Nữ thạc sĩ, trung tá quân đội 45 tuổi nói thẳng: "Tôi vẫn đủ tỉnh táo"

Mới đây, thạc sĩ – trung tá quân đội Nhật Huyền đã chia sẻ những dòng cảm xúc nhân dịp đón sinh nhật tròn 45 tuổi.



Nhật Huyền

Cô tâm sự: "45 tuổi, có lẽ điều đáng quý nhất không phải là tôi đã có được bao nhiêu, đứng ở đâu trong mắt người đời, hay được bao nhiêu người yêu quý. Mà là sau tất cả những thăng trầm, tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu đời, đủ bao dung để hiểu người và đủ bình thản để đối diện với chính mình.

Ở cái tuổi mà người ta đã đi qua không ít cuộc gặp gỡ, chia ly, được mất và những lần tưởng như không thể bước tiếp, mới nhận ra rằng: Cuộc đời không phải lúc nào cũng trả công xứng đáng cho sự chân thành; lòng tốt không phải lúc nào cũng gặp được lòng tốt; và không phải cứ hết lòng với một điều gì đó thì sẽ nhận lại một kết cục như mong muốn.

Có những người từng nghĩ sẽ đi cùng ta suốt đời, cuối cùng chỉ còn là một đoạn ký ức. Có những việc từng được xem là lẽ sống, đến một ngày cũng phải học cách khép lại. Có những điều đã từng cố chấp giữ lấy, sau cùng mới hiểu rằng, buông tay không phải vì hết thương, hết quý, mà bởi đã đến lúc phải trả mọi thứ về đúng vị trí của nó.

45 tuổi, tôi không còn muốn dùng sự hy sinh để đổi lấy sự công nhận, không muốn dùng những cố gắng của mình để níu giữ những điều vốn chẳng thuộc về mình, cũng không còn muốn lấy những tiêu chuẩn của người khác làm thước đo cho cuộc đời mình.

Tôi hiểu rằng, mỗi người đều có một hành trình riêng, một phần khiếm khuyết riêng và những nỗi niềm không dễ gọi thành tên. Bởi vậy, thay vì phán xét, tôi chọn thấu hiểu. Thay vì hơn thua, tôi chọn lùi lại. Thay vì cố gắng sửa chữa cả thế giới theo cách mình mong muốn, tôi học cách điều chỉnh chính mình để sống hài hòa hơn với những điều không thể đổi thay.

Không phải vì tôi đã trở nên vô cảm, mà vì tôi hiểu cảm xúc của mình cũng cần được nâng niu. Không phải vì tôi không còn kỳ vọng, mà vì tôi biết đặt kỳ vọng đúng chỗ. Không phải vì tôi không còn muốn đi xa, mà vì tôi đã hiểu, đi xa đến đâu cũng không quan trọng bằng việc trên hành trình ấy, mình có đánh mất chính mình hay không.

Ở tuổi 45, tôi cho phép mình được sống chậm, được nghỉ ngơi khi mệt mỏi, được từ chối những điều không phù hợp, được rời đi khỏi những nơi không còn thuộc về mình. Tôi cũng cho phép bản thân có những ngày yếu lòng, những phút giây chưa hoàn hảo, những lựa chọn có thể chưa đúng. Bởi trưởng thành không có nghĩa là không bao giờ sai, mà là không còn để những sai lầm cũ quyết định cách mình sống trong hiện tại.

Tôi muốn sống một cuộc đời ít ràng buộc hơn, nhưng sâu sắc hơn; ít ồn ào hơn, nhưng nhiều ý nghĩa hơn. Có những buổi sáng thức dậy không phải vội vàng chạy theo điều gì, có những chiều ngồi nghe một bản nhạc mình yêu, có những người để chuyện trò bằng sự chân thành, có những khoảng lặng chỉ cần ở một mình cũng thấy đủ đầy.

Tôi muốn được làm những điều mình yêu, gặp những người mình quý, đi những nơi mình thích và giữ lại trong lòng những gì khiến tâm hồn trở nên đẹp đẽ. Không cần một cuộc đời hoàn mỹ để cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần biết trân trọng những gì đang có, chấp nhận những gì đã mất và không ngừng mở lòng với những điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước.

45 tuổi, tôi không mong mình trẻ lại. Tôi chỉ mong mình đủ sâu sắc để không sống hoài phí những năm tháng còn lại.

Bởi tuổi trẻ có thể cho ta sự háo hức để bắt đầu, nhưng những trải nghiệm mới dạy ta cách lựa chọn. Tuổi trẻ khiến ta muốn nắm giữ thật nhiều, còn sự trưởng thành giúp ta hiểu rằng, có những thứ càng buông xuống, lòng càng nhẹ nhõm; có những cánh cửa khép lại, cuộc đời mới mở ra một lối đi khác.

Và nếu có điều gì muốn nhắn gửi chính mình ở tuổi này, thì đó là:Đừng tiếc nuối quá lâu vì những gì đã qua. Đừng lo lắng quá nhiều về những gì chưa tới. Đừng vì muốn làm vừa lòng thiên hạ mà bỏ quên tiếng nói bên trong mình.

Hãy sống tử tế, nhưng đừng quên bảo vệ sự bình yên của bản thân. Hãy yêu thương, nhưng đừng biến yêu thương thành sự ràng buộc. Hãy nỗ lực, nhưng cũng học cách dừng lại khi đã đến giới hạn. Và hãy luôn nhớ rằng, dù cuộc đời có lấy đi điều gì, mình vẫn còn quyền lựa chọn cách bước tiếp.

45 tuổi, không phải để bắt đầu sợ hãi những gì đang mất đi, mà để biết ơn những gì đã đi qua, trân trọng những gì đang có và bình thản đón nhận những gì sẽ đến.

Tôi không cần phần đời còn lại phải rực rỡ trong mắt bất kỳ ai. Chỉ mong những năm tháng phía trước, khi nhìn lại, tôi có thể mỉm cười mà không thấy mình đã sống quá nhiều cho kỳ vọng của người khác, quá ít cho những điều trái tim thực sự mong muốn.

Sau cùng, bình yên không phải là khi cuộc đời chẳng còn điều gì khiến ta bận lòng.

Bình yên là khi giữa một thế giới đầy biến động, ta vẫn có thể trở về với chính mình, chấp nhận cả những phần chưa hoàn hảo, và thấy cuộc đời này, dẫu chẳng vẹn toàn, vẫn đáng để yêu thương".

Thạc sĩ, trung tá Nhật Huyền sinh năm 1982, là một nữ ca sĩ và giảng viên thanh nhạc. Cô đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Sư phạm và biểu diễn Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hiện tại, Nhật Huyền đang công tác và giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với chất giọng nữ trung trầm (mezzo-alto) độc đáo cùng tư duy nghệ thuật hiện đại, cô ghi dấu ấn qua nhiều dự án âm nhạc chỉn chu, mang phong cách bán cổ điển (semi-classic) sang trọng.