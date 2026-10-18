Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ diễn viên nổi tiếng miền Nam nói về danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

| | Lifestyle

Nữ diễn viên nổi tiếng miền Nam nói về danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

"Nếu may mắn thì tôi sẽ lại nhận được một huy chương vàng và sẽ lên Nghệ sĩ Ưu tú" – Cát Phượng nói.

Mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đã lên tiếng đáp trả bình luận cho rằng cô chưa được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú nên không có tư cách mở lớp dạy diễn xuất. Cụ thể, một tài khoản chất vấn Cát Phượng: "Đã có thành tựu gì trong nghiệp diễn chưa, đã được phong Nghệ sĩ Ưu tú chưa mà đòi mở lớp dạy?".

Nữ diễn viên nổi tiếng miền Nam nói về danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú- Ảnh 1.

Cát Phượng khoe cúp và bằng khen

Trước bình luận này, Cát Phượng lập tức khoe rất nhiều bằng khen, huy chương, cúp, kỷ niệm chương cô có được trong suốt vài chục năm làm nghề, được bày trang trọng trong một căn phòng.

Cô nói: "57 năm tuổi đời và 36 năm tuổi nghề. Những thành tự này của tôi không nhiều cũng không ít. Có được thành tựu, dù nhỏ hay lớn cũng là một chặng đường dài rất gian nan của nghiệp làm nghề. Cảm ơn Tổ nghiệp và khán giả.

Tôi được giải Mai Vàng 3 năm liên tục từ 2000, 2001 tới 2002. Thời Gala cười hot lên, tôi cũng đoạt giải Nghệ sĩ được yêu thích nhất.

Sau đó, tôi đi làm nghề và liên tục có giải thưởng. Tôi được huy chương vàng Hội diễn Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc với vai diễn trong vở Cánh đồng bất tận.

Tôi làm nghề tới 2019 thì đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh của Hội Điện ảnh cho vai mẹ Tuệ. Nhiều người hỏi sao tôi nhận giải này không rầm rộ.

Nữ diễn viên nổi tiếng miền Nam nói về danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú- Ảnh 2.

Tôi được giải năm 2019 nhưng tới 2020 mới nhận giải thì trúng dịch Covid, nên không ai làm rầm rộ lên. Đó cũng là cái xui.

Nhiều người cũng hỏi sao tôi nhiều giải mà chưa được lên Nghệ sĩ Ưu tú. Nhưng từng này giải thì chưa đủ để lên Nghệ sĩ Ưu tú đâu. Tôi cần phải tham gia nhiều Liên hoan Sân khấu Chuyên nghiệp toàn quốc và có huy chương. Ít nhất phải có 2 huy chương vàng một huy chương bạc hoặc ba huy chương vàng thì mới được lên Nghệ sĩ Ưu tú.

Năm vừa rồi tôi có tham gia Liên hoan Sân khấu toàn quốc và được một huy chương vàng trong một vở diễn do chính tôi viết kịch bản và làm đạo diễn, đóng luôn vai bà mẹ vì không ai đóng. Việt Hương đóng vai con dâu và cũng có huy chương vàng.

Tôi không phải khoe nhưng đó là thành tựu của tôi. Nếu năm nay có Liên hoan Sân khấu toàn quốc nữa thì tôi sẽ tiếp tục tham gia, sẽ nhận một vai trong vở diễn nào đó. Nếu may mắn thì tôi sẽ lại nhận được một huy chương vàng và sẽ lên Nghệ sĩ Ưu tú".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietjet tuyển thêm 100 nhân sự mới về làm việc, đánh giá qua 6 bước, người không có kinh nghiệm cũng được ứng tuyển, lương lên tới 30 triệu đồng/tháng

Vietjet tuyển thêm 100 nhân sự mới về làm việc, đánh giá qua 6 bước, người không có kinh nghiệm cũng được ứng tuyển, lương lên tới 30 triệu đồng/tháng Nổi bật

Thiếu gia Tập đoàn bất động sản SN 1995 cầu hôn bạn gái kém 5 tuổi trong căn hộ nhìn thẳng ra Bitexco

Thiếu gia Tập đoàn bất động sản SN 1995 cầu hôn bạn gái kém 5 tuổi trong căn hộ nhìn thẳng ra Bitexco Nổi bật

Đã có người vượt mặt Trấn Thành

Đã có người vượt mặt Trấn Thành

18:03 , 18/10/2026
3 thứ có thể khiến bạn mất lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng nếu không cân nhắc kỹ

3 thứ có thể khiến bạn mất lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng nếu không cân nhắc kỹ

17:36 , 18/10/2026
Động thái mới nhất của “lão phật gia” gia tộc Sơn Kim sau khi cháu trai cầu hôn bạn gái họa sĩ

Động thái mới nhất của “lão phật gia” gia tộc Sơn Kim sau khi cháu trai cầu hôn bạn gái họa sĩ

17:11 , 18/10/2026
Không chỉ dâu hào môn Hương Liên, phú bà Ngọc Loan cũng đi workshop cắm hoa: Người có gu lại còn chịu khó trau dồi, bảo sao nhiều người mê!

Không chỉ dâu hào môn Hương Liên, phú bà Ngọc Loan cũng đi workshop cắm hoa: Người có gu lại còn chịu khó trau dồi, bảo sao nhiều người mê!

17:10 , 18/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên