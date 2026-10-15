Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 15/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng trong nước mở cửa phiên sáng 15/10 nhìn chung ổn định ở nhiều thương hiệu so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn được niêm yết trong khoảng 138,8 - 143 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC có giá bán ra phổ biến 143,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC và PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá được Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng với vàng miếng, trong khi vàng nhẫn tại thương hiệu này giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn được mua vào 139 triệu đồng/lượng và bán ra 143 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 138,8 triệu đồng/lượng đối với cả vàng nhẫn và vàng miếng SJC. Giá bán ra vàng nhẫn tại đây là 142,8 triệu đồng/lượng, còn vàng miếng ở mức 143,3 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,8 142,8 140,3 143,3 PNJ 139,8 142,8 140,3 143,3 DOJI 139 143 140,3 143,3 Bảo Tín Minh Châu 138,8 142,8 138,8 143,3 Bảo Tín Mạnh Hải 139 143 140,3 143,3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.108 USD/ounce, tăng 0,15% so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, kim loại quý giảm 1,35% trong phiên 14/10.

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên giao dịch hôm qua, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp, sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất ngay trong tháng này.

Chỉ số USD tăng 0,5%, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi lên, tạo thêm áp lực lên giá kim loại quý.

“Ở thời điểm này, dữ liệu cho thấy Fed nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất”, ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định. Ông cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cao hơn dự báo và tiếp tục duy trì trên mục tiêu của Fed. “Do đó, chúng ta đã chứng kiến đồng USD tăng giá và gây thêm áp lực lên thị trường vàng”, ông nói.

Theo Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, CPI tăng 0,6% trong tháng 9, sau khi tăng 0,4% trong tháng 8. Dữ liệu này làm gia tăng lo ngại áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, đồng thời khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Mỹ tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức khoảng 42%, tăng từ 22% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố. Khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 cũng được nâng lên 93%.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, mặt bằng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do vàng không mang lại thu nhập định kỳ như các tài sản sinh lời khác.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Fed Michelle Bowman cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể chờ thêm để đánh giá diễn biến của thị trường tài chính và nền kinh tế sau đợt tăng lãi suất hồi tháng 9, trước khi quyết định có cần thực hiện thêm biện pháp nào hay không.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng trong phiên thứ Tư sau vụ tấn công nhằm vào trụ sở công ty dầu khí quốc gia của Saudi Arabia. Các quan chức Iran nói với Reuters rằng nước này đang triển khai những chiến thuật mới nhằm nhắm mục tiêu vào các tàu, với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao và gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Dù chịu sức ép trong ngắn hạn, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và những lo ngại về nợ công Mỹ. “Về lâu dài, vàng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua mạnh và những lo ngại mới về nợ công của Mỹ cùng gánh nặng lãi suất ngày càng tăng”, ông Carsten Menke, nhà phân tích tại Julius Baer, nhận định.