Khi hai "Nhà thông thái" bất đồng đáp án, người chơi Ai Là Triệu Phú nên tin ai?

Được hai người có kiến thức rộng tư vấn cùng lúc tưởng như là lợi thế lớn khi ngồi trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú. Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu hai “Nhà thông thái” lại đưa ra hai đáp án hoàn toàn khác nhau? Một màn trợ giúp từng xuất hiện trong chương trình năm 2021 cho thấy, ngay cả khi có chuyên gia hỗ trợ, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay người chơi.

Trong số phát sóng tối 2/3/2021, người chơi Quỳnh Anh gặp câu hỏi số 8: “Năm 2019, nghệ sĩ nào sau đây được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong lĩnh vực sân khấu?”. Bốn phương án được đưa ra là NSND Công Lý, Vân Dung, Quang Thắng và Xuân Bắc.

Đây không phải câu hỏi quá xa lạ với những khán giả thường xuyên theo dõi nghệ thuật và truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, khi phải đưa ra đáp án ngay trên sóng, Quỳnh Anh vẫn cần đến sự trợ giúp. Trước đó, cô đã gọi điện cho em gái nhưng không nhận được câu trả lời. MC còn hài hước nhận xét rằng đáp án được nhắc đến nhiều nhất là “Ờ”, nhưng tiếc rằng phương án này không nằm trong bốn lựa chọn của chương trình.

Câu hỏi về NSND Công Lý làm khó người chơi Ai Là Triệu Phú

Quỳnh Anh sau đó tiếp tục sử dụng quyền trợ giúp “Nhà thông thái”. Hai người được mời tư vấn lần này là Hà Việt Hoàng, gương mặt từng tham gia Đường Llên Đỉnh Olympia và Siêu Trí Tuệ Việt Nam, cùng PGS.TS Trần Thành Nam.

Điều bất ngờ là hai người lại không thống nhất được đáp án. Hà Việt Hoàng khẳng định lựa chọn của mình là NSND Công Lý. Trong khi đó, PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng đáp án phải là NSND Xuân Bắc, đồng thời giải thích rằng ông từng ngồi cùng nam nghệ sĩ trong một số chương trình. Hà Việt Hoàng lập tức phản hồi rằng Xuân Bắc khi đó là Nghệ sĩ Ưu tú, chứ không phải Nghệ sĩ Nhân dân. Dù vậy, PGS.TS Trần Thành Nam vẫn giữ nguyên lựa chọn của mình.

Đứng trước hai lời tư vấn trái ngược, Quỳnh Anh cuối cùng quyết định nghe theo Hà Việt Hoàng và chọn phương án A, NSND Công Lý. Đây cũng là đáp án chính xác theo chương trình, giúp cô vượt qua câu hỏi số 8 và giành được 10 triệu đồng.

HaI nhà thông thái lại không thống nhất được đáp án

Thực tế, quyền trợ giúp “Nhà thông thái” không đồng nghĩa với việc người chơi chắc chắn nhận được một đáp án thống nhất. Hai người cùng tham gia tư vấn có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau, khiến thí sinh phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

“Nhà thông thái” được Ai Là Triệu Phú giới thiệu từ năm 2020, khi chương trình thay đổi hai trong bốn quyền trợ giúp sau 15 năm lên sóng. Theo format mới, hai người tư vấn ngồi trong một căn phòng riêng, có tối đa 30 giây để nghe câu hỏi và đưa ra câu trả lời, không được sử dụng thiết bị tra cứu. Chính giới hạn thời gian này khiến họ phải dựa vào kiến thức sẵn có và khả năng suy luận để hỗ trợ người chơi.

Vì vậy, khi hai “Nhà thông thái” bất đồng, người chơi không thể đơn giản xem một đáp án là chính xác chỉ vì người đưa ra nó có danh tiếng hoặc chuyên môn. Lời tư vấn vẫn cần được cân nhắc dựa trên dữ kiện của câu hỏi, lập luận đi kèm và mức độ phù hợp với kiến thức đã biết. Trong trường hợp của Quỳnh Anh, lựa chọn cuối cùng đã giúp cô vượt qua câu hỏi và bảo toàn hành trình chinh phục giải thưởng.

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