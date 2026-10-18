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Xuất hiện bông hoa Messi trên thế giới

| | Lifestyle

Một loài thực vật mới được phát hiện ở Peru đã được đặt tên theo Lionel Messi.

Sau khi chinh phục hầu hết mọi danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới, Lionel Messi vừa nhận được một sự vinh danh đặc biệt đến từ giới khoa học. Một loài thực vật mới được phát hiện tại vùng núi Andes (Peru) đã chính thức được đặt tên khoa học là Salvia messii để tri ân những đóng góp lẫy lừng của siêu sao sinh năm 1987.

Nguồn cảm hứng cho tên gọi này xuất phát từ chính diện mạo của loài cây. Sự kết hợp giữa sắc hoa xanh nhạt và trắng gợi liên tưởng trực tiếp đến màu áo sọc truyền thống của đội tuyển quốc gia Argentina - trang phục gắn liền với Messi từ khi ra mắt năm 2005, cùng anh chinh phục cúp vàng FIFA World Cup 2022, hai chức vô địch Copa America và 8 danh hiệu Quả bóng vàng.

Messi được lấy cảm hứng để đặt tên cho loài hoa (Ảnh: ESPN)

Theo công bố trên tạp chí chuyên ngành phân loại thực vật Phytotaxa (ấn bản tháng 10), tên gọi Salvia messii tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn danh pháp thực vật quốc tế, trong đó Salvia là tên chi (Xô thơm) và messii là tên loài được vinh danh.

Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, phát hiện này có giá trị quan trọng trong việc ghi nhận sự đa dạng sinh học tại dãy Andes. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cảnh báo Salvia messii hiện ở mức nguy cấp do phạm vi phân bố hẹp, đòi hỏi các biện pháp bảo vệ môi trường sống cấp thiết.

Khác với những kỷ lục hay danh hiệu trên sân cỏ, Salvia messii đưa tên tuổi của Messi vào hồ sơ thực vật học toàn cầu, nơi sắc áo xanh - trắng của bóng đá Argentina trở thành gạch nối độc đáo giữa một huyền thoại thể thao và thế giới tự nhiên.

Thu nhập của Messi và Ronaldo

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Messi

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