Lãi suất ngày 15/10 tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 35 ngân hàng ngày 15/10 cho thấy VPBank niêm yết lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng, với 7,9%/năm. Trong khi đó, Sacombank dẫn đầu kỳ hạn 12 tháng với 7,5%/năm và kỳ hạn 6 tháng với 7,2%/năm.

VPBank có lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng

Hiện, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18 tháng tại VPBank ở mức 7,9%/năm, cao nhất trong số các ngân hàng được khảo sát. Đứng thứ hai là Sacombank với 7,5%/năm, tiếp đến là LPBank với 7,15%/năm.

Saigonbank, MBV và VCBNeo cùng niêm yết lãi suất 7%/năm. Bac A Bank áp dụng 6,95%/năm, trong khi OCB ở mức 6,9%/năm.

Ở nhóm ngân hàng có lãi suất 6,8%/năm, có Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, PGBank và Nam A Bank. BVBank và NCB cùng niêm yết 6,7%/năm; MSB và SHB cùng ở mức 6,6%/năm. BaoVietBank áp dụng 6,5%/năm.

Ở chiều ngược lại, SeABank niêm yết lãi suất kỳ hạn 18 tháng ở mức 5,45%/năm, Eximbank là 5,3%/năm và KienlongBank là 5,15%/năm. SCB áp dụng 3,9%/năm.

Sacombank dẫn đầu kỳ hạn 12 tháng với 7,5%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, Sacombank niêm yết mức cao nhất 7,5%/năm. LPBank và Saigonbank cùng áp dụng 7,2%/năm, trong khi VPBank và Bac A Bank lần lượt ở mức 7,1%/năm.

MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết 7%/năm. Như vậy, có 10 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn này.

Trong nhóm Big4, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm. MSB cũng áp dụng mức tương tự. Nam A Bank niêm yết 6,6%/năm, trong khi SHB và BaoVietBank cùng ở mức 6,5%/năm.

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, NCB niêm yết 6,4%/năm, MB ở mức 6,35%/năm, còn ABBank và TPBank cùng áp dụng 6,25%/năm. Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm.

ACB áp dụng lãi suất 5,7%/năm, PVcomBank ở mức 5,6%/năm và GPBank là 5,55%/năm. HDBank và Eximbank cùng niêm yết 5,3%/năm, SeABank ở mức 5%/năm. SCB có lãi suất thấp nhất kỳ hạn 12 tháng, với 3,7%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng: Sacombank niêm yết 7,2%/năm

Tại kỳ hạn 6 tháng, Sacombank tiếp tục đứng đầu với lãi suất 7,2%/năm. Bac A Bank niêm yết 7,05%/năm, trong khi LPBank, MBV, VCBNeo và VPBank cùng áp dụng 7%/năm.

Saigonbank và PGBank cùng niêm yết 6,9%/năm. OCB và BVBank áp dụng 6,7%/năm. Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đồng loạt niêm yết 6,6%/năm.

Techcombank áp dụng 6,55%/năm, MSB ở mức 6,3%/năm. SHB và NCB cùng niêm yết 6,2%/năm; VietBank áp dụng 5,9%/năm, còn MB ở mức 5,8%/năm.

Ở nhóm lãi suất thấp hơn, SeABank niêm yết 4,65%/năm, ACB ở mức 4,9%/năm và Eximbank áp dụng 5,4%/năm. SCB có lãi suất thấp nhất kỳ hạn 6 tháng, ở mức 2,9%/năm.

Nhiều ngân hàng niêm yết 4,75%/năm ở kỳ hạn 3 tháng

Với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất 4,75%/năm xuất hiện tại nhiều ngân hàng, trong đó có Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Sacombank, Saigonbank, MBV, OCB, PGBank, VCBNeo, VPBank và Bac A Bank.

LPBank, Techcombank và SHB cùng niêm yết 4,65%/năm. VietBank áp dụng 4,6%/năm, trong khi SeABank và VIB cùng ở mức 4,45%/năm. HDBank niêm yết 4,3%/năm, KienlongBank là 4,2%/năm.

ABBank áp dụng lãi suất 4%/năm, GPBank ở mức 3,7%/năm. SCB có mức thấp nhất tở kỳ hạn 3 tháng, với 1,9%/năm.

Nhìn chung, lãi suất huy động có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng, đặc biệt ở kỳ hạn dài. Mức cao nhất được niêm yết là 7,9%/năm tại VPBank ở kỳ hạn 18 tháng, trong khi mức thấp nhất là 1,9%/năm tại SCB ở kỳ hạn 3 tháng.