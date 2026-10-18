"Gạo Của Ta" của Phương Mỹ Chi và DTAP đạt 1 triệu lượt xem sau chưa đầy 2 ngày

Ra mắt ngày 14/10/2026, MV "Gạo Của Ta" của Phương Mỹ Chi và DTAP đã cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 48 giờ. Chỉ sau một ngày, MV vượt 22 hạng trên bảng xếp hạng thịnh hành music video của YouTube, đồng thời nhanh chóng lan tỏa trên Facebook và Threads với nhiều lượt chia sẻ, thảo luận.

Sản phẩm do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, lấy hạt gạo làm hình ảnh xuyên suốt. Từ cánh đồng lúa chín, cảnh gặt lúa đến câu hò dân ca, MV kể câu chuyện về giá trị của hạt gạo và người nông dân Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, kết hợp chất liệu truyền thống quen thuộc của Phương Mỹ Chi với màu sắc sản xuất của DTAP.

"Gạo Của Ta" là một bước tiếp theo trong hành trình mà Phương Mỹ Chi theo đuổi nhiều năm qua. Từ cô bé gắn với những làn điệu dân ca, nữ ca sĩ dần tìm được tiếng nói riêng bằng cách kết nối chất liệu văn hóa truyền thống với tinh thần của một người trẻ thế hệ Gen Z. Sự kết hợp với DTAP tiếp tục cho thấy hướng đi này: giữ cái gốc dân gian nhưng kể lại bằng giai điệu và hình ảnh hợp với khán giả hôm nay.

Trong MV, hình ảnh người nghệ sĩ trưởng thành song hành cùng những giá trị gắn bó từ thuở nhỏ, như một lời nhắc rằng đi xa hơn không có nghĩa là rời bỏ nơi mình bắt đầu. Với nhiều người trẻ đang chịu áp lực học tập, công việc và những kỳ vọng phải đạt được cột mốc nào đó, câu chuyện về bữa cơm gia đình, cánh đồng quê nhà hay lời động viên của cha mẹ trở thành một điểm tựa tinh thần nhẹ nhàng mà gần gũi.

Dưới MV, nhiều bình luận xoay quanh nỗi nhớ quê và sự trân trọng dành cho hạt gạo. Một khán giả định cư ở Canada viết rằng MV khiến chị nhớ những con đê, cánh đồng lúa chín ở miền Tây. Người khác nhớ ông ngoại đã khuất khi xem cảnh gặt lúa, hay kể chuyện mẹ ở quê xem xong gọi điện dặn con "ráng làm rồi Tết về ăn cơm với mẹ". Cũng có người chỉ để lại một dòng ngắn đúng tâm trạng dân văn phòng: "Đi làm áp lực quá, cho tui về quê 3 ngày được không?".

MV cũng nhận được sự chú ý từ khán giả quốc tế, trong đó một người hâm mộ đến từ Malaysia cho biết dù không hiểu tiếng Việt vẫn cảm nhận được sự tâm huyết của ê-kíp qua giai điệu và hình ảnh. Nhiều người bày tỏ mong muốn Phương Mỹ Chi và DTAP tiếp tục hợp tác, phát triển dấu ấn riêng trong những sản phẩm tiếp theo.