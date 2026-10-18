Tốn hơn 360 triệu cải tạo nhà, 3 năm sau tôi chỉ muốn đập bỏ 6 thứ từng nghĩ là rất sang

Đã hơn 3 năm kể từ ngày tôi chuyển vào căn nhà mới. Khi cải tạo, tôi từng bỏ ra hơn 100.000 NDT, tương đương hơn 360 triệu đồng, với suy nghĩ rất đơn giản: đã làm nhà thì nên làm một lần cho đẹp, tiện và dùng lâu dài. Tôi xem rất nhiều hình ảnh trên mạng, tham khảo cách bố trí của các blogger nội thất và gần như món nào đang được khen "sang", "tinh tế", "nâng tầm không gian" cũng muốn đưa vào nhà mình.

Thế nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra một ngôi nhà đẹp trên ảnh chưa chắc đã là một ngôi nhà dễ sống. Có những thiết kế nhìn rất bắt mắt vào ngày nghiệm thu nhưng sau vài tháng lại trở thành nơi bám bụi, đọng nước hoặc chiếm diện tích. Sau 3 năm, 6 hạng mục dưới đây là những thứ khiến tôi hối hận nhất. Nếu cải tạo lại, tôi gần như sẽ bỏ hết.

1. Phòng tắm không tách khu khô – ướt

Sai lầm đầu tiên xuất phát từ việc phòng tắm không quá rộng. Khi cải tạo, tôi từng muốn làm vách kính để tách khu tắm khỏi bồn rửa và bồn cầu nhưng cuối cùng lại bỏ vì sợ không gian bị chật. Kết quả là tất cả chức năng được gom trong cùng một khoảng nhỏ.

Lúc mới sử dụng, tôi không thấy vấn đề quá lớn. Nhưng càng ở lâu, bất tiện càng rõ. Sau mỗi lần tắm, sàn gần như ướt toàn bộ, nước bắn lên bồn cầu, tủ lavabo và các góc tường. Nếu không lau ngay, vết nước và cặn xà phòng tích tụ trong các đường ron gạch, lâu ngày chuyển màu sẫm và rất khó làm sạch.

Điều đáng ngại hơn là sàn luôn trơn. Tôi từng trượt ngã một lần trong phòng tắm và từ đó mới thấy việc tách khu khô – ướt không chỉ liên quan đến chuyện sạch hay bẩn mà còn là vấn đề an toàn. Với phòng tắm nhỏ, không nhất thiết phải làm vách kính kín hoàn toàn; chỉ cần một tấm kính cố định, rèm tắm hoặc cách bố trí hợp lý cũng có thể giảm đáng kể tình trạng nước bắn khắp nơi.

2. Giữ lại cửa trượt giữa phòng khách và ban công

Cánh cửa trượt giữa phòng khách và ban công vốn có sẵn khi nhận nhà. Vì thấy chất lượng còn tốt, tôi quyết định giữ lại để tiết kiệm chi phí. Chỉ vài tháng sau, tôi đã bắt đầu thấy hối hận.

Phòng khách vốn không lớn, thêm hai cánh cửa trượt khiến không gian bị chia nhỏ rõ rệt. Khi đóng cửa, ánh sáng từ ban công vào phòng giảm đáng kể; khi mở thì hai cánh cửa lại dồn về một bên, trông nặng nề và vướng mắt. Về sau, tôi gần như để cửa mở quanh năm.

Rắc rối nhất là phần ray cửa. Đây là nơi bụi, tóc và cặn bẩn tích tụ rất nhanh nhưng lại khó vệ sinh bằng khăn thông thường. Muốn làm sạch kỹ gần như phải dùng máy hút bụi hoặc bàn chải nhỏ.

Sau này nhìn những căn hộ bỏ cửa ngăn, kết nối phòng khách với ban công thành một không gian liền mạch, tôi mới thấy khác biệt rất rõ: phòng sáng hơn, rộng hơn và ít chi tiết phải vệ sinh hơn. Tất nhiên việc tháo cửa còn phụ thuộc vào kết cấu, khả năng cách âm, điều hòa và quy định của từng căn hộ, nhưng với nhà tôi, giữ lại cánh cửa chỉ vì "tiếc đồ cũ" là một quyết định không hợp lý.

3. Phào chỉ thạch cao trên tường

Thời điểm cải tạo nhà, các kiểu tường chạy phào chỉ rất phổ biến. Tôi cũng bị thu hút bởi những bức ảnh phòng khách có các đường viền nổi, trông thanh lịch và có cảm giác sang hơn một bức tường phẳng thông thường.

Ban đầu đúng là đẹp. Nhưng khi bắt đầu sống trong nhà, tôi mới hiểu mỗi đường chỉ nổi cũng đồng nghĩa với thêm một vị trí bám bụi. Nếu một tuần không vệ sinh, bụi và xơ vải đã có thể phủ thành lớp mỏng ở các mép. Lau bằng khăn lại không sạch hết, nhiều chỗ phải dùng bàn chải nhỏ làm từng đoạn.

Chưa hết, sau khoảng nửa năm, một số vị trí giao nhau xuất hiện vết nứt nhỏ. Theo thời gian, màu sơn trên phào chỉ và màu tường cũng bắt đầu lệch nhau, khiến tổng thể trông cũ nhanh hơn tôi tưởng.

