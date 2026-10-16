Vietbank sắp chào bán 296 triệu cổ phiếu, lãi 9 tháng ước tăng 50% lên 1.297 tỷ đồng

Vietbank vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Đồng thời, Ngân hàng đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp và chốt thời hạn thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Theo đó, Vietbank dự kiến chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Ngân hàng sẽ tăng từ 11.846 tỷ đồng lên hơn 14.807 tỷ đồng.

Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ 100:25, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 25 cổ phiếu trong đợt phát hành này.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là ngày 10/11/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ ngày 20/11/2026 đến 11/12/2026, thời gian đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 20/11/2026 đến 16/12/2026.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được Vietbank sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng, qua đó tăng quy mô vốn hoạt động của Ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo kế hoạch tăng vốn năm 2026, Vietbank còn dự kiến phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 5% số cổ phiếu đang lưu hành, với mức giá 10.000 đồng/cp. Đợt phát hành này dự kiến mang về cho Ngân hàng hơn 740 tỷ đồng và đưa vốn điều lệ lên mức 15.548 tỷ đồng.

Trước đó, Vietbank đã hoàn tất phát hành hơn 107,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 10%. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Ngân hàng tăng lên 11.846 tỷ đồng

Lợi nhuận 9 tháng ước đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50%

Về kết quả kinh doanh, Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tạm tính 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với mức 865 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng thêm 432 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng trưởng nhờ cả hoạt động cốt lõi và thu nhập ngoài lãi. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 12%, tương ứng tăng thêm 257 tỷ đồng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động khác ghi nhận kết quả tích cực với số lãi 181 tỷ đồng. Lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 79 tỷ đồng, gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ; lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 99 tỷ đồng, tăng 30%; còn lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 129 tỷ đồng, tăng 7%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietbank đạt 213.140 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 110.312 tỷ đồng, tăng 8,5%, tương ứng tăng thêm 8.666 tỷ đồng so với đầu năm. Bên cạnh đó, giấy tờ có giá phát hành tăng 22,2%, lên 28.894 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ tăng trưởng tín dụng.

Với kế hoạch phát hành hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Vietbank sẽ tiếp tục củng cố năng lực tài chính, tạo thêm dư địa cho hoạt động cấp tín dụng và mở rộng quy mô kinh doanh trong thời gian tới.



