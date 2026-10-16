Một nền tảng, vạn tiện ích cho Hộ kinh doanh – KienlongBank MyShop 5.0

‏Không chỉ đơn giản hóa quy trình vận hành, MyShop 5.0 còn giúp Hộ kinh doanh quản lý tập trung, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở ra phương thức vận hành hiện đại trong kỷ nguyên số.‏

‏Một ứng dụng cho cả hành trình kinh doanh‏

‏Khái niệm Banking 5.0 hay Ngân hàng thông minh hiện còn khá mới mẻ nhưng đây là mục tiêu cần hướng tới trong kỷ nguyên số. Đón đầu xu hướng này, KienlongBank phát triển MyShop 5.0 trên kiến trúc nền tảng thống nhất, tích hợp công nghệ tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và ứng dụng AI, dữ liệu lớn nhằm tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu 360 độ, hướng tới cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh.‏

‏Với Hộ kinh doanh, một ngày bán hàng không chỉ dừng ở "chốt đơn – nhận tiền" mà còn kéo theo nhiều công việc phía sau như quản lý hàng hóa, theo dõi doanh thu, kiểm soát dòng tiền, xuất hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thuế. Khi mỗi đầu việc nằm trên một công cụ khác nhau, người bán vừa mất thêm chi phí phần mềm Quản lý bán hàng vừa tốn thêm thời gian nhập liệu, đối soát và quản lý nhiều hệ thống cùng lúc.‏

‏MyShop 5.0 được KienlongBank phát triển theo mô hình ‏"All-in-One"‏ ‏, đưa các nghiệp vụ thiết yếu về cùng một ứng dụng và tổ chức theo từng nhu cầu vận hành cụ thể của Hộ kinh doanh.‏

‏Ở khâu bán hàng, người dùng có thể quản lý danh mục sản phẩm, tạo đơn, kiểm tra lịch sử giao dịch, theo dõi báo cáo kinh doanh và phân quyền nhân sự.

Ở khâu thanh toán, MyShop 5.0 hỗ trợ tài khoản thanh toán chuyên biệt, QR tĩnh, QR động và theo dõi doanh thu theo thời gian thực, giúp chủ cửa hàng nhanh chóng kiểm tra tình trạng giao dịch và dòng tiền phát sinh trong ngày.

Ở khâu quản lý tài chính, khi liên kết với KienlongBank Plus, Hộ kinh doanh có thể xem số dư, lịch sử giao dịch, thống kê thu – chi, tải sao kê và thực hiện chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản.

Ở khâu hóa đơn và nghĩa vụ tài chính, MyShop 5.0 tích hợp hóa đơn điện tử, chữ ký số, đồng thời kết nối dữ liệu bán hàng và dòng tiền để hỗ trợ các tác vụ liên quan đến kê khai thuế thuận tiện hơn.‏

‏Nhờ đó, thay vì vận hành từng công đoạn trên các nền tảng rời rạc, Hộ kinh doanh có thể quản lý một quy trình xuyên suốt từ bán hàng – nhận thanh toán – theo dõi doanh thu, dòng tiền – xử lý hóa đơn – hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một hệ sinh thái.‏

‏Đây cũng là điểm khác biệt cốt lõi của MyShop 5.0: không chỉ tích hợp nhiều tính năng trên một ứng dụng, mà kết nối các dữ liệu và nghiệp vụ thành một quy trình vận hành liền mạch, giúp người kinh doanh giảm thao tác thủ công và quản lý tập trung hơn. Chưa hết, việc ứng dụng AI giúp Hộ kinh doanh tiếp cận phương thức quản lý số thông minh, thuận tiện và hiệu quả hơn ‏

‏Ông Hoàng Ngọc Thuyết – Phó Giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng số KienlongBank chia sẻ:‏ ‏"Với MyShop 5.0, KienlongBank không đơn thuần phát triển thêm một ứng dụng thanh toán, mà đây là một hệ sinh thái số toàn diện, đồng hành cùng Hộ kinh doanh trong suốt quá trình kinh doanh. Việc kết nối bán hàng, thanh toán, quản lý dòng tiền, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một kiến trúc nền tảng, kết hợp với AI và dữ liệu là cách KienlongBank hiện thực hóa định hướng Banking 5.0: đưa công nghệ ngân hàng thông minh đến gần hơn với từng cửa hàng, từng điểm bán và từng nhu cầu kinh doanh thực tế." ‏

‏Phủ sóng MyShop 5.0 đến với từng điểm bán‏

‏Không dừng ở việc phát triển nền tảng, KienlongBank đang đưa MyShop 5.0 đến gần hơn với Hộ kinh doanh thông qua các hoạt động triển khai trực tiếp tại địa phương.‏

‏Tại nhiều tỉnh, thành phố, chương trình "Con đường MyShop" được triển khai đồng bộ trên nhiều tuyến phố, đưa các công cụ thanh toán và nhận diện MyShop hiện diện ngay tại cửa hàng.‏

‏Trong chương trình "Con đường MyShop", KienlongBank tài trợ cho khách hàng Hộ kinh doanh đủ điều kiện bộ quà tặng có tổng giá trị lên đến 3 triệu đồng/cửa hàng tiêu chuẩn, gồm 2 mica để bàn hiển thị QR code tài khoản thanh toán, 1 thiết bị thông báo giao dịch Paybox 32 và 1 ô dù ngoài trời.‏

‏Con đường MyShop tại địa phương

‏Trong đó, QR code và Paybox 32 hỗ trợ trực tiếp quá trình nhận và xác nhận thanh toán, giúp chủ cửa hàng thuận tiện theo dõi giao dịch. Ô dù ngoài trời góp phần tạo nhận diện đồng bộ cho các điểm kinh doanh tham gia chương trình.‏

‏Từ "một nền tảng" tích hợp nhiều nghiệp vụ đến những tiện ích hiện diện ngay tại điểm bán, MyShop 5.0 hướng tới đơn giản hóa hoạt động vận hành cho Hộ kinh doanh, đưa những công việc người kinh doanh phải xử lý mỗi ngày về cùng một hệ sinh thái, dễ sử dụng, thuận tiện trong quản lý. Công nghệ được đưa vào đúng nơi giao dịch diễn ra mỗi ngày, giúp người bán từng bước quản lý tập trung hơn, giảm thao tác thủ công và chủ động hơn trong quá trình số hóa hoạt động kinh doanh.‏