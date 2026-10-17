Đến lúc tiền bạc eo hẹp mới hiểu: Có 3 khoản càng cắt càng nhẹ gánh, 3 khoản càng cắt càng dễ trả giá

Khi thu nhập giảm, công việc bấp bênh hoặc gia đình xuất hiện thêm những khoản chi bất ngờ, phản ứng đầu tiên của nhiều người là “cắt càng nhiều càng tốt”. Nhưng thắt chặt chi tiêu không có nghĩa là cắt đồng loạt mọi khoản. Có những khoản giảm xuống sẽ giúp ngân sách nhẹ đi gần như ngay lập tức, nhưng cũng có những khoản nếu cắt quá tay lại khiến bạn phải trả giá đắt hơn về sau.

3 khoản càng cắt càng nhẹ gánh

1. Chi tiêu để “sống cho xứng với thu nhập”

Đây là khoản đầu tiên nên xem lại khi dòng tiền bắt đầu căng. Một chiếc điện thoại phải đổi sau 2 năm, quần áo phải liên tục cập nhật, cuối tuần phải ăn ngoài, đi cà phê thường xuyên hay mỗi kỳ nghỉ đều phải chọn nơi đẹp hơn năm trước… phần lớn đều không phải nhu cầu bắt buộc.

Điều nguy hiểm của kiểu chi tiêu này là mỗi khoản nhìn riêng không quá lớn nhưng cộng lại có thể ngốn vài triệu đồng mỗi tháng. Khi tài chính eo hẹp, hãy tạm dừng những khoản phục vụ hình ảnh, tiện nghi hoặc cảm giác “mình xứng đáng được hưởng”. Cắt nhóm này thường không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống, trong khi hiệu quả tiết kiệm lại thấy rất nhanh.

2. Các khoản đăng ký và tiện ích ít sử dụng

Phí ứng dụng, truyền hình, nền tảng xem phim, gói tập luyện, lưu trữ trực tuyến, dịch vụ giao hàng ưu tiên, thẻ thành viên… là những khoản rất dễ bị bỏ quên vì phần lớn được trừ tự động mỗi tháng.

Một gia đình có thể đang trả cùng lúc 5-7 loại dịch vụ nhưng thực tế chỉ sử dụng thường xuyên 2-3 loại. Khi cần giảm chi, nên rà lại toàn bộ khoản thanh toán định kỳ trong 2-3 tháng gần nhất. Dịch vụ nào không sử dụng hoặc chỉ dùng vài lần thì hủy ngay. Đây là dạng chi phí “không đau khi trả” nhưng lại âm thầm làm ngân sách phình lên.

3. Mua sắm vì rẻ, khuyến mãi hoặc tích trữ quá mức

Mua ba món vì “mua 2 tặng 1”, đặt thêm hàng để được miễn phí vận chuyển hay mua đồ gia dụng chỉ vì đang giảm 40% đều có thể tạo cảm giác mình đang tiết kiệm. Nhưng nếu món đồ không thật sự cần, số tiền tiết kiệm thực tế vẫn bằng 0.

Khi tài chính khó khăn, nguyên tắc nên chuyển từ “mua lúc rẻ” sang “chỉ mua khi cần”. Thực phẩm cũng vậy. Việc tích quá nhiều đồ ăn, đồ đông lạnh, hóa mỹ phẩm rồi để hết hạn chính là một dạng lãng phí khó nhận thấy. Cắt được thói quen này không chỉ giảm chi mà còn khiến ngôi nhà gọn hơn và việc quản lý tiền đơn giản hơn.

3 khoản càng cắt càng dễ trả giá

1. Sức khỏe

Đây là khoản không nên tiết kiệm cực đoan. Nhiều người khi khó khăn thường trì hoãn khám bệnh, bỏ thuốc, ngừng kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc cố chịu đựng các dấu hiệu bất thường vì sợ tốn tiền.

Nhưng một vấn đề nhỏ nếu được phát hiện sớm thường tốn ít chi phí hơn rất nhiều so với khi đã trở nặng. Có thể giảm các khoản chăm sóc mang tính hưởng thụ, nhưng những chi phí cơ bản cho khám chữa bệnh, thuốc cần thiết, dinh dưỡng và vận động không nên bị xóa khỏi ngân sách.

2. Bảo hiểm và quỹ dự phòng

Khi cần tiền, nhiều người nghĩ đến việc ngừng bảo hiểm hoặc rút sạch quỹ dự phòng trước tiên. Đây là quyết định cần đặc biệt thận trọng.

Tài chính đang yếu chính là lúc gia đình ít khả năng chống đỡ nhất trước các biến cố như mất việc, ốm đau, tai nạn hoặc sửa chữa lớn. Nếu không còn quỹ dự phòng, chỉ một sự cố vài chục triệu đồng cũng có thể khiến gia đình phải vay nợ. Vì vậy, thay vì bỏ hoàn toàn, nên xem xét điều chỉnh mức đóng, loại bỏ sản phẩm không cần thiết và cố giữ một khoản tiền mặt đủ cho những tình huống khẩn cấp.

3. Học tập và những khoản giúp duy trì khả năng kiếm tiền

Khi ngân sách co lại, các khóa học, chứng chỉ, công cụ làm việc hoặc chi phí nâng cao kỹ năng thường bị xếp vào nhóm “có thể hoãn”. Nhưng nếu đây là những khoản trực tiếp giúp bạn giữ việc, tìm việc tốt hơn hoặc tăng thu nhập, cắt chúng có thể khiến tình hình tài chính càng khó cải thiện.

Không nhất thiết phải mua khóa học đắt tiền, nhưng cũng không nên ngừng hoàn toàn việc đầu tư cho năng lực kiếm tiền. Có thể chuyển sang sách, khóa học miễn phí, tài liệu chuyên môn hoặc hình thức đào tạo rẻ hơn. Mục tiêu là giảm chi nhưng không làm suy yếu khả năng tạo thu nhập trong tương lai.

Khi tiền bạc eo hẹp, bài toán quan trọng nhất không phải là biến mình thành người chi tiêu ít nhất mà là giữ lại những khoản giúp gia đình tồn tại và phục hồi. Cắt mạnh chi tiêu hình thức, dịch vụ thừa và mua sắm theo cảm xúc có thể giúp dòng tiền nhẹ đi nhanh chóng. Nhưng sức khỏe, quỹ phòng thủ và năng lực kiếm tiền lại chính là ba lớp bảo vệ không nên hy sinh quá dễ dàng.

Tiết kiệm đúng không phải “cái gì cũng bỏ”, mà là biết khoản nào bỏ đi cuộc sống vẫn ổn và khoản nào mất đi có thể khiến mình tốn nhiều tiền hơn sau này.