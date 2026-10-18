Động thái mới nhất của “lão phật gia” gia tộc Sơn Kim sau khi cháu trai cầu hôn bạn gái họa sĩ

Bài đăng mới của nhà sáng lập Tập đoàn Sơn Kim trên trang cá nhân

Sáng nay, ngày 18/10, thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt, con trai cả của ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch Tập đoàn Sơn Kim Group, đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh cầu hôn bạn gái hoạ sĩ kém 5 tuổi Phan Anh Thư. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi từ trước đến nay cặp đôi khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Thiếu gia Nguyễn Hoàng Việt vừa công khai hình ảnh cầu hôn bạn gái hoạ sĩ kém 5 tuổi (Ảnh Instagram NV)

Chỉ vài tiếng sau khi cháu trai công khai ảnh cầu hôn bạn gái trên mạng xã hội, doanh nhân Nguyễn Thị Sơn cũng đã có động thái mới trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Sơn chia sẻ: “Hoàng Việt nói với bà nội, vài ngày nữa sinh nhật con bà tặng con cái gì. Bà nội làm youtube tặng con nghe, chúc con sinh nhật vui vẻ”.

Đính kèm bài đăng là video Youtube mang tên Nhân duyên - Thơ Nguyễn Hoàng Việt. Đây là ca khúc được phổ nhạc từ chính bài thơ của Hoàng Việt sáng tác để nói về mối quan hệ tình cảm giữa anh với họa sĩ 26 tuổi Phan Anh Thư. Trong video Nhân duyên, bà Sơn cũng gắn thêm hình ảnh của Anh Thư và cháu trai.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sơn đăng tải ca khúc được phổ nhạc từ chính bài thơ do cháu trai sáng tác (Ảnh FBNV)

Nữ doanh nhân “quyền lực” nhưng luôn quan tâm con cháu

Bà Nguyễn Thị Sơn được biết đến là nhà sáng lập Tập đoàn Sơn Kim - một doanh nghiệp đa ngành hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau (bất động sản, kinh doanh thương mại, dịch vụ, ăn uống, nhà hàng, dược phẩm, thiết kế nội thất, sản xuất hàng thời trang…).

Bà chính là người đã tiếp nối và phát triển truyền thống kinh doanh của gia đình, đưa quy mô đơn vị từ xưởng Đại Thành lên thành Tập đoàn Sơn Kim (Sơn Kim Group). Bà cũng từng lãnh đạo Legamex, công ty may mặc hàng đầu Việt Nam trước đây.

Với sự nhạy bén trong kinh doanh, bà Nguyễn Thị Sơn được mệnh danh là "nữ cường nhân" trên thương trường Việt Nam. Tuy nhiên, trái với sự cứng rắn, sắc bén khi điều hành doanh nghiệp, trong phạm vi gia đình, bà Sơn lại là người sống tình cảm, luôn quan tâm đến con cháu.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sơn thường đăng tải hình ảnh về gia đình lên trang mạng xã hội cá nhân (Ảnh FBNV)

Trong một lần phỏng vấn với truyền thông, bà Sơn thể hiện sự quan tâm đến con trai và con dâu. Theo lời kể, bà Sơn cho biết con trai vì là một doanh nhân nên thường xuyên phải đi tiếp khách đến khuya, con dâu thì phải thức chờ chồng về. Thương con dâu nên sau đó bà đã yêu cầu con trai dù bận công việc cũng phải về nhà trước 23h. Nếu con về muộn, bà gọi điện nhắc và ngồi chờ.

Mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa các thành viên trong gia tộc Sơn Kim cũng được thể hiện qua nhiều hình ảnh mà bà Sơn đăng tải trên mạng xã hội. Bà từng thể hiện trạng thái hào hứng với đám cưới của cháu gái Ruby Nguyễn vào năm 2025.

Với cháu trai Hoàng Việt, bà Nguyễn Thị Sơn luôn thể hiện sự quan tâm và ủng hộ, đặc biệt là trong mối quan hệ tình cảm của cháu nội. Vào tháng 2 năm nay, “lão phật gia” của tập đoàn Sơn Kim cũng từng đăng ảnh cháu trai đi xem triển lãm tranh của Anh Thư, kèm lời giới thiệu “Sáng nay cháu nội Hoàng Việt đi xem triển lãm tranh của Họa sĩ Phan Anh Thư”. Dưới bài viết, Anh Thư cũng để lại bình luận, gửi lời cảm ơn bà và gia đình vì đã luôn yêu thương và ủng hộ cô.

Bà Nguyễn Thị Sơn từng đăng tải hình ảnh của cháu trai và bạn gái (Ảnh FBNV)

Tháng 10/2026, bà Nguyễn Thị Sơn cũng từng đăng ảnh gia đình quây quần và thể hiện sự hài lòng với bài thơ Nhân duyên do Hoàng Việt sáng tác, đồng thời chúc cháu trai "bài thơ thành hiện thực". Lời nhắn này được xem như sự động viên, chúc phúc cho mối quan hệ của cặp đôi. Và giờ đây, Hoàng Việt và Anh Thư đã có một bước tiến mới trong mối quan hệ.



