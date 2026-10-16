Chỉ trong một tuần, ACB được vinh danh tại 7 hạng mục giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế

Nổi bật trong số đó là hai hạng mục tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 gồm Corporate Excellence Award (Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á) và Inspirational Brand Award (Thương hiệu Truyền cảm hứng).

Bên cạnh đó, ACB cũng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 với hạng mục Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong quản trị, vận hành và kinh doanh; được Forbes Việt Nam xướng tên trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026; đồng thời tiếp tục được Citi ghi nhận thông qua giải thưởng STP dành cho các tổ chức có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc.

Trước đó, ACB vừa được vinh danh tại Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM 2026 và hạng mục Thương hiệu Vàng Đổi mới sáng tạo, ghi nhận những đóng góp của ngân hàng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo ra các giá trị bền vững cho khách hàng, cộng đồng doanh nghiệp cũng như nền kinh tế Thành phố.

Năng lực quản trị tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn

Năm 2026, chương trình Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) lựa chọn chủ đề "Forging Legacy - Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, khơi nguồn tương lai", hướng tới những doanh nghiệp có khả năng duy trì tăng trưởng ổn định, thích ứng với biến động và phát triển trên nền tảng quản trị vững chắc. Trong khuôn khổ chương trình năm nay, ACB được vinh danh tại hạng mục Corporate Excellence Award (Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á).

ACB được vinh danh tại hạng mục Corporate Excellence Award (Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á).

Sau hơn 30 năm phát triển, ACB đã vươn lên trở thành một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam với gần 400 điểm giao dịch, hơn 13.000 nhân viên và phục vụ trên 9 triệu khách hàng. Tổng tài sản của ngân hàng hiện vượt 40 tỷ USD, trong khi ROE duy trì trong khoảng 18-26% trong 5 năm gần đây.

Điều tạo nên sự khác biệt của ACB không chỉ nằm ở quy mô hay kết quả kinh doanh, mà ở khả năng cân bằng giữa tăng trưởng và quản trị. Trong hơn 30 năm phát triển, ngân hàng kiên định với nguyên tắc tạo ra giá trị dài hạn thay vì theo đuổi các lợi ích ngắn hạn. Nhờ đó, ACB duy trì được sự ổn định trong hoạt động, khả năng thích ứng trước biến động của thị trường và niềm tin lâu dài từ khách hàng, cổ đông cũng như đối tác.

Không chỉ tập trung vào hiệu quả hoạt động, ACB còn đầu tư mạnh cho nguồn nhân lực thông qua các chương trình phát triển lãnh đạo, đào tạo đội ngũ kế thừa và nâng cao năng lực tổ chức. Đối với ACB, năng lực cạnh tranh dài hạn không chỉ đến từ kết quả kinh doanh mà còn từ chất lượng con người, văn hóa doanh nghiệp và khả năng duy trì niềm tin qua nhiều chu kỳ phát triển.

Một thương hiệu truyền cảm hứng từ những giá trị được bền bỉ theo đuổi

Bên cạnh giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á, ACB cũng được vinh danh tại hạng mục Inspirational Brand Award (Thương hiệu Truyền cảm hứng) của APEA 2026. Giải thưởng tôn vinh những thương hiệu có tác động tích cực đến khách hàng và cộng đồng thông qua các sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị thiết thực, đồng thời tạo dựng được sức ảnh hưởng và sự yêu mến trên thị trường.

Với ACB, sức mạnh thương hiệu đến từ sự nhất quán trong triết lý phát triển hơn là những chiến dịch ngắn hạn. Trong hơn 30 năm qua, ngân hàng theo đuổi cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm, kiên định với các giá trị cốt lõi gồm Chính trực, Cẩn trọng, Cách tân, Hiệu quả và Hài hòa. Chính những giá trị này đã góp phần hình thành hình ảnh một ngân hàng an toàn, đáng tin cậy, luôn đồng hành cùng khách hàng trong những quyết định quan trọng của cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á, ACB cũng được vinh danh tại hạng mục Inspirational Brand Award (Thương hiệu Truyền cảm hứng) của APEA 2026.

Điều làm nên sức ảnh hưởng của thương hiệu ACB không chỉ nằm ở sản phẩm hay dịch vụ, mà còn ở văn hóa tổ chức và những giá trị được duy trì. Ngân hàng liên tục đầu tư cho con người thông qua các chương trình phát triển lãnh đạo, đào tạo đội ngũ kế thừa và xây dựng văn hóa học tập trong toàn hệ thống. Việc không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ, đồng thời duy trì các chuẩn mực về chính trực, trách nhiệm và tinh thần đổi mới đã góp phần tạo nên một môi trường phát triển lành mạnh và bền vững.

Một thương hiệu truyền cảm hứng không được đo bằng độ phủ truyền thông, mà bằng những giá trị tích cực mà thương hiệu tạo ra cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng. Chính khả năng duy trì niềm tin và sự gắn kết đó đã giúp ACB được ghi nhận tại hạng mục Inspirational Brand Award của APEA 2026.

Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững như những động lực tăng trưởng mới

Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026, ACB được trao giải ở hạng mục Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong quản trị, vận hành và kinh doanh. Giải thưởng ghi nhận hành trình đưa công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động thực tiễn của ngân hàng. Nổi bật trong đó là GENAI ONE, nền tảng trợ lý AI do đội ngũ nội bộ phát triển nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh và nâng cao năng suất làm việc. Với ACB, đổi mới không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mới, mà là khả năng chuyển hóa công nghệ thành những trải nghiệm và giá trị tốt hơn cho khách hàng.

Trong lĩnh vực phát triển bền vững, ACB được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026. Theo định hướng phát triển của ngân hàng, tăng trưởng dài hạn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng phát triển có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Chính vì vậy, ESG ngày càng được tích hợp sâu hơn vào hoạt động quản trị, vận hành và chiến lược kinh doanh của ACB, từ chuyển đổi số, sử dụng nguồn lực hiệu quả cho đến các chương trình giáo dục, phát triển cộng đồng và thúc đẩy tài chính bền vững.

Ở góc độ vận hành quốc tế, ACB tiếp tục được Citibank ghi nhận thông qua STP Award 2026, giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có tỷ lệ điện thanh toán quốc tế được xử lý tự động ở mức cao. Giải thưởng phản ánh chất lượng xử lý giao dịch, độ chính xác trong vận hành và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động thanh toán xuyên biên giới của ngân hàng.

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