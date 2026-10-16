Từ di sản 35 năm đến những giá trị tiếp tục vươn tầm: Câu chuyện phía sau dấu ấn của MSB tại Better Choice Awards 2026

Đó là cách MSB kể câu chuyện di sản của mình – và cũng là tinh thần phía sau danh hiệu "Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm" tại Better Choice Awards 2026.

Tại Gala Better Choice Awards 2026 diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) được vinh danh ở hạng mục "Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm", trong hành trình kỷ niệm 35 năm với chủ đề "Vươn tầm từ di sản", ghi nhận hành trình 35 năm kiên định với tinh thần tiên phong trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng và cách thương hiệu chuyển hóa những giá trị được bồi đắp thành trải nghiệm tài chính hiện đại.

Mỗi thương hiệu có một cách riêng để đưa những giá trị Việt vào đời sống hiện đại. Với MSB, trong cột mốc 35 năm, câu chuyện ấy được bắt đầu từ một niềm tin: ai cũng có những di sản của riêng mình. Di sản không chỉ là những gì thuộc về quá khứ, mà còn là những giá trị được trao lại để mỗi người tiếp tục viết nên hành trình của mình.

Từ cách tiếp cận đó, MSB đặt mình vào vai trò của một "người tiếp nhịp" – tiếp nối những giá trị đã được trao lại để mỗi hành trình phía trước có thêm s ự vững vàng và niềm tin.

Bà Đào Thị Thơm, Phó Giám đốc Truyền thông và Marketing MSB, nhận Bằng chứng nhận của Better Choice Awards 2026 từ Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Phạm Quang Vinh.

Bản sắc từ những con người tạo nên di sản

35 năm của MSB được viết nên bởi nhiều thế hệ – những người đã cùng xây dựng, gìn giữ và phát triển ngân hàng qua từng giai đoạn. Mỗi người có một câu chuyện riêng, nhưng cùng góp phần tạo nên một hành trình chung.

Với tinh thần "Vươn tầm từ di sản", MSB bắt đầu hành trình kỷ niệm 35 năm bằng một cách tiếp cận khác: đưa di sản ra khỏi những trang lịch sử, để mỗi cán bộ nhân viên có thể nhìn thấy, cảm nhận và tự hào về phần giá trị mình đang tiếp nối.

Ba chuỗi hoạt động nội bộ được triển khai, mỗi hoạt động mở ra một cách khác nhau để kết nối quá khứ với hiện tại.

M-Missions khơi gợi những câu chuyện về lịch sử và con người MSB thông qua các nội dung do chính cán bộ nhân viên khám phá và chia sẻ. Hơn 4.000 video cùng gần 8.000 lượt thay avatar đã góp phần đưa niềm tự hào từ bên trong ngân hàng lan tỏa đến khách hàng và cộng đồng.

M-Legacy tiếp nối tinh thần ấy bằng những hành động hướng tới tương lai. Gần 200 sáng kiến, trong đó có 10 đề án được tuyển chọn, thể hiện mong muốn chuyển hóa niềm tự hào về những giá trị đã có thành những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngân hàng và khách hàng.

Còn M-Festival đưa hành trình 35 năm đến gần mỗi người bằng cảm xúc. Với hơn 8.000 cán bộ nhân viên tham gia, màn diễu hành của 6.000 người cùng chương trình nghệ thuật tái hiện câu chuyện ba thế hệ, sự kiện trở thành dịp để mỗi cá nhân nhìn lại hành trình chung và nhận ra dấu ấn của chính mình trong đó.

Từ những câu chuyện được kể, sáng kiến được khởi xướng đến những khoảnh khắc cùng nhau trải nghiệm, di sản không còn là điều được nhắc lại. Di sản trở thành điều mỗi người có thể cảm nhận, tự hào và tiếp tục đóng góp.

Chuỗi hoạt động nội bộ là dịp để cán bộ nhân viên MSB nhìn lại hành trình đã qua và tự hào về những di sản đã cùng nhau kiến tạo.

