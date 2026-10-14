Một căn nhà liên quan bà Trương Mỹ Lan được định giá hơn 3 tỷ đồng/m2

Theo thông báo, mức giá khởi điểm được xác định căn cứ chứng thư thẩm định giá của Công ty cổ phần Định giá và Đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng.

Tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng thửa đất số 72, tờ bản đồ số 39, diện tích 115,8m2, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài, cùng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong đó, diện tích không phạm lộ giới là 110,6m², diện tích phạm lộ giới là 5,2m².Trên đất có căn nhà diện tích xây dựng 97,1m², tổng diện tích sàn 231,5m², kết cấu tường gạch, cột và sàn bê tông cốt thép, mái ngói, tôn và kính, gồm 3 tầng.

Bà Trương Mỹ Lan đang thi hành án hình phạt tử hình. Ảnh: PV

Nhà đất này đứng tên Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Thịnh Phát, bị kê biên trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị liên quan.

Thi hành án dân sự TP,HCM cho biết đã hết thời hạn theo thông báo kết quả thẩm định giá ngày 25/9 nhưng đương sự không có văn bản yêu cầu thẩm định giá lại. Cơ quan thi hành án đang lựa chọn tổ chức đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ, phục vụ việc xử lý tài sản theo quy định.

Các tổ chức hành nghề đấu giá có nhu cầu tham gia phải nộp hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia. Hồ sơ gồm văn bản đăng ký tham gia ký hợp đồng dịch vụ đấu giá, hồ sơ năng lực, biểu phí và tài liệu chứng minh số lượng đấu giá viên, kinh nghiệm đấu giá tài sản cùng loại.

Hồ sơ bản giấy được nộp trực tiếp tại bộ phận văn thư của Thi hành án dân sự TPHCM, địa chỉ 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá được thực hiện theo Điều 35 Thông tư 19 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.