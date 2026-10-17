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Từ tháng 10/2026, ngân hàng đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng trong trường hợp sau

| | Sống

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) sẽ đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 24 tháng trở lên và có số dư dưới 20.000 đồng, bắt đầu từ tháng 10/2026. Đây là đợt rà soát thứ ba của ngân hàng này trong năm 2026.

Ngày 14/10/2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) phát đi thông báo đến khách hàng về việc đóng các tài khoản thanh toán không hoạt động. Theo NCB, việc này thực hiện theo quy định hiện hành của NCB và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Một tài khoản sẽ bị đóng khi đáp ứng đồng thời hai điều kiện.

Thứ nhất, tài khoản không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên, tính đến ngày 30/9/2026.

Thứ hai, số dư nhỏ hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động theo Biểu phí dịch vụ của NCB, hiện là 20.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT.

NCB dự kiến triển khai việc đóng các tài khoản đủ điều kiện từ tháng 10/2026. Khách hàng muốn tiếp tục sử dụng tài khoản cần liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch NCB gần nhất trước thời điểm đóng để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Đây không phải lần đầu NCB áp dụng chính sách này. Trong tháng 1/2026, ngân hàng đã đóng các tài khoản không giao dịch 24 tháng tính đến ngày 31/12/2025 với số dư dưới 20.000 đồng. Đến giai đoạn từ tháng 7 đến hết tháng 8/2026, NCB tiếp tục áp dụng cùng tiêu chí với mốc tính là ngày 30/6/2026. Đợt triển khai từ tháng 10 là lần thứ ba trong năm, cho thấy ngân hàng đang rà soát tài khoản theo chu kỳ.

NCB không phải ngân hàng duy nhất xử lý tài khoản “ngủ đông”. Ngày 30/7/2026, LPBank đóng các tài khoản cá nhân có số dư bằng 0 và không giao dịch liên tục trong 12 tháng. Trước đó, từ tháng 12/2025, SHB đóng các tài khoản có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong 24 tháng liên tục, tính đến ngày 30/10/2025. Techcombank cũng rà soát, đóng các tài khoản không giao dịch chủ động từ 12 tháng trở lên và có số dư dưới 50.000 đồng (hoặc ngoại tệ tương đương) sau khi trừ phí. Một số ngân hàng khác chọn thu phí duy trì thay vì đóng ngay, mức phổ biến khoảng 11.000 đồng/tháng với tài khoản không hoạt động 12 tháng liên tục.

Trước xu hướng này, người dùng nên rà soát các tài khoản ngân hàng đang đứng tên để nắm rõ tình trạng sử dụng và các khoản phí liên quan. Với tài khoản không còn nhu cầu, chủ tài khoản nên chủ động liên hệ ngân hàng làm thủ tục đóng, tránh phát sinh phí không cần thiết. Nếu vẫn muốn giữ, người dùng cần tìm hiểu quy định của ngân hàng về số dư tối thiểu, phí quản lý và thời gian không phát sinh giao dịch. Duy trì số dư theo yêu cầu hoặc giao dịch định kỳ, nếu đáp ứng điều kiện của ngân hàng, có thể giúp hạn chế nguy cơ tài khoản bị đóng do không hoạt động.

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

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