Từ tuần sau (19/10), loạt điện thoại iPhone, Android sau sẽ không thể tải ứng dụng ngân hàng để rút/chuyển tiền

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo điều chỉnh yêu cầu về hệ điều hành đối với các ứng dụng ngân hàng số, nhằm tăng cường an toàn bảo mật và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Cụ thể, từ ngày 19/10/2026, ứng dụng ACB ONE BIZ dành cho khách hàng doanh nghiệp yêu cầu thiết bị iPhone chạy iOS 15.5 trở lên và thiết bị Android chạy Android 7.0 trở lên.

Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành thấp hơn mức quy định, người dùng chưa cài đặt ứng dụng sẽ không thể tải ACB ONE BIZ từ App Store hoặc Google Play (CH Play). Người đang sử dụng ứng dụng cũng không thể cập nhật lên phiên bản mới nhất và có thể nhận được thông báo thiết bị không tương thích từ kho ứng dụng.

ACB khuyến nghị khách hàng kiểm tra và nâng cấp hệ điều hành nếu cần thiết, sau đó cập nhật ACB ONE BIZ lên phiên bản 2.36.0 để tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích mới.

Với khách hàng sử dụng ACB SafeKey để xác thực giao dịch, ngân hàng lưu ý cần cập nhật đồng thời ứng dụng này lên phiên bản 3.2.0 sau khi nâng cấp hệ điều hành, nhằm đảm bảo quá trình xác thực và giao dịch diễn ra ổn định.

Không chỉ ACB, TPBank vừa qua cũng thông báo sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên ứng dụng TPBank và TPBank Biz đối với iPhone, iPad chạy hệ điều hành thấp hơn iOS 16.7, kể từ 0h ngày 1/11/2026.

Theo TPBank, thay đổi này có thể ảnh hưởng đến các giao dịch tài chính cần xác thực khuôn mặt, bao gồm chuyển tiền hoặc nạp ví điện tử có giá trị trên 10 triệu đồng mỗi lần hoặc tổng hạn mức trên 20 triệu đồng mỗi ngày; thanh toán hóa đơn có giá trị trên 100 triệu đồng mỗi lần hoặc mỗi ngày; cùng các giao dịch tài chính khác thuộc diện yêu cầu xác thực khuôn mặt theo quy định.

Một số thao tác khác trên ứng dụng cũng có thể bị ảnh hưởng, như đăng nhập lần đầu, đăng nhập trên thiết bị khác hoặc qua nền tảng website, cấp lại hoặc đổi mật khẩu, thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email và các thao tác khác cần xác thực khuôn mặt.

TPBank khuyến nghị khách hàng kiểm tra phiên bản hệ điều hành và cập nhật lên iOS 16.7 trở lên trước thời điểm áp dụng. Nếu thiết bị không hỗ trợ nâng cấp, người dùng nên chuyển sang thiết bị khác đáp ứng yêu cầu.

Để kiểm tra hệ điều hành trên iPhone hoặc iPad, người dùng có thể truy cập Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm. Với thiết bị Android, thao tác kiểm tra phiên bản hệ điều hành thường nằm trong mục Cài đặt → Thông tin thiết bị (hoặc Thông tin điện thoại) → Thông tin phần mềm.

TPBank đề nghị khách hàng hoàn tất cập nhật trước 0h ngày 1/11/2026 để hạn chế nguy cơ gián đoạn giao dịch. Người dùng ACB ONE BIZ cũng nên chủ động nâng cấp thiết bị và ứng dụng theo yêu cầu mới để tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng số.