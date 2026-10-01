Ông Phạm Thanh Tiến, Cao Hùng Cường cùng 5 công ty muốn mua 300 triệu cổ phiếu một ngân hàng

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank, mã chứng khoán: PCB) vừa công bố danh sách 7 nhà đầu tư đăng ký mua 300 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2026.

Theo phương án phát hành, mức giá chào bán là 13.628 đồng/cổ phiếu. Nếu toàn bộ số cổ phiếu được phân phối thành công, tổng số tiền ngân hàng dự kiến thu về đạt khoảng 4.088 tỷ đồng.

Trong danh sách nhà đầu tư đăng ký mua, 5 doanh nghiệp dự kiến mua tổng cộng hơn 268,9 triệu cổ phiếu, phần còn lại thuộc về 2 cá nhân là cổ đông hiện hữu của PVcomBank.

Cụ thể, CTCP Đầu tư Bất động sản I.P đăng ký mua gần 59,94 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến khoảng 817 tỷ đồng. Sau phát hành, doanh nghiệp này dự kiến sở hữu 4,9977% vốn điều lệ PVcomBank.

CTCP Lý Thanh Sao đăng ký mua 59,855 triệu cổ phiếu, cần chi khoảng 816 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau phát hành là 4,9909%.

Trong khi đó, CTCP Tư vấn Quản lý Đầu tư Xây dựng và Công nghệ DTH đăng ký mua 59,579 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền khoảng 812 tỷ đồng. CTCP Xây dựng Bất động sản Vượng Phát đăng ký mua 59,36 triệu cổ phiếu, dự kiến chi khoảng 809 tỷ đồng.

Doanh nghiệp còn lại là CTCP Đầu tư Thương mại và Tư vấn Tài chính Phương Đông, đăng ký mua hơn 30,28 triệu cổ phiếu. Số tiền cần chi theo giá chào bán dự kiến khoảng 413 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 2,525% vốn ngân hàng sau phát hành.

Như vậy, 5 doanh nghiệp nói trên dự kiến cần chi tổng cộng khoảng 3.666 tỷ đồng để mua lượng cổ phiếu đăng ký.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, ông Phạm Thanh Tiến đăng ký mua thêm gần 16,5 triệu cổ phiếu PVcomBank, tương ứng số tiền khoảng 225 tỷ đồng. Trước đợt phát hành, ông đang sở hữu hơn 43,4 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến tăng lên gần 59,9 triệu đơn vị.

Ông Cao Hùng Cường đăng ký mua thêm gần 14,49 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền khoảng 197 tỷ đồng. Cộng với lượng cổ phiếu hiện có, ông dự kiến sở hữu hơn 59,36 triệu cổ phiếu sau đợt phát hành.

Đáng chú ý, mức giá chào bán 13.628 đồng/cổ phiếu cao hơn đáng kể so với thị giá PCB trên thị trường. Đóng cửa ngày 15/10, cổ phiếu này giao dịch ở mức 8.300 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 39% so với giá phát hành dự kiến.

PVcomBank cho biết tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dự kiến giảm từ 8,05% xuống còn 6,039% sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Hiện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) là cổ đông lớn nhất của PVcomBank, nắm giữ 52% vốn điều lệ. Cổ đông chiến lược Morgan Stanley sở hữu khoảng 6,7% vốn ngân hàng.