn bộ 20 triệu đồng cho món đồ này trong một tháng, khoản chi được phân bổ thành khoảng 1,67 triệu đồng mỗi tháng trong 12 tháng. Phần ngân sách chưa phải sử dụng ngay nhờ đó vẫn có thể được duy trì cho các khoản chi thường xuyên hoặc dự phòng.

Mặc khác, nếu đây là lần đầu khách hàng chuyển đổi giao dịch sang trả góp trong năm 2026 và đáp ứng điều kiện chương trình, giao dịch 20 triệu đồng còn được hoàn 1% giá trị chuyển đổi bằng điểm ACB Rewards, tương ứng 200.000 điểm. Số điểm này có thể tiếp tục được đổi thành voucher mua sắm tại Co.opmart, Co.opXtra, Điện Máy Xanh hay Bách Hóa Xanh, đưa một phần giá trị từ khoản mua sắm lớn trở lại phục vụ những nhu cầu chi tiêu khác của gia đình.

6 hay 36 tháng: ACB mở rộng lựa chọn để khoản trả góp vừa sức ngân sách

Không có một kỳ hạn trả góp phù hợp cho mọi khoản chi. Một giao dịch 10 triệu đồng và một khoản mua sắm vài chục triệu đồng đặt ra những yêu cầu khác nhau về thời gian phân bổ, trong khi khả năng cân đối dòng tiền của mỗi gia đình cũng khác nhau.

Đối với các khoản chi cần phân bổ trong ngắn và trung hạn, ACB triển khai chương trình "Trả góp lần đầu – Hoàn phí đến 200.000 điểm ACB Rewards", áp dụng cho khách hàng chưa từng chuyển đổi giao dịch sang trả góp trong năm 2026. Chương trình dành cho các giao dịch từ 10 triệu đồng, với kỳ hạn linh hoạt 6, 9 hoặc 12 tháng, giúp khách hàng chủ động lựa chọn phương án thanh toán phù hợp với kế hoạch chi tiêu, đồng thời gia tăng quyền lợi khi sử dụng thẻ tín dụng ACB

Đối với các khoản chi cần phân bổ trong ngắn và trung hạn, ACB triển khai chương trình "Trả góp lần đầu – Hoàn phí đến 200.000 điểm ACB Rewards", áp dụng cho khách hàng chưa từng chuyển đổi giao dịch sang trả góp trong năm 2026. Chương trình dành cho các giao dịch từ 10 triệu đồng, với kỳ hạn linh hoạt 6, 9 hoặc 12 tháng, giúp khách hàng chủ động lựa chọn phương án thanh toán phù hợp với kế hoạch chi tiêu, đồng thời gia tăng quyền lợi khi sử dụng thẻ tín dụng ACB

Trong khi đó, với những khoản chi cần thêm thời gian để phân bổ, người dùng có thể lựa chọn các kỳ hạn dài hơn 18, 24 hoặc 36 tháng. Đây cũng là nhóm kỳ hạn ACB mới bổ sung từ tháng 7/2026, mở rộng lựa chọn bên cạnh các kỳ hạn ngắn và trung hạn trước đây.

Đến hết ngày 31/12/2026, với giao dịch chi tiêu từ 3 triệu đồng được chuyển đổi sang các kỳ hạn 18, 24 hoặc 36 tháng và đáp ứng điều kiện chương trình, khách hàng được hoàn 100% phí chuyển đổi trả góp bằng điểm ACB Rewards, tối đa 300.000 điểm đối với các giao dịch chi tiêu. Ưu đãi cũng đồng thời áp dụng với giao dịch rút tiền mặt đủ điều kiện khi chuyển sang trả góp: khách hàng được hoàn 100% phí chuyển đổi, tối đa 300.000 điểm ACB Rewards. Riêng chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Visa Privilege Signature, ACB Visa Signature và ACB Visa Platinum còn được hoàn thêm 50% phí rút tiền mặt (tương đương 2% phí rút tiền mặt) tối đa 200.000 điểm ACB Rewards.

"Mua trước, trả sau" chỉ thực sự phát huy giá trị khi khoản trả góp vẫn nằm trong khả năng thanh toán. Thay vì xem trả góp là cách để mua nhiều hơn khả năng hiện tại, người dùng có thể xem đây là một công cụ phân bổ những khoản chi đã có kế hoạch theo thời gian, đồng thời tận dụng các quyền lợi phù hợp để gia tăng giá trị nhận lại từ giao dịch.

Khách hàng vui lòng tham khảo các Chương trình trả góp qua Thẻ tín dụng ACB tại đây.