Hợp tác chiến lược với SMBC thúc đẩy khả năng sinh lời của VPBank

‏Khả năng sinh lời cải thiện sau thương vụ bán vốn cho SMBC‏

‏Bước ngoặt trong quan hệ hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (‏VPBank; HoSE:VPB‏) và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) diễn ra vào năm 2021, khi SMBC Consumer Finance (SMBCCF), thành viên của Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group), mua 49% vốn điều lệ tại FE CREDIT – công ty tài chính tiêu dùng thuộc hệ sinh thái VPBank. ‏

‏Sang năm 2022, hai bên ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác kinh doanh trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản. Đến năm 2023, VPBank hoàn tất chào bán hơn 1,19 tỷ cổ phiếu cho SMBC, với tổng giá trị hơn 35.900 tỷ đồng, tương đương 1,5 tỷ USD. SMBC chính thức trở thành cổ đông chiến lược của VPBank với tỷ lệ sở hữu 15%.‏

‏Theo đánh giá từ Chứng khoán Vietcap, khả năng sinh lời của VPBank đã liên tục cải thiện kể từ khi SMBC trở thành cổ đông chiến lược năm 2023. Thương vụ phát hành riêng lẻ 15% vốn cho SMBC đã giúp VPBank củng cố nền tảng vốn, nâng vốn chủ sở hữu lên gần 140.000 tỷ đồng, cao nhất ngành vào thời điểm đó, cùng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) riêng lẻ đạt 17% vào cuối năm 2023. ‏

‏Nền tảng vốn được tăng cường tạo điều kiện để VPBank bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ cả về quy mô lẫn hiệu quả kinh doanh. So với cuối năm 2023, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng hơn 1,5 lần, đạt 1,26 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 18.880 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng tài sản hợp nhất vượt 1,5 triệu tỷ đồng vào cuối quý II.‏

‏Nhóm phân tích từ Vietcap dự báo ROE của VPBank sẽ duy trì xu hướng tích cực, lần lượt đạt 16% năm 2026 và tăng lên 16,8% năm 2027.‏

‏Vietcap dự báo ROE của VPBank sẽ tiếp tục xu hướng cải thiện trong năm 2026 và 2027. (Ảnh: Vietcap).

‏Không chỉ đóng vai trò cổ đông, SMBC tích cực đồng hành cùng VPBank trong phát triển kinh doanh và nâng cao năng lực. Đối tác Nhật Bản hỗ trợ ngân hàng tiếp cận nguồn vốn quốc tế thông qua mạng lưới đối tác rộng khắp, với tổng quy mô lũy kế các thương vụ lên tới hàng tỷ USD. ‏

‏Thông qua SMBC, VPBank có thể tiếp cận mạng lưới doanh nghiệp Nhật Bản và các tập đoàn đa quốc gia, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm từ tài chính dự án, ngân hàng giao dịch đến các giải pháp tài chính chuyên biệt, đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp và FDI tại Việt Nam. ‏

‏Dư địa tăng trưởng tiếp tục mở rộng cùng nền tảng vốn‏

‏Câu chuyện mở rộng nền tảng vốn của VPBank đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Trong giai đoạn gần đây, cổ phiếu VPB vẫn duy trì động lực và được khối tự doanh mua ròng mạnh mẽ dù thị trường chung đang trong xu hướng điều chỉnh. ‏

‏Cổ phiếu VPB chốt phiên 14/10 ở mức 24.350 đồng/cp, tăng hơn 26% so với vùng giá thấp ghi nhận vào cuối tháng 7. Đồng thời, trong giai đoạn từ 8/9 đến 14/10, khối tự doanh đã mua ròng gần 147 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng giá trị gần 3.700 tỷ đồng. ‏

‏VPBank vừa hoàn thành cấu phần đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ hơn 26,04%, đưa vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. ‏

‏Ở cấu phần thứ hai, VPBank dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, nâng quy mô vốn điều lên lên hơn 106.000 tỷ đồng. Theo thông tin từ ‏Reuters‏, SMBC là một "ứng viên" cho phương án này và đang đàm phán về khả năng nâng tỷ lệ sở hữu từ 15% lên khoảng 20%. ‏

‏Theo nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán FPT (FPTS), "tăng vốn là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho câu chuyện tăng trưởng của VPB từ nửa cuối 2026 và đặc biệt trong giai đoạn 2027–2030".‏

‏Theo các chuyên viên phân tích, tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành riêng lẻ giúp VPBank củng cố đáng kể bộ đệm vốn trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng tài sản cao. ‏

‏"Chúng tôi cho rằng tác động của thương vụ tăng vốn sẽ thể hiện rõ hơn từ 2027F, khi nguồn vốn mới tạo điều kiện để VPB tiếp tục mở rộng tài sản sinh lãi mà không chịu áp lực quá lớn lên các tỷ lệ an toàn vốn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh VPB có tham vọng duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn trung bình ngành trong nhiều năm", FPTS nhận định.‏