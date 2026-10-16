Deal đúng ý, chiều đúng người: Mở ngay ACB Rewards săn loạt ưu đãi nhân dịp 20/10

Hoa vẫn đẹp, nhưng quà 20/10 đâu chỉ có hoa

Một bó hoa vào ngày 20/10 vẫn luôn là món quà dễ khiến người nhận mỉm cười. Nhưng cùng với những lựa chọn quen thuộc, cách phụ nữ tận hưởng ngày dành cho mình cũng ngày một đa dạng hơn. Đó có thể là buổi chăm sóc da đã muốn đặt lịch từ lâu, một món mỹ phẩm vừa hết đúng lúc, hay đơn giản là bữa tối ngon miệng sau một ngày bận rộn. Và đôi khi, món quà không dành cho chính mình mà là một buổi spa cho mẹ, sản phẩm làm đẹp hợp ý chị gái hay một cuộc hẹn ăn uống cùng những người phụ nữ thân thiết.

Sự thay đổi này cũng phản ánh cách người tiêu dùng nhìn nhận về quà tặng. Bên cạnh giá trị vật chất, những trải nghiệm gắn với chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và thời gian dành cho bản thân ngày càng được quan tâm. Ghi nhận trên thị trường dịp 20/10 những năm gần đây cho thấy, bên cạnh hoa và mỹ phẩm, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thư giãn cũng trở thành lựa chọn quà tặng được nhiều người tìm đến.

Vì thế, một món quà đáng nhớ chưa chắc phải cầu kỳ. Quan trọng hơn là "đúng người, đúng lúc, đúng điều họ thích". Và khi lựa chọn ấy đi cùng một ưu đãi phù hợp, niềm vui lại càng dễ bắt đầu.

Điểm đã tích, mở ACB Rewards để chọn một trải nghiệm mình thích

Nếu 20/10 là dịp để dành thêm chút thời gian cho việc chăm sóc bản thân, nhóm "24h rạng rỡ" tập hợp nhiều quyền lợi xoay quanh làm đẹp và chăm sóc sắc đẹp. Một vài lựa chọn nổi bật gồm ưu đãi giảm 2 triệu đồng cho đơn từ 6 triệu đồng tại Pandora; giảm 500.000 đồng khi mua Combo Kanmi Pro và mặt nạ dành cho khách hàng mới tại Facial Bar. Khách hàng mới tại Ngọc Dung Beauty có thể được tặng một suất dưỡng da phục hồi HydraB5, trong khi VITA Clinic dành tặng 02 liệu trình chăm sóc da miễn phí theo điều kiện chương trình.

Những món quà ý nghĩa không chỉ đến từ người khác, mà còn từ cách mỗi người tự dành tặng bản thân những trải nghiệm đáng giá nhân dịp 20/10.

Và đôi khi, kế hoạch 20/10 chẳng cần phức tạp đến vậy. Một chiếc bàn đẹp, vài món ăn ngon và đủ thời gian để trò chuyện cũng đã thành một món quà. Nhóm "7 ngày ăn ngon" trên ACB Rewards vì thế có thể là điểm dừng tiếp theo. ACB Rewards mang đến nhiều ưu đãi cho những nhu cầu rất đời thường, giảm 10% tổng hóa đơn tại Thai Market đến ưu đãi 20% tổng hóa đơn tại HALA Coffee. Nhờ đó, những cuộc hẹn thường ngày cũng có thể trở nên thú vị hơn mà vẫn tiết kiệm hơn một chút.

Không cần chọn giữa "tự thưởng" hay "tặng người mình thương". Một quyền lợi làm đẹp có thể dành cho chính mình hôm nay, một bữa ăn ngon lại trở thành cuộc hẹn cùng mẹ hay chị em vào cuối tuần. Điểm ACB Rewards nhờ vậy được đưa vào những nhu cầu rất đời thường, thay vì chỉ nằm yên trong ứng dụng.

Đáng chú ý, từ nay đến hết 31/12/2026, ACB triển khai chương trình nhân ba điểm ACB Rewards dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện khi mở thẻ tín dụng ACB. Chương trình áp dụng trong ba tháng đầu kể từ ngày mở thẻ đối với khách hàng chưa từng sở hữu thẻ tín dụng tín chấp tại ACB hoặc đã hủy/hết hiệu lực toàn bộ thẻ tín dụng tín chấp trước ngày 01/03/2026, cùng các điều kiện khác theo thể lệ chương trình.

Trên ứng dụng ACB ONE, người dùng có thể truy cập ACB Rewards, kiểm tra số điểm đang sở hữu và khám phá các quyền lợi theo từng nhu cầu. Từ làm đẹp, ăn uống đến những trải nghiệm thường ngày, điểm thưởng có thêm nhiều cách để được sử dụng thay vì chỉ nằm yên trong tài khoản. Để kiểm tra điểm thưởng hiện có, khám phá Săn quà mỗi ngày và lựa chọn ưu đãi phù hợp với nhu cầu, khách hàng vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.