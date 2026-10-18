Nữ diễn viên nổi tiếng miền Nam nói về danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

Mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đã lên tiếng đáp trả bình luận cho rằng cô chưa được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú nên không có tư cách mở lớp dạy diễn xuất. Cụ thể, một tài khoản chất vấn Cát Phượng: "Đã có thành tựu gì trong nghiệp diễn chưa, đã được phong Nghệ sĩ Ưu tú chưa mà đòi mở lớp dạy?".



Cát Phượng khoe cúp và bằng khen

Trước bình luận này, Cát Phượng lập tức khoe rất nhiều bằng khen, huy chương, cúp, kỷ niệm chương cô có được trong suốt vài chục năm làm nghề, được bày trang trọng trong một căn phòng.

Cô nói: "57 năm tuổi đời và 36 năm tuổi nghề. Những thành tự này của tôi không nhiều cũng không ít. Có được thành tựu, dù nhỏ hay lớn cũng là một chặng đường dài rất gian nan của nghiệp làm nghề. Cảm ơn Tổ nghiệp và khán giả.

Tôi được giải Mai Vàng 3 năm liên tục từ 2000, 2001 tới 2002. Thời Gala cười hot lên, tôi cũng đoạt giải Nghệ sĩ được yêu thích nhất.

Sau đó, tôi đi làm nghề và liên tục có giải thưởng. Tôi được huy chương vàng Hội diễn Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc với vai diễn trong vở Cánh đồng bất tận.

Tôi làm nghề tới 2019 thì đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh của Hội Điện ảnh cho vai mẹ Tuệ. Nhiều người hỏi sao tôi nhận giải này không rầm rộ.

Tôi được giải năm 2019 nhưng tới 2020 mới nhận giải thì trúng dịch Covid, nên không ai làm rầm rộ lên. Đó cũng là cái xui.

Nhiều người cũng hỏi sao tôi nhiều giải mà chưa được lên Nghệ sĩ Ưu tú. Nhưng từng này giải thì chưa đủ để lên Nghệ sĩ Ưu tú đâu. Tôi cần phải tham gia nhiều Liên hoan Sân khấu Chuyên nghiệp toàn quốc và có huy chương. Ít nhất phải có 2 huy chương vàng một huy chương bạc hoặc ba huy chương vàng thì mới được lên Nghệ sĩ Ưu tú.

Năm vừa rồi tôi có tham gia Liên hoan Sân khấu toàn quốc và được một huy chương vàng trong một vở diễn do chính tôi viết kịch bản và làm đạo diễn, đóng luôn vai bà mẹ vì không ai đóng. Việt Hương đóng vai con dâu và cũng có huy chương vàng.

Tôi không phải khoe nhưng đó là thành tựu của tôi. Nếu năm nay có Liên hoan Sân khấu toàn quốc nữa thì tôi sẽ tiếp tục tham gia, sẽ nhận một vai trong vở diễn nào đó. Nếu may mắn thì tôi sẽ lại nhận được một huy chương vàng và sẽ lên Nghệ sĩ Ưu tú".