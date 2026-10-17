Ưu điểm của nhà nằm trên mặt đường lớn

Nhà nằm trên đường lớn sở hữu vị trí giao thông vô cùng đắc địa giúp cư dân dễ dàng di chuyển và kết nối nhanh chóng đến các khu vực tiện ích xung quanh. Lợi thế mặt tiền rộng rãi mang lại tiềm năng kinh doanh vượt trội, giúp gia chủ dễ dàng mở cửa hàng buôn bán, làm văn phòng hoặc cho thuê sinh lời cao.

Bên cạnh đó, không gian phía trước thông thoáng giúp ngôi nhà luôn đón nhận nhiều ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí tốt hơn các nhà trong ngõ sâu. Việc sở hữu một bất động sản tại trục đường chính cũng mang lại giá trị thanh khoản cao và tiềm năng tăng giá vững chắc theo thời gian.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Cuối cùng, việc tiếp cận các dịch vụ công cộng, cứu hỏa, hay cứu thương khi xảy ra sự cố tại các tuyến đường này luôn nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều.

Không thể phủ nhận những ưu điểm tuyệt vời nói trên khi sở hữu một căn nhà nằm trên mặt đường lớn. Tuy nhiên, chính vị trí của ngôi nhà cũng có thể gây ra những rủi ro cho gia chủ nếu họ không chú ý một số vấn đề. Dưới đây là một vài lời khuyên cho các gia đình có nhà nằm trên mặt đường lớn để bảo đảm cuộc sống luôn tiện nghi và an toàn.

1. Đảm bảo an toàn và tầm nhìn giao thông

Không để cây cối che khuất tầm nhìn: Việc trồng cây giúp giảm bụi và tạo bóng mát, nhưng bạn cần cắt tỉa thường xuyên. Một tầm nhìn thông thoáng giúp bạn dễ dàng quan sát các phương tiện đang đi tới trước khi mở cổng đi ra đường. Nên ưu tiên các loại cây có tán vừa phải, gọn gàng, bảo đảm yếu tố thẩm mỹ nhưng không được trở thành vật cản tầm nhìn.

Tránh làm cổng, tường rào quá kín và cao đặc: Nhiều người nghĩ xây tường thật cao sẽ giúp chắn ồn tốt hơn, nhưng điều này lại vô tình che khuất hoàn toàn tầm nhìn khi bạn lùi xe hoặc đi từ trong sân ra. Thay vào đó, phần trên của cổng hoặc tường rào nên thiết kế các ô thoáng, các hệ lam để vừa giữ sự kín đáo, vừa đón gió và quan sát tốt.

2. Thiết kế khoảng đệm kiến trúc

Tạo khoảng sân lùi làm lớp đệm: Nếu diện tích cho phép, các gia đình hãy đẩy vị trí cổng lùi vào một chút so với ranh giới đường để tạo một khoảng sân nhỏ hoặc bồn cây phía trước. Khoảng đệm này hoạt động như một màng lọc tự nhiên giúp giảm thiểu tiếng ồn, khói bụi từ xe cộ, ngăn không cho các phương tiện đi sát sạt vào cửa nhà, giảm thiểu nguy cơ va chạm.

Nên tạo một khoảng đệm giữa cổng nhà và đường lớn. (Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Vùng an toàn cho trẻ nhỏ: Đặc biệt đối với gia đình có trẻ em, khoảng lùi trước cổng chính là ranh giới an toàn tối quan trọng, ngăn trẻ nhỏ chạy lao thẳng từ trong nhà ra mặt đường giao thông nguy hiểm. Tất nhiên, người lớn trong nhà cũng phải luôn ghi nhớ việc dạy trẻ cách đi đứng, sang đường an toàn, luôn quan sát tình hình giao thông.

3. Đảm bảo an ninh cho ngôi nhà

Lắp hệ thống camera an ninh: Để đảm bảo an ninh cho nhà trên đường lớn, gia chủ cũng lưu ý nên lắp đặt hệ thống camera giám sát thông minh tích hợp cảm biến báo động ngay tại khu vực cổng chính. Việc kết hợp camera với hệ thống đèn chiếu sáng tự động như thép chống cắt, khóa đa điểm chống cạy để tạo nên lớp bảo vệ vững chắc.

Thiết kế khoảng hở vừa phải: Việc thiết kế cổng có những khoảng hở vừa phải vừa giúp gia chủ dễ dàng quan sát các biến động bất thường phía trước nhà, vừa không tạo điều kiện cho kẻ gian ẩn nấp.

4. Lưu ý phong thủy đón cát khí, hóa giải sát khí

Tránh thế "Trực xung" (Đường đâm thẳng vào cổng): Cổng nhà đối diện trực diện với đường lớn hoặc ngõ cụt sẽ khiến dòng xe cộ tạo ra luồng khí quá mạnh xung trực diện vào nhà, gây cảm giác bất an và hao tán tài lộc. Để hóa giải thế này, bạn có thể bố trí bồn hoa, hàng cây cảnh thấp ở sân trong, hoặc đặt một bức bình phong/tiểu cảnh giữa cổng và cửa chính để làm điểm chuyển tiếp luồng khí.

Tránh thế trực xung cho ngôi nhà. (Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Lệch trục Cổng chính và Cửa chính: Cổng chính và cửa nhà không nên tạo thành một đường thẳng (phạm lỗi Xuyên tâm sát ) vì người ngoài dễ dò xét nội tình, đồng thời sát khí đi thẳng vào không gian sinh hoạt. Nên thiết kế cổng hơi lệch về bên trái hoặc bên phải một chút để căn nhà được kín đáo.

Kích thước cổng hài hòa: Cổng quá lớn so với nhà sẽ khiến khí bị phân tán, không tụ được; ngược lại cổng quá nhỏ lại cản trở luồng khí lưu thông sinh vượng. Kích thước cổng nên căn chỉnh hài hòa theo diện tích mặt tiền và thước Lỗ Ban phù hợp.

Hướng mở cánh cổng: Theo lời khuyên phong thủy truyền thống, nên ưu tiên thiết kế cánh cửa cổng đẩy quay vào trong. Kiểu mở này mang hàm ý như một lời mời chào hiếu khách, đồng thời an toàn hơn và giúp tụ khí tốt hơn là mở quay ra vỉa hè.