Nếu được làm lại, tôi sẽ chọn tường phẳng, sơn màu đơn giản và đầu tư nhiều hơn vào ánh sáng, đồ nội thất hoặc tranh trang trí. Nhà ở hàng ngày càng ít chi tiết thừa thì càng dễ giữ sạch và càng lâu lỗi mốt.

4. Quầy nước đẹp trên ảnh nhưng thành nơi chất đồ

Một trong những thứ tôi từng hào hứng nhất là quầy nước cạnh tủ lưu trữ. Trên mạng, những góc này luôn rất đẹp: máy pha cà phê, vài chiếc cốc, lọ trà và đèn trang trí nhỏ. Tôi tưởng tượng mỗi sáng mình sẽ đứng ở đó pha cà phê như trong một căn hộ mẫu.

Thực tế lại khác xa.

Tôi không có thói quen pha cà phê hay uống trà thường xuyên. Những ngày đầu còn thấy mới mẻ, sau đó quầy nước dần biến thành nơi đặt đủ thứ: chai nước, túi đồ, thuốc, giấy tờ, đồ điện nhỏ và những món không biết cất vào đâu.

Kết quả là tôi đã bỏ tiền để làm riêng một khu vực nhưng chức năng thực tế chỉ là… một chiếc kệ đựng đồ linh tinh.

Quầy nước không phải thiết kế tệ, nhưng nó chỉ thực sự hữu ích với người có thói quen sử dụng rõ ràng. Nếu mỗi ngày bạn đều pha cà phê, uống trà hoặc cần một khu vực chuẩn bị đồ uống, nó rất tiện. Nhưng nếu chỉ làm vì thấy đẹp trên mạng, khả năng cao vài tháng sau nó sẽ trở thành một mặt bàn mới để bày đồ.

5. Hốc tường inox đắt nhưng không chứa được bao nhiêu

Khi chọn vật liệu cho phòng tắm, tôi đặc biệt thích các hốc âm tường bằng thép không gỉ. Bề mặt kim loại trông hiện đại, sạch sẽ và có cảm giác cao cấp hơn những hốc lát gạch thông thường.

Nhưng đây cũng là một trong những hạng mục tôi thấy "không đáng tiền" nhất.

Thứ nhất, chi phí vật liệu và thi công cao. Thứ hai, bề mặt inox rất dễ lộ vết xước, vết nước và dấu tay. Một khi đã trầy, nhìn ở góc sáng càng thấy rõ.

Quan trọng hơn, khả năng chứa đồ không lớn như tôi tưởng. Nếu kích thước hốc không được tính từ đầu theo đúng chai lọ gia đình sử dụng, nhiều món cao quá không đặt vừa, món nhỏ lại bị xếp lộn xộn. Độ dốc đáy hốc, khe nối và vị trí lắp đặt cũng phải làm rất chuẩn; chỉ cần thi công không tốt là nước dễ đọng hoặc các đường nối trông rất mất thẩm mỹ.

Cuối cùng, phần lớn đồ vệ sinh cá nhân nhà tôi vẫn phải đặt trên mặt bàn. Hốc tường vì thế trở thành một chi tiết tốn tiền nhưng không giải quyết được bao nhiêu vấn đề lưu trữ.

6. Cửa gỗ cho phòng tắm

Để toàn bộ ngôi nhà đồng bộ, tôi từng chọn cửa gỗ cho cả phòng tắm. Những tháng đầu không có vấn đề gì, nhưng sau khoảng nửa năm, phần chân cửa bắt đầu có dấu hiệu xuống màu do môi trường ẩm.

Phòng tắm vốn là khu vực thường xuyên có hơi nước. Nếu thông gió không tốt hoặc nước bắn ra ngoài nhiều, cửa gỗ rất dễ hút ẩm, phồng mép hoặc xuất hiện các đốm mốc ở phía dưới. Càng về sau, mỗi lần bước vào phòng tắm và nhìn phần chân cửa đổi màu, tôi càng thấy khó chịu.

Thay cửa lại không phải chuyện đơn giản vì có thể liên quan đến khung, tường và lớp hoàn thiện xung quanh. Vì vậy đến giờ tôi vẫn chưa sửa, dù trong đầu đã nhiều lần nghĩ rằng nếu làm lại, tôi sẽ chọn vật liệu chịu ẩm tốt hơn ngay từ đầu.

Sau 3 năm, điều tôi nhận ra rõ nhất là cải tạo nhà không nên bắt đầu bằng câu hỏi "cái gì đang thịnh hành?" mà nên bắt đầu bằng "gia đình mình thực sự sống thế nào?". Một thiết kế đẹp trên ảnh chưa chắc phù hợp với nhịp sinh hoạt hàng ngày. Một món tưởng là nâng cấp có thể chỉ làm tăng chi phí vệ sinh, sửa chữa và bảo trì.

Nếu được làm lại, tôi sẽ ưu tiên những thứ đơn giản hơn: bề mặt dễ lau, ít khe kẽ, vật liệu phù hợp từng khu vực và chỉ làm những công năng mình chắc chắn sẽ sử dụng. Nhà để ở nhiều năm, không phải căn hộ mẫu để chụp ảnh trong vài phút. Đẹp là một chuyện, nhưng dễ sống mới là thứ quyết định bạn có còn thích căn nhà ấy sau 3 năm hay không.