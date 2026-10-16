Người dùng Vietcombank đặc biệt chú ý dấu hiệu sau khi nhận tin nhắn, email

Trong tháng 10/2026, Vietcombank dự kiến thông báo tới khách hàng về điểm thưởng VCB Loyalty sắp hết hạn, để khách hàng chủ động sử dụng điểm trước thời hạn. Đồng thời, ngân hàng cũng khuyến cáo người dùng lưu ý quan trọng để tham gia hoạt động đổi điểm an toàn.

Theo đó, thời gian qua, Vietcombank ghi nhận các tin nhắn mạo danh ngân hàng với nội dung điểm thưởng sắp hết hạn, kèm đường link dẫn tới website giả nhằm chiếm đoạt thông tin và tài sản của khách hàng.

Nội dung quan trọng nhất trong lưu ý: Vietcombank không gửi tin nhắn SMS, email có chứa đường link. Mọi tin nhắn, email gắn tên Vietcombank có kèm đường link đều là giả mạo.

Ngân hàng chỉ thông báo về điểm thưởng qua 2 kênh:

- Thông báo OTT trên ứng dụng VCB Digibank.

- Email từ địa chỉ có tên miền @info.vietcombank.com.vn.

Ngoài 2 kênh trên, Vietcombank không gửi thông báo điểm thưởng qua SMS, cuộc gọi, Zalo, Messenger, Viber, mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin khác. Khách hàng tra cứu và sử dụng điểm trực tiếp trên VCB Digibank.

Vietcombank khẳng định ngân hàng không gửi các tin nhắn, email chứa kèm đường link (Ảnh: Khả Văn)

Phía ngân hàng cũng chỉ rõ 3 điểm cần lưu ý để nhận biết tin nhắn lừa đảo “điểm thưởng sắp hết hạn”:

Dấu hiệu 1 - Có đường link độc hại: Tin nhắn hoặc email kèm đường link với nội dung như “đổi điểm”, “xác minh điểm thưởng”, “nhận quà trước khi điểm hết hạn”.

Dấu hiệu 2 - Đòi thông tin bảo mật: Trang web yêu cầu nhập số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV hoặc mã OTP.

Dấu hiệu 3 - Tạo áp lực thời gian: Nội dung hối thúc, cho rằng điểm thưởng sẽ bị hủy trong vài giờ nếu không xác nhận.

Thủ đoạn này không mới. Từ tháng 3/2026, Vietcombank đã cảnh báo về tin nhắn SMS giả mạo thông báo điểm thưởng sắp hết hạn kèm đường link giả, và đến cuối tháng 6/2026 tiếp tục ghi nhận phản ánh về tin nhắn từ thuê bao lạ hoặc giả mạo Brandname Vietcombank với nội dung tương tự.