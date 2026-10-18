Không chỉ dâu hào môn Hương Liên, phú bà Ngọc Loan cũng đi workshop cắm hoa: Người có gu lại còn chịu khó trau dồi, bảo sao nhiều người mê!

Không chỉ Hương Liên, Ngọc Loan cũng là cái tên được chú ý khi xuất hiện tại workshop cắm hoa nhân dịp 20/10 do Hermès Việt Nam tổ chức. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cô diện trang phục màu trắng, búi tóc gọn gàng với điểm nhấn là chiếc nơ mảnh phía sau, tập trung lựa chọn và sắp xếp những cành hoa. Tổng thể mang đến cảm giác nữ tính, tinh tế, đúng tinh thần của một buổi trải nghiệm nghệ thuật cắm hoa.

Cắm hoa vốn là hoạt động đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và cảm nhận màu sắc. Một bình hoa đẹp không chỉ phụ thuộc vào những loại hoa đắt tiền mà còn nằm ở cách phối màu, tạo độ cân bằng và sắp xếp bố cục. Bởi vậy, những workshop như thế này không đơn thuần là dịp thư giãn mà còn tạo cơ hội để người tham dự trải nghiệm một thú vui mang tính thẩm mỹ.

Điều thú vị ở Ngọc Loan là hình ảnh chỉn chu, có gu khi tham gia các hoạt động phong cách sống vốn đã tạo được sự chú ý. Nhưng bên cạnh chuyện mặc đẹp hay xuất hiện ở những địa điểm sang trọng, việc dành thời gian trải nghiệm những hoạt động mới cũng là một cách làm phong phú thêm phong cách sống của bản thân.

Với những người quan tâm đến thời trang và phong cách sống, gu thẩm mỹ không nhất thiết chỉ thể hiện qua quần áo, túi xách hay phụ kiện. Nó còn nằm trong cách lựa chọn không gian, cảm nhận nghệ thuật, chăm chút những điều nhỏ bé và tìm kiếm niềm vui từ những trải nghiệm đời thường. Một người có thể đã sở hữu gu riêng, nhưng vẫn luôn có điều mới để học hỏi và khám phá.

Những sự kiện dành cho khách mời như workshop cắm hoa cũng là không gian để những người có chung mối quan tâm đến cái đẹp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ trải nghiệm. Việc thường xuyên xuất hiện tại các hoạt động phù hợp với phong cách cá nhân có thể giúp hình ảnh của một người trở nên nhất quán hơn trong mắt công chúng.

Nhìn từ hình ảnh tại workshop lần này, Ngọc Loan mang đến một gợi ý khá thú vị cho hội chị em: Chăm chút bản thân không chỉ là mua thêm một món đồ đẹp, mà còn có thể bắt đầu từ việc thử một hoạt động mới, học thêm kỹ năng và dành thời gian cho những điều mình yêu thích. Có gu là một lợi thế, còn tinh thần cởi mở với trải nghiệm mới chính là cách để mỗi người tiếp tục hoàn thiện phong cách sống của mình.