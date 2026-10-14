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Khởi tố cán bộ địa chính và chủ tịch xã bán hơn nghìn m2 đất công ở Phú Thọ

| | Bất động sản

Hai cựu cán bộ xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình cũ (nay là Phú Thọ) bị khởi tố do tự ý bán hơn 1.100 m2 đất công, không nộp ngân sách nhà nước.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố Bạch Chí Điển (SN 1960), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021; Hoàng Mạnh Dũng (SN 1979), nguyên công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn (nay là xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh thi hành quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai người này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2013-2018, Bạch Chí Điển và Hoàng Mạnh Dũng tự ý chuyển nhượng hơn 1.100m² đất thuộc các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Trường Sơn cho 4 hộ dân sinh sống xung quanh.

Các khu đất liên quan đến vụ án thuộc những công trình như trụ sở Chi cục Thuế huyện, trường mầm non, trạm y tế xã… Tổng số tiền từ các giao dịch là hơn 545 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền thu được không được nộp vào ngân sách nhà nước mà bị các bị can giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách.

Đáng chú ý, việc bán đất trái thẩm quyền được xác định đã gây thiệt hại 545.860.000 đồng cho các hộ dân mua đất, do các thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Theo Viết Hà

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