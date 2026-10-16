Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua vàng dưới 20 triệu đồng: Có được trả tiền mặt?

| | Smart Money

Mua vàng dưới 20 triệu đồng: Có được trả tiền mặt?

Quy định thanh toán tiền mặt khi mua vàng và điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt để tính chi phí thuế có mâu thuẫn với nhau?

Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Trị đã vừa giải đáp trước thắc mắc về việc mua vàng từ cá nhân không kinh doanh với giá trị dưới 20 triệu đồng có được thanh toán bằng tiền mặt hay không, trong khi quy định thuế yêu cầu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên.

Theo trang Thông tin Chính phủ, Bà N.T.N.M có đặt vấn đề: “Nghị định số 232/2025/NĐ-CP quy định việc mua bán vàng với các cá nhân không kinh doanh dưới 20 triệu đồng được phép chi bằng tiền mặt, như vậy có trái với quy định của thuế là mua hàng hóa, dịch vụ từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt hay không? Vì sao?”.

Về vấn đề này, theo Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Trị, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 10 Điều 4 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định "việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài"

“Quy định trên là quy định về phương thức thanh toán trong hoạt động kinh doanh vàng”, Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ, doanh nghiệp được tính các khoản chi vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Trong đó có điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.

Từ các căn cứ trên, Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Trị khẳng định việc Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ quy định ngưỡng 20 triệu đồng đối với thanh toán mua, bán vàng và pháp luật thuế quy định ngưỡng 5 triệu đồng đối với điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt là hai quy định có mục đích và phạm vi khác nhau, không mâu thuẫn với nhau.

Theo Thùy An

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Thanh Hoá phát hiện loạt giao dịch rút tiền mặt vi phạm của nhiều tài khoản hộ kinh doanh

Công an Thanh Hoá phát hiện loạt giao dịch rút tiền mặt vi phạm của nhiều tài khoản hộ kinh doanh Nổi bật

Thay đổi mới được Vietcombank áp dụng từ 21/10: Người có tài khoản sau cần biết để đảm bảo quyền lợi

Thay đổi mới được Vietcombank áp dụng từ 21/10: Người có tài khoản sau cần biết để đảm bảo quyền lợi Nổi bật

Công an xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 11 triệu, 50,2 triệu, 133,6 triệu đến 185 triệu đồng... của các trường hợp sau

Công an xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 11 triệu, 50,2 triệu, 133,6 triệu đến 185 triệu đồng... của các trường hợp sau

20:43 , 15/10/2026
Kiểm tra giao dịch chuyển khoản 200 triệu của khách hàng 73 tuổi, nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Diểm Thúy lập tức hỗ trợ thu hồi số tiền

Kiểm tra giao dịch chuyển khoản 200 triệu của khách hàng 73 tuổi, nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Diểm Thúy lập tức hỗ trợ thu hồi số tiền

16:34 , 15/10/2026
Công an điều tra 229 tài khoản ngân hàng liên quan đến số tiền giao dịch trên 6.000 tỷ đồng

Công an điều tra 229 tài khoản ngân hàng liên quan đến số tiền giao dịch trên 6.000 tỷ đồng

16:19 , 15/10/2026
Tài khoản Vietcombank 99872132xx của anh Vi Văn Vượng bất ngờ nhận chuyển khoản 107,5 triệu đồng từ tài khoản Vietinbank: Công an ra soát giao dịch

Tài khoản Vietcombank 99872132xx của anh Vi Văn Vượng bất ngờ nhận chuyển khoản 107,5 triệu đồng từ tài khoản Vietinbank: Công an ra soát giao dịch

15:59 , 15/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên