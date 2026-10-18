Tin vui cho tất cả người dân mua xe máy điện rẻ nhất của VinFast

Các đại lý VinFast đang chào bán hai mẫu xe máy điện Amio và Amio S với giá 9,6 triệu đồng, bản Amio S2 có giá 10 triệu đồng. Mức giá này đã trừ khoản hỗ trợ 2 triệu đồng từ chương trình "Vì tương lai xanh" lần thứ hai, áp dụng từ ngày 19/9 đến 19/12, theo Vietnamdaily.

Điều kiện nhận ưu đãi là người mua, hoặc người thân trong gia đình, đang đứng tên một chiếc xe máy hoặc ô tô bất kỳ. Chính sách không phân biệt thương hiệu của phương tiện đang đứng tên, kể cả xe VinFast.

Khi mới ra mắt, Amio được niêm yết 13,9 triệu đồng. Đến tháng 7, hãng điều chỉnh giá xuống 11,6 triệu đồng. Với ưu đãi hiện tại, giá bán thực tế thấp hơn 4,3 triệu đồng so với thời điểm ra mắt.

Hướng học sinh từ 16 tuổi, chạy 65 km mỗi lần sạc

Amio là dòng xe máy điện có giá dễ tiếp cận nhất trong danh mục của VinFast, chủ yếu phục vụ học sinh từ 16 tuổi chưa có giấy phép lái xe. Xe dùng pin LFP dung lượng 1,024 kWh đặt dưới sàn để chân, đi được tối đa 65 km mỗi lần sạc đầy, thời gian sạc khoảng 6 giờ. Tốc độ tối đa giới hạn ở 25-30 km/h tùy phiên bản.

Xe có đèn trước sau dạng LED, cốp 12 lít, bánh 10 inch, phanh tang trống cả hai bánh, tải trọng tối đa 130 kg. Động cơ đặt tại bánh sau có công suất định danh 400 W trên bản Amio và 250 W trên bản Amio S, S2.

Các mẫu đắt hơn và đối thủ cùng tầm giá

Xếp trên Amio là ZGoo, Flazz và Flazz Max, giá sau ưu đãi lần lượt 11,3 triệu, 12,2 triệu và 15,8 triệu đồng, đã bao gồm pin. Trong cùng tầm giá, Amio cạnh tranh với các mẫu xe đạp điện Yadea như i8 và iCandy, giá khoảng 13-16 triệu đồng, cùng Pega Cap-AZ giá 12,9 triệu đồng, theo Thể thao 24/7.

Tham khảo từ Vietnamdaily, Thể thao 24/7.