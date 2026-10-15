Một doanh nghiệp báo cáo sở hữu lượng lớn cổ phiếu Eximbank ngay trong ngày đại hội cổ đông bất thường

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã chứng khoán: EIB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo thông tin do cổ đông cung cấp, cập nhật ngày 14/10/2026. Đáng chú ý, Công ty cổ phần Container Việt Nam (Viconship) lần đầu được ghi nhận trong danh sách này.

Theo công bố, Viconship đang sở hữu 18,775 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 1,01% vốn điều lệ ngân hàng. Người có liên quan của doanh nghiệp cũng sở hữu thêm 1,247 triệu cổ phiếu, tương đương 0,07% vốn điều lệ.

Viconship là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng biển, logistics, kho bãi và các dịch vụ liên quan đến vận tải container. Doanh nghiệp có tiền thân là Công ty Container Việt Nam, thành lập năm 1985, chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần năm 2002 và niêm yết cổ phiếu trên HoSE với mã VSC từ năm 2008.

Với hoạt động gắn liền với hệ thống cảng biển và chuỗi cung ứng hàng hóa, Viconship có mối liên hệ trực tiếp với hoạt động xuất nhập khẩu và lưu chuyển hàng hóa. Đây cũng là lĩnh vực phát sinh nhu cầu về thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, tín dụng doanh nghiệp và các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Việc Viconship xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn diễn ra cùng thời điểm Eximbank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/10. Tại đại hội, ngân hàng đã bầu bổ sung bà Phạm Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc Eximbank, vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VIII (2025–2030), đồng thời thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 lên 8 người, trong đó có 7 thành viên độc lập. Bên cạnh đó, Eximbank cũng thông qua việc bãi bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài 6%.

Trước đó, tại đại hội bất thường ngày 24/7/2026, Eximbank đã tiến hành kiện toàn bộ máy quản trị và bầu bổ sung 6 thành viên HĐQT độc lập. Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, cựu Tổng giám đốc Techcombank, được bầu làm Chủ tịch HĐQT, thay đổi đáng kể cơ cấu lãnh đạo cấp cao của ngân hàng.

Ngoài Viconship, danh sách cổ đông do Eximbank công bố còn ghi nhận một số tổ chức và cá nhân sở hữu tỷ lệ đáng kể tại ngân hàng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đang sở hữu 186,924 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 10% vốn điều lệ. Công ty cổ phần Chứng khoán VIX nắm giữ 90 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,83%, trong khi Vietcombank sở hữu gần 78,794 triệu cổ phiếu, tương đương 4,51% vốn điều lệ.

Danh sách cũng ghi nhận bà Nguyễn Bích Huyền sở hữu 54 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 2,89% vốn điều lệ. Người có liên quan của bà Huyền nắm giữ thêm 36 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,94%.