Cập nhật lợi nhuận ngân hàng ngày 16/10: Ông lớn Big4 ghi nhận tín hiệu tích cực, một nhà băng ước lãi hơn 14.000 tỷ sau 9 tháng

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 tại ngành ngân hàng ghi nhận những điểm sáng đầu tiên với lợi nhuận tăng trưởng tích cực, tín dụng mở rộng và quy mô tài sản tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, Vietbank ước lãi trước thuế 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ; SHB đạt khoảng 14.300 tỷ đồng, tăng 17% và hoàn thành 81% kế hoạch năm. Trong khi đó, Agribank ghi nhận quý III có kết quả kinh doanh tốt nhất từ đầu năm ở một số hoạt động, nổi bật là tăng trưởng dư nợ khách hàng pháp nhân.

Vietbank: Lợi nhuận 9 tháng ước đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50%

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tạm tính đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với mức 865 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng thêm 432 tỷ đồng. Kết quả này đến từ sự tăng trưởng của cả hoạt động kinh doanh cốt lõi và các nguồn thu ngoài lãi.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 257 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động khác mang về khoản lãi 181 tỷ đồng. Lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 79 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ năm trước; lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 99 tỷ đồng, tăng 30%; trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 129 tỷ đồng, tăng 7%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietbank đạt 213.140 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 110.312 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 8.666 tỷ đồng. Cùng với đó, giá trị giấy tờ có giá phát hành tăng 22,2%, lên 28.894 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tăng trưởng tín dụng.

SHB ước lãi 14.300 tỷ đồng trong 9 tháng

Tại Hội nghị Nhà đầu tư SHB 2026 diễn ra chiều 15/10, Tổng giám đốc SHB Ngô Thu Hà đã thông tin về kết quả kinh doanh sơ bộ của ngân hàng tính đến cuối tháng 9/2026. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của SHB ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Từ đầu năm đến nay, tổng tài sản của SHB tăng khoảng 11,4%, lên 990.000 tỷ đồng, cao hơn 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn thị trường 1 đạt 720.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 12,2% so với đầu năm và tăng 14,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dư nợ tín dụng tăng 9,52%, đạt 680.000 tỷ đồng.

Song song với việc mở rộng quy mô hoạt động, SHB tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng, với tỷ lệ nợ xấu được duy trì dưới 2%.

Liên quan đến thương vụ bán vốn tại công ty tài chính SHB Finance, khi được nhà đầu tư đặt câu hỏi về việc khoản thu từ giao dịch này có được tính vào kết quả kinh doanh quý III hay không, bà Ngô Thu Hà cho biết kết quả sẽ được hạch toán trong quý IV.

Agribank ghi nhận quý có kết quả kinh doanh tốt nhất từ đầu năm

Theo thông tin được Ban lãnh đạo Agribank chia sẻ tại hội nghị gần đây, trong quý III/2026, một số hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt kết quả tốt nhất so với các quý trước đó. Đáng chú ý, mức tăng dư nợ đối với khách hàng pháp nhân trong quý III cao gấp 3,4 lần mức tăng của quý II.

Tính đến ngày 30/9/2026, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Agribank cơ bản bám sát lộ trình và định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng như Hội đồng thành viên (HĐTV).

Cụ thể, nguồn vốn huy động tăng 8,2% so với đầu năm, trong khi dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 8,8%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát, bảo đảm chỉ tiêu do NHNN giao. Ngân hàng cũng duy trì cân đối vốn an toàn, hiệu quả, gắn tăng trưởng tín dụng với chất lượng tín dụng, kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống.