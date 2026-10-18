Đúng 15/10, Nga miễn visa cho người Việt: Tự đi 14 ngày hết 45 triệu, nhớ mang tiền mặt và tải sẵn bản đồ

Miễn visa 30 ngày, nhưng chỉ có hiệu lực trong đúng một năm

Sắc lệnh số 730 do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 12/10 cho phép công dân Việt Nam vào và ở lại Nga tối đa 30 ngày mà không cần thị thực, từ 15/10/2026 đến hết 15/10/2027, theo Cục Hợp tác quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Với quyết định này, Việt Nam là nước thứ 12 được Nga miễn thị thực.

Chính sách áp dụng cho các chuyến đi thăm thân, công tác, du lịch, tham gia sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị và xã hội, kinh tế, thể thao, và cho khách quá cảnh. Người vào Nga để làm việc, học tập, hoạt động báo chí hoặc cư trú dài hạn không thuộc diện này.

Thị trường đã sẵn sàng từ trước. Hơn 40.000 người Việt đến Nga trong năm 2025, phần lớn tới Moscow và Saint Petersburg. Cục Hợp tác quốc tế dự kiến lượng khách Việt sang Nga tăng khoảng 25 đến 30%, trong khi số chuyến bay thẳng giữa hai nước đã lên 78 chuyến mỗi tuần. Vì chính sách chỉ có hiệu lực một năm, người lên kế hoạch cho chuyến đi sát tháng 10/2027 nên theo dõi xem thời hạn có được gia hạn hay không.

Về đường bay, theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến cuối tháng 9 có tám hãng nối Việt Nam với Nga, gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Aeroflot, IrAero, Ikar Air, Nordwind Airlines, Red Wings Airlines và AZUR Air. Khách có thể bay thẳng tới Moscow từ Hà Nội với Vietnam Airlines hoặc từ TP.HCM với Aeroflot, mỗi chặng khoảng 10 đến 11 giờ.

Các hãng lữ hành ghi nhận khách hỏi tour nhiều hơn, nhưng chưa dám nói chắc về đà tăng

Ngay sau khi tin miễn visa xuất hiện, Vietravel cho biết một số khách đã chủ động liên hệ hỏi tour Nga, dù hãng chưa có số liệu để lượng hóa mức tăng. BenThanh Tourist dự báo lượng khách đi Nga cuối năm 2026 và đầu năm 2027 có thể tăng 20 đến 30%, nhưng cũng nhận định phí visa chiếm tỉ trọng nhỏ trong giá tour nên chính sách mới khó kéo giá bán xuống đáng kể.

Không phải đơn vị nào cũng lạc quan. Du Lịch Việt cho biết tuyến Moscow và Saint Petersburg của hãng đã gián đoạn từ đầu năm 2026. Chương trình 9 ngày 8 đêm từ TP.HCM trước đây có giá từ 73,9 triệu đồng mỗi khách, và khách hiện cân nhắc kỹ hơn khi theo dõi diễn biến chiến sự giữa Nga và Ukraine. Theo hãng này, để thị trường hồi phục, chính sách thị thực cần đi cùng giá vé máy bay và giá khách sạn hợp lý.

Lịch trình 14 ngày giữa mùa đông nước Nga

Khi tin Nga sắp miễn visa cho Việt Nam bắt đầu lan ra từ cuối tháng 3, các đơn vị lữ hành đã bắt đầu giới thiệu những lịch trình chi tiết cho mùa đông 2025 đến 2026, kèm chi phí và đánh giá từng điểm đến. Câu hỏi chung của những người định đi sau đó là nên chọn mùa nào và tốn bao nhiêu.

Hành trình mẫu kéo dài 14 ngày, từ 20/12/2025 đến 02/01/2026, bay qua Thành Đô bằng Sichuan Airlines cả đi lẫn về. Nhóm dành sáu đêm ở Moscow, đi tàu hai tiếng tới Vladimir rồi sang Suzdal, quay lại Moscow để lên tàu nằm đi Saint Petersburg. Họ đón giao thừa bên sông Neva và bay về vào tối 02/01. Vì chuyến đi vỏn vẹn 14 ngày, nó nằm gọn trong hạn 30 ngày của chính sách mới.

Đi Nga mùa nào đẹp nhất: tuyết, lá vàng hay ngày dài?

Câu hỏi lặp lại nhiều nhất của những người định đi là chọn mùa. Có người khuyên đi vào thu lá vàng hoặc đầu hè, và cảnh báo cuối thu thì tuyết sắp rơi, lá vàng rụng hết. Người khác gợi ý khám phá Vành đai Vàng quanh Moscow.

Lịch trình mẫu đi đúng mùa đông và trả lời được cả hai ý. Vladimir và Suzdal thuộc Vành đai Vàng, đi được bằng tàu và xe buýt từ Moscow. Còn cái giá của mùa đông hiện ngay trong ghi chú: trời tối sớm, đến mức tác giả lo bốn giờ chiều đã hết sáng nên khuyên dời các điểm xa như Kronstadt sang một ngày riêng. Với ai đặt vé ngay sau khi miễn visa có hiệu lực, thời điểm sớm nhất có thể đi là cuối thu. Chọn tuyết, lá vàng hay ngày dài là quyết định của từng người.

Số liệu khí hậu giúp hình dung rõ hơn. Theo mức trung bình do Goway tổng hợp, tháng 1 ở Moscow khoảng âm 6 độ C và ở Saint Petersburg khoảng âm 2 độ C, trong khi tháng 6 và tháng 8 quanh 20 đến 22 độ C. Tháng 10 chỉ khoảng 8 độ C ở cả hai thành phố, và đến tháng 11 thường đã có tuyết. Mùa hè là cao điểm với những đêm trắng ở Saint Petersburg từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7, nhưng cũng là lúc giá lưu trú cao nhất và các nhà hát lớn như Bolshoi, Mariinsky nghỉ hè. Vì vậy một chuyến đi mùa đông có thể xem ballet hoặc hòa nhạc, còn chuyến đi mùa hè thì khó hơn

Cẩm nang cho người đi lần đầu: 14 ngày từ Moscow đến Saint Petersburg

Từng chặng của hành trình: Moscow, Vladimir, Suzdal và Saint Petersburg

Moscow, ngày 1 đến ngày 6 (từ 20 đến 25/12). Ngày đầu tiên dành cho chuyến bay: xuất phát từ Hà Nội hoặc TP.HCM, quá cảnh Thành Đô rồi đáp sân bay Sheremetyevo khoảng 20:00. Người viết khuyên đặt chỗ ở gần phố Arbat. Ngày thứ hai đi dọc khu Quảng trường Đỏ với Nhà thờ Thánh Basil, Điện Kremlin, phố Arbat và công viên Zaryadye, tối xem vở ballet Kẹp hạt dẻ. Ngày thứ ba là công viên VDNKh, tối lên tháp truyền hình Ostankino. Ngày thứ tư dành cho công viên Kolomenskoye, bảo tàng Tsaritsyno là phương án dự phòng, tối ghé GUM. Ngày thứ năm gồm Khải hoàn môn, Công viên Chiến thắng, chợ Vernissage và vài ga metro nổi tiếng. Ngày thứ sáu đi Nhà thờ Chúa Cứu thế, Pashkov House, Đồi Chim Sẻ và khuôn viên Đại học Lomonosov.

Quảng trường Đỏ

Công viên VDNKh

Tháp truyền hình Ostankino

Vladimir và Suzdal, ngày 7 đến ngày 9 (từ 26 đến 28/12). Ngày 26/12, nhóm đi tàu từ Moscow tới Vladimir mất khoảng hai tiếng và nghỉ đêm ở đó. Hôm sau họ đi xe buýt 35 km, mất một tiếng, tới Suzdal để đi bộ khu phố cổ và nghỉ thêm một đêm. Ngày 28/12 họ quay về Moscow bằng xe buýt, dạo chợ Vernissage rồi tối lên tàu nằm đi Saint Petersburg.

Chợ Vernissage

Saint Petersburg, ngày 10 đến ngày 14 (từ 29/12 đến 02/01). Tàu đêm đến ga Moskovsky khoảng 6:30 sáng. Ngày đầu ở Saint Petersburg dành cho bảo tàng Fabergé và một buổi nhạc cổ điển buổi tối. Ngày 30/12 là Bảo tàng Hermitage trong Cung điện Mùa Đông và Nhà thờ St. Isaac. Ngày 31/12 nhóm đi thị trấn Pushkin xem Phòng Hổ phách, rồi về chợ Kuznechny, Nhà thờ Kazan, Nhà thờ Máu, ngắm cầu mở sông Neva và đón năm mới. Ngày 01/01 là Peterhof hoặc Saint Michael's Castle, đảo Kronstadt và quảng trường Hồ Chí Minh. Ngày cuối, 02/01, họ thăm pháo đài Peter và Paul cùng tàu Rạng Đông, tối ra sân bay bay về qua Thành Đô.

Quảng trường Hồ Chí Minh

Một điểm trong lịch trình chưa thống nhất: giờ tàu đêm được ghi là 22:30 ở một dòng và 23:10 ở dòng khác, đến nơi khoảng 6:30 đến 6:41. Người đi theo nên kiểm tra lại giờ chạy trên trang bán vé trước khi đặt.

Những mẹo người đi trước nhắc nhau để đỡ mất tiền và mất thời gian

Ở Moscow. Đừng mua quà lưu niệm ở phố Arbat vì giá cao; chợ Vernissage trong Izmailovo Kremlin bán búp bê Nga và cho trả giá thoải mái. Lăng Lenin có khung giờ tham quan và phải xếp hàng khá lâu nên cần đi sớm. Nhà hàng The Bull cạnh GUM được khen ngon và vừa túi tiền, người viết ăn tới hai lần. Tháp Ostankino đẹp nhất khi lên vào buổi tối.

Ở Saint Petersburg. Nhà hát Mariinsky nên đặt vé trước khoảng một tháng, chọn hàng đầu mỗi tầng và đến sớm ít nhất 30 phút. Peterhof có hai khu vực bán vé riêng, một cho vườn và đài phun nước, một cho cung điện; người viết vào khu đài phun nước trước, ra vườn chụp ảnh rồi quay lại thì phải mua vé lần hai. Vì trời tối sớm, nên tách đảo Kronstadt ra thành một ngày riêng.

Trên đường đi. Vé tàu đêm mở bán trước 60 ngày, khi mua vé phải mang hộ chiếu, và nên chọn chuyến có ga cuối là Saint Petersburg để khỏi lo ngủ quên ga. Bảng điện tử ở ga chủ yếu bằng tiếng Nga, nên in sẵn vé để hỏi đường ra tàu.

Chi phí: giá đã cập nhật năm 2026 và một mốc tham chiếu từ chuyến đi thực tế

Mốc tham chiếu dễ nắm nhất là một người ở Hà Nội đi tự túc hai tuần cuối năm 2025 qua Moscow, Saint Petersburg, Suzdal và Vladimir, chi tổng cộng 45 triệu đồng gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống, di chuyển và mua sắm. Để so sánh, một chương trình tour trọn gói 9 ngày 8 đêm từ TP.HCM của Du Lịch Việt từng có giá từ 73,9 triệu đồng mỗi khách.

Về các khoản lẻ, một người đi nhắc vé máy bay khứ hồi tới Moscow ở mức khoảng 12 triệu đồng, chưa rõ hãng và thời điểm bay; để tham chiếu, khi nối lại đường bay giữa Hà Nội và Moscow năm 2025, Vietnam Airlines từng chào giá khứ hồi từ 16.419.000 đồng. Trong lịch trình mẫu, một bữa tại nhà hàng The Bull cho hai người khoảng 2.500 RUB, lên tháp Ostankino khoảng 1.300 RUB, vào Bảo tàng Chiến thắng 500 RUB, hai người đi tàu từ Moscow đến Vladimir hết 3.900 đến 4.200 RUB, còn vé nhạc hoặc ballet ở Saint Petersburg từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng cho chỗ rẻ. Đơn vị RUB là rúp Nga.

Một số mức giá đã đổi. Công viên Hạ ở Peterhof được ghi 500 RUB trong lịch trình mẫu, nhưng theo bảng giá năm 2026 mà Russiable dẫn lại, người nước ngoài phải trả 2.000 RUB ngày thường và 2.500 RUB ngày lễ, trong khi công dân Nga và Liên minh Kinh tế Á Âu trả 900 đến 1.100 RUB. Bảo tàng Hermitage từ 14/7/2026 áp giá theo khung giờ: 1.200 RUB cho suất ban ngày, 700 RUB cho suất cuối chiều và 500 RUB cho suất tối vào các ngày mở muộn. Đây là mức công bố cho người lớn là công dân Nga, nên người nước ngoài cần kiểm tra giá trên trang của bảo tàng. Vé Kho vũ khí Kremlin là 1.400 RUB, một lượt metro khoảng 75 RUB ở Moscow và 66 RUB ở Saint Petersburg.

Các mức giá có thể thay đổi theo thời điểm và tỷ giá, nên cần kiểm tra lại trên trang bán vé chính thức trước khi lập ngân sách.

Thủ tục, thanh toán và liên lạc: những việc nên làm từ Việt Nam

Nhập cảnh. Nga đang triển khai khai báo nhập cảnh điện tử cho người nước ngoài thuộc diện miễn visa qua ứng dụng Gosuslugi ruID, trong chương trình thí điểm bắt đầu từ 30/6/2025 và được gia hạn đến hết năm 2027. Thời hạn khai báo thông thường là 72 giờ trước khi nhập cảnh. Theo Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga, chưa khai báo hoặc thiếu mã QR không dẫn đến quyết định cấm nhập cảnh tự động, nhưng khách nên khai báo sớm và hỏi cơ quan lãnh sự Nga về hướng dẫn áp dụng riêng cho công dân Việt Nam từ 15/10. Người đi tự túc nên mang vé rời Nga, xác nhận đặt phòng và thông tin hành trình để xuất trình khi được yêu cầu, đồng thời giữ thẻ nhập cảnh nếu được cấp vì có thể phải nộp lại khi xuất cảnh. Một số đơn vị lữ hành còn khuyên hộ chiếu nên còn hạn ít nhất sáu tháng, dù chưa có quy định công bố nêu rõ điều này.

Thanh toán. Thẻ Visa và Mastercard do ngân hàng ngoài Nga phát hành không dùng được ở Nga từ tháng 3/2022. Phương án chủ động là mang tiền mặt rồi đổi sang rúp tại ngân hàng ở Việt Nam hoặc điểm đổi tiền ở Nga, nơi tỷ giá ở trung tâm thành phố thường tốt hơn ở sân bay. Thẻ UnionPay do một số ngân hàng Việt Nam phát hành có thể được chấp nhận ở một số cửa hàng và máy ATM, nhưng khả năng giao dịch còn tùy ngân hàng phát hành, nên cần xác nhận trước. Khi nhập cảnh, tiền mặt và séc du lịch vượt tương đương 10.000 USD phải khai báo hải quan, và khi xuất cảnh không được mang ngoại tệ tiền mặt quá mức này. Booking.com và Airbnb đã ngừng hoạt động ở Nga từ năm 2022; khách có thể tìm phòng qua Ostrovok, ZenHotels, Yandex Travel hoặc Trip.com, nhưng nên kiểm tra phương thức thanh toán trước khi đặt.

Liên lạc và di chuyển. Đăng ký SIM nội địa đòi hỏi xác minh danh tính và dữ liệu sinh trắc học, nên với chuyến đi ngắn, người đi có thể dùng chuyển vùng quốc tế hoặc eSIM du lịch, và chuẩn bị Wi-Fi cho lúc mới đến. Từ tháng 11/2025, Nga tạm hạn chế dữ liệu di động và tin nhắn SMS trong 24 giờ với SIM nước ngoài mới kết nối mạng. Một số ứng dụng liên lạc quen thuộc bị chặn hoặc hạn chế tại Nga, nên cần có phương án liên lạc thay thế hoặc dùng VPN. Trên đường đi, nhiều người dùng Yandex Maps hoặc 2GIS để chỉ đường, Yandex Go để gọi xe và Google Translate với gói tiếng Nga tải sẵn để đọc thực đơn, biển báo.

Năm điều cần kiểm tra kỹ trước khi bấm đặt vé

Điều đầu tiên là hạn chót của chính sách: miễn visa chỉ có hiệu lực đến hết 15/10/2027, nên chuyến đi sát mốc này cần kiểm tra xem thời hạn có được gia hạn không. Thứ hai là mục đích nhập cảnh, vì chính sách không áp dụng cho lao động, học tập hay báo chí. Thứ ba là khai báo nhập cảnh qua ruID và các giấy tờ đi kèm như vé rời Nga, xác nhận đặt phòng và bảo hiểm du lịch, vì hướng dẫn riêng cho công dân Việt Nam vẫn cần được xác nhận với cơ quan lãnh sự Nga.

Thứ tư là thanh toán: đừng dựa vào thẻ Visa hoặc Mastercard do ngân hàng Việt Nam phát hành, hãy chuẩn bị tiền mặt và hỏi ngân hàng về phương án khác. Cuối cùng là an ninh và thông tin chính thức: một số hãng lữ hành cho biết khách vẫn e ngại diễn biến chiến sự giữa Nga và Ukraine, nên người đi cần theo dõi khuyến cáo hiện hành của Bộ Ngoại giao Việt Nam, lưu thông tin liên hệ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và mua bảo hiểm du lịch phù hợp trước chuyến đi.