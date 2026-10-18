5 thứ khiến bạn mãi không giàu nổi

Vấn đề đôi khi không nằm ở số tiền kiếm được, mà ở cách mỗi người sử dụng và quản lý tiền bạc hằng ngày.

1. Có bao nhiêu tiền, tiêu bấy nhiêu

Một trong những thói quen khiến việc tích lũy trở nên khó khăn là chi tiêu theo số tiền đang có. Khi lương tăng, mức chi cho ăn uống, mua sắm, giải trí cũng tăng theo. Những khoản trước đây được xem là xa xỉ dần trở thành nhu cầu thường xuyên.

Chẳng hạn, khi thu nhập tăng từ 12 triệu lên 18 triệu đồng mỗi tháng, một người có thể chuyển sang thuê nhà đắt hơn, ăn ngoài thường xuyên hơn hoặc mua sắm nhiều hơn. Nếu toàn bộ phần thu nhập tăng thêm đều được dùng để nâng cấp mức sống, số tiền còn lại để tiết kiệm có thể chẳng thay đổi.

Muốn cải thiện tình hình, bạn có thể xác định trước một khoản tiết kiệm mỗi tháng, sau đó mới phân bổ phần còn lại cho các nhu cầu. Khi thu nhập tăng, hãy cân nhắc dành một phần tiền tăng thêm cho mục tiêu tích lũy thay vì tăng toàn bộ mức chi tiêu.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Mua sắm theo cảm xúc, không theo nhu cầu

Một món đồ giảm giá, một chiếc điện thoại đời mới hay lời rủ rê đi ăn ở nhà hàng đắt tiền đều có thể trở thành lý do để chi tiền. Những quyết định riêng lẻ có vẻ không đáng kể, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, chúng có thể tạo thành khoản chi lớn.

Đặc biệt, mua sắm để giải tỏa căng thẳng hoặc để không cảm thấy mình thua kém bạn bè dễ khiến ngân sách bị ảnh hưởng. Người mua có thể vui trong thời gian ngắn, nhưng sau đó vẫn phải đối mặt với các hóa đơn và những mục tiêu tài chính chưa hoàn thành.

Trước khi mua một món đồ không thiết yếu, hãy thử chờ 24-48 giờ rồi quyết định. Với những món đồ giá trị lớn, nên tính cả chi phí sử dụng, bảo dưỡng và những khoản phải trả đi kèm, thay vì chỉ nhìn vào giá mua ban đầu.

3. Không biết tiền của mình đang đi đâu

Không ít người chỉ kiểm tra số dư tài khoản khi gần hết tiền, nhưng không thực sự biết khoản nào đang chiếm phần lớn thu nhập. Tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, mua sắm trực tuyến, phí đăng ký dịch vụ và những khoản chi nhỏ có thể cộng lại thành con số đáng kể.

Khi không theo dõi dòng tiền, bạn khó nhận ra khoản nào đang vượt ngân sách hoặc chi phí nào có thể cắt giảm. Việc tiết kiệm vì thế thường chỉ được nghĩ đến khi đã tiêu gần hết tiền lương.

Bạn không nhất thiết phải ghi chép từng giao dịch thật chi tiết. Bắt đầu bằng cách chia chi tiêu thành vài nhóm như chi phí thiết yếu, mua sắm, giải trí và các khoản định kỳ. Sau một tháng, hãy xem nhóm nào chiếm nhiều tiền nhất và điều chỉnh nếu cần.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Không có khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ

Một khoản sửa xe, hóa đơn khám chữa bệnh, đồ gia dụng bị hỏng hoặc thời gian nghỉ việc ngoài dự tính đều có thể làm đảo lộn kế hoạch tài chính. Nếu không có tiền dự phòng, bạn có thể phải rút khoản tiết kiệm dành cho mục tiêu khác, vay mượn hoặc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán.

Điều này khiến quá trình tích lũy dễ bị gián đoạn. Tiền vừa dành dụm được có thể phải dùng ngay cho những sự việc không nằm trong kế hoạch.

Một cách thực tế là xây dựng quỹ dự phòng riêng, tách biệt với tiền chi tiêu hằng tháng. Bạn có thể bắt đầu bằng một khoản nhỏ, sau đó tăng dần mục tiêu lên mức tương đương 3-6 tháng chi phí thiết yếu, tùy theo thu nhập, công việc và hoàn cảnh gia đình. Không cần đợi có một khoản tiền lớn mới bắt đầu lập quỹ.

5. Chỉ tiết kiệm khi còn tiền vào cuối tháng

Nếu xem tiết kiệm là việc chỉ thực hiện khi đã thanh toán mọi khoản chi và mua sắm xong, số tiền tích lũy thường phụ thuộc vào việc tháng đó còn dư bao nhiêu. Có tháng dư nhiều, nhưng cũng có tháng gần như không để dành được gì.

Cách làm này khiến mục tiêu tiết kiệm dễ bị trì hoãn, nhất là khi phát sinh những khoản chi không thực sự cần thiết. Dù thu nhập ổn định, bạn vẫn có thể mất nhiều thời gian để tạo được một khoản tích lũy đáng kể.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thay vì chờ đến cuối tháng, hãy xác định một số tiền phù hợp với khả năng tài chính ngay khi nhận lương và chuyển khoản đó sang tài khoản tiết kiệm riêng. Nếu thu nhập còn thấp hoặc chi phí sinh hoạt cao, bạn có thể bắt đầu với số tiền nhỏ rồi điều chỉnh dần. Điều quan trọng là duy trì được thói quen mà không khiến các nhu cầu thiết yếu bị thiếu hụt.

Dư dả không chỉ phụ thuộc vào việc kiếm được bao nhiêu tiền. Thu nhập là một yếu tố quan trọng, nhưng cách kiểm soát chi tiêu, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ và duy trì tích lũy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính. Thay đổi một vài thói quen chưa chắc giúp bạn giàu lên ngay lập tức, nhưng có thể giúp tiền bạc bớt trở thành áp lực và tạo nền tảng tốt hơn cho những mục tiêu dài hạn.