Khi mỗi người đều có một câu chuyện để viết tiếp

Một giá trị chỉ thực sự lan tỏa khi người khác tìm thấy ý nghĩa của nó trong chính cuộc sống mình. MSB không dừng hành trình "Vươn tầm từ di sản" trong phạm vi nội bộ, mà mở rộng ra cộng đồng bằng những trải nghiệm tương tác, nơi mỗi người có thể khám phá những giá trị văn hóa thân thuộc và kể câu chuyện của riêng mình.

Thông qua các hoạt động AI Game "Tạp chí Di sản", "Di sản khu tôi sống" và AI Music Game "Viết tiếp di sản", công chúng được mời gọi trở về với những ký ức, địa danh và giá trị văn hóa quanh mình, đồng thời sáng tạo những câu chuyện mang dấu ấn cá nhân. Qua đó, di sản không còn là khái niệm xa xôi hay chỉ gắn với những biểu tượng lớn lao, mà hiện diện trong từng góc phố, miền ký ức và những giá trị được mỗi người gìn giữ, trân trọng. Ba hoạt động ghi nhận hơn 11.855 lượt tham gia, mở ra không gian để cộng đồng cùng khám phá, chia sẻ và kết nối với di sản bằng những cách thức mới mẻ trong đời sống đương đại.

Bằng cách đưa công chúng trở thành một phần của hành trình sáng tạo, MSB không chỉ lan tỏa câu chuyện về di sản của mình, mà còn khơi mở những câu chuyện riêng trong mỗi người – để di sản được tiếp nối từ ký ức cá nhân, gắn kết các thế hệ và cùng nhau tạo nên những giá trị cho tương lai.

Từ "Vươn tầm từ di sản" đến cam kết "Cùng vươn tầm"

Nếu "Vươn tầm từ di sản" là câu chuyện về những giá trị làm nên nền tảng hôm nay, thì "Cùng vươn tầm" chính là tinh thần xuyên suốt của MSB cam kết đồng hành cùng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Trong năm 2026, việc ra mắt hai nền tảng số chuyên biệt – MSB Digital Bank dành cho khách hàng cá nhân và MSB Business Banking dành cho khách hàng doanh nghiệp – thể hiện định hướng đưa công nghệ đến gần hơn với những nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng, tạo ra trải nghiệm phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng.

Bên cạnh đó, MSB tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao, từ những không gian thưởng thức nghệ thuật chất lượng, các chương trình hòa nhạc hàn lâm đỉnh cao đến các chương trình thể thao cộng đồng.

Với MSB, nghệ thuật không đứng ngoài đời sống doanh nghiệp, mà là một phần trong cam kết bồi đắp đời sống tinh thần, nuôi dưỡng bản sắc và làm phong phú thêm giá trị sống cho cộng đồng. Bởi vươn tầm không chỉ là đi xa hơn, mà còn là có thêm những điều kiện, động lực và niềm tin để tiến về phía trước.

MSB ra mắt hai nền tảng số chuyên biệt MSB Business Banking cho doanh nghiệp và MSB Digital Bank cho cá nhân.

Lan tỏa không chỉ là nói về di sản

Nhìn vào hành trình 35 năm, yếu tố giúp MSB tạo dấu ấn tại hạng mục "Thương hiệu Việt lan tỏa bản sắc của năm" không nằm ở một hoạt động riêng lẻ. Điểm đáng chú ý là cách ngân hàng tạo nên những hoạt động xuyên suốt, từ những giá trị được hình thành trong 35 năm, đến đội ngũ đang tiếp nối các giá trị ấy; từ đội ngũ đến cộng đồng; và từ câu chuyện di sản đến vai trò đồng hành cùng khách hàng, doanh nghiệp và các thế hệ tiếp theo.

Bởi vậy, "Vươn tầm từ di sản" không chỉ là câu chuyện nhìn về quá khứ. Đó là cách MSB đặt câu hỏi về việc những giá trị đã được trao lại sẽ tiếp tục được viết như thế nào trong hiện tại. Khi mỗi cán bộ nhân viên có thể tự hào về di sản mình góp phần tạo dựng, mỗi người dùng có thể kể câu chuyện về di sản của riêng mình và khách hàng, doanh nghiệp tiếp tục được đồng hành trên hành trình phát triển, "lan tỏa" trở thành một quá trình được tạo nên từ nhiều phía.