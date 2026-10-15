Giá vàng rớt thê thảm, chỉ những người mua vào thời điểm đặc biệt này trong 1 năm qua mới có lãi

Lỗ nặng nếu mua vàng trong 1 năm qua

Ngày 15/10/2026, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận mức giá thấp quanh vùng 140 triệu đồng/lượng. Trong đó, hiện loạt thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu,... niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

So với mức đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra từng ghi nhận vào đầu tháng 3/2026, giá vàng miếng SJC hiện thấp hơn tới 47,6 triệu đồng/lượng, tương đương gần 25%.

Nếu một người bỏ ra 190,9 triệu đồng mua một lượng vàng miếng SJC ở vùng đỉnh và bán lại theo giá mua vào sáng 15/10, số tiền thu về chỉ còn 140,3 triệu đồng. Như vậy, khoản lỗ lên tới 50,6 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 26,5% số vốn ban đầu. Với người mua 5 lượng vàng ở vùng giá này, khoản lỗ tạm tính lên tới 253 triệu đồng. Nếu mua 10 lượng, số tiền chênh lệch đã vượt 500 triệu đồng.

Hầu hết người mua vàng trong 1 năm qua đều đang chịu lỗ, chỉ ngoại trừ một số thời điểm khi giá vàng rơi mạnh, ví dụ như ngày 11/6/2026 khi giá bán của các doanh nghiệp từ 136 đến 138 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, người mua một lượng vàng ở mức 136 triệu đồng/lượng ngày 11/6, nếu bán theo giá mua vào 140,3 triệu đồng/lượng hiện tại, sẽ thu về khoản lãi 4,3 triệu đồng, tương đương khoảng 3,2% số vốn bỏ ra. Đối với người mua 5 lượng vàng, khoản lãi hiện tại đạt 21,5 triệu đồng. Nếu mua 10 lượng, lợi nhuận lên tới 43 triệu đồng.

Ngay cả những người mua vào cuối ngày 11/6 với mức giá 138,4 triệu đồng/lượng cũng vẫn lãi 1,9 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 1,4%.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước hiện vẫn duy trì chênh lệch đáng kể giữa chiều mua vào và bán ra. Tại SJC, mức chênh lệch sáng 15/10 là 3 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa người mua vàng không chỉ chịu tác động từ biến động giá mà còn phải tính đến khoảng cách giữa hai chiều giao dịch khi xác định lãi, lỗ thực tế.

Chẳng hạn, dù giá vàng miếng SJC đang được niêm yết bán ra ở mức 143,3 triệu đồng/lượng, người sở hữu vàng mang bán lại cho doanh nghiệp chỉ nhận được 140,3 triệu đồng/lượng. Do đó, những người từng mua vàng với giá cao hơn 140,3 triệu đồng/lượng vẫn đang chịu lỗ nếu tất toán khoản đầu tư ở thời điểm này.

Kể từ khi rơi xuống dưới vùng 150 triệu đồng/lượng vào tháng 6/2026, giá vàng trong nước nhìn chung vẫn loay hoay ở mặt bằng thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh hồi đầu năm. Dù có những nhịp phục hồi, thị trường chưa hình thành được xu hướng tăng đủ mạnh và bền vững để quay trở lại mức giá từng thiết lập vào đầu tháng 3.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong thời gian gần đây, lùi về sát 4.000 - 4.100 USD/ounce. Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá vàng là sự mạnh lên của đồng USD và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Số liệu lạm phát tháng 9 của Mỹ cao hơn dự báo đã làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Trong bối cảnh đó, sức hấp dẫn của vàng phần nào suy giảm do đây là tài sản không mang lại thu nhập từ lãi.

Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới ngày càng thu hẹp

Trên thực tế, giá vàng trong nước vẫn diễn biến tương đối đồng pha với thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức giảm mạnh của giá vàng miếng SJC trong thời gian qua đã kéo khoảng cách giữa hai thị trường thu hẹp đáng kể.

Nếu tại thời điểm lập đỉnh đầu tháng 3/2026, giá vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 20 triệu đồng/lượng thì đến ngày 15/10, mức chênh lệch chỉ còn khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm giá vàng miếng SJC lập đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng ngày 2/3/2026, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá bán USD Vietcombank vào khoảng 171,5triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng miếng trong nước khi đó cao hơn giá thế giới khoảng 19,4 triệu đồng/lượng, tương đương 11,4%.

Đến ngày 15/10, giá vàng thế giới ở mức khoảng 4.154 USD/ounce. Với tỷ giá bán USD Vietcombank 26.080 đồng/USD, giá vàng quốc tế quy đổi tương đương 130,6 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

Thậm chí năm 2026 là đã chứng kiến hiện tượng hiếm thấy khi giá vàng quốc tế quy đổi có lúc tiến sát, thậm chí có thời điểm cao hơn giá vàng miếng SJC.

Điều này có nghĩa, việc chỉ theo dõi diễn biến giá vàng thế giới để lướt sóng vàng trong nước có thể tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Bởi dù hai thị trường nhìn chung biến động cùng chiều, mức tăng, giảm không hoàn toàn tương ứng. Do đó, ngay cả khi dự đoán đúng xu hướng giá vàng quốc tế, nhà đầu tư vẫn có thể thua lỗ nếu giá vàng trong nước tăng chậm hơn, giảm mạnh hơn hoặc chênh lệch mua – bán nới rộng bởi nhiều yếu tố trong nước như tỷ giá, cung - cầu,...



