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Công an xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 11 triệu, 50,2 triệu, 133,6 triệu đến 185 triệu đồng... của các trường hợp sau

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Công an xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 11 triệu, 50,2 triệu, 133,6 triệu đến 185 triệu đồng... của các trường hợp sau

Từ năm 2025 đến nay, Công an xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ giải quyết 6 trường hợp chuyển khoản nhầm, giúp người dân nhận lại tài sản.

Thời gian qua, Công an xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã tích cực hỗ trợ người dân xác minh, hoàn trả tiền chuyển khoản nhầm. Từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ giải quyết 6 trường hợp hoàn trả tiền chuyển nhầm, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng.

Công an xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 11 triệu, 50,2 triệu, 133,6 triệu đến 185 triệu đồng... của các trường hợp sau- Ảnh 1.

Công an hỗ trợ người dân xác minh, hoàn trả tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Thanh Thủy luôn chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan đến tài sản của người dân. Đối với những trường hợp chuyển khoản nhầm, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp xác minh, hướng dẫn hoàn trả tiền đúng người, đúng quy định.

Điển hình, tháng 5/2025, anh Nguyễn Tiến Huy (sinh năm 2002, trú tại thôn 17, xã Thanh Thủy) đã hoàn trả 185.446.800 đồng cho chị Lương Thị Thúy (sinh năm 1981, trú tại tỉnh Bình Phước) do chuyển khoản nhầm.

Tháng 12/2025, bà Nguyễn Thị Xuyên (sinh năm 1967, trú tại thôn 1, xã Thanh Thủy) đã hoàn trả 133.675.000 đồng cho bà Vi Thị Thanh (sinh năm 1969, trú tại tỉnh Thái Nguyên) sau khi bà Thanh chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng.

Tháng 8/2026, chị Nguyễn Thị Kim Anh (trú tại thôn 1, xã Thanh Thủy) đã hoàn trả 50.920.000 đồng cho chị Vũ Thị Anh (trú tại tỉnh Hưng Yên) do sơ suất khi thực hiện giao dịch.

Gần đây nhất, cuối tháng 9/2026, Công an xã Thanh Thủy đã xác minh, hỗ trợ anh Bùi Quang Hùng (trú tại thôn 16, xã Thanh Thủy) hoàn trả 11 triệu đồng cho anh Nguyễn Đức Quang (trú tại tỉnh Bắc Ninh). Việc hoàn trả được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã.

Sau khi nhận lại tài sản, nhiều người dân đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an vì tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ tận tình, kịp thời.

Công an xã Thanh Thủy khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc cần giữ nguyên số tiền, liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý; không tự ý chuyển trả theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh thông tin, tránh bị lợi dụng để lừa đảo.